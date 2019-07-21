 "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На прем'єра зараз є 3-4 кандидати, чого до цього не було. Тимошенко (лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, – ред.) там немає і Палиці (ексголова Одеської облдержадміністрації Ігор Палиця, – ред.) там немає", - сказав він журналістам у штабі партії в неділю.

На це журналіст запропонував Арахамії кілька прізвищ: "Данилюк, Коболєв, Вітренко".

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"Щось типу таких людей, професійні люди, які вільно володіють англійською, які знають, як працює держава, але не були в якихось партіях, міжсобойчиках", - пояснив кандидат.

Він також відмовився назвати прізвище кандидата в міністри оборони.

"Я побачив, що тільки-но хтось з'являється на арені як можливий кандидат, його дуже сильно починають мочити. На біле кажуть чорне. Але це цивільна людина", - пояснив свою позицію Арахамія.

Він припустив, що вже після 10 серпня, після навчання, депутати розпочнуть роботу.

"Я думаю, що фіналізуються до 10 серпня - пройдуть всі суди і оскарження результатів. І потрібно ще дати 10 днів на навчання. Всі наші депутати поїдуть на навчання, такий собі тімбілдинг, де ми обміняємося думками. До речі, ми б хотіли за перші два тижні ухвалити максимальну кількість законів, доки не почалися договорняки", - розповів Арахамія.

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Відповідаючи на запитання, чи розглядають у партії можливість увійти в коаліцію з партією "Європейська Солідарність", Арахамія зазначив: "Я думаю, що ні. Стільки бруду було одне на одного".

"Ті, хто не визнає, що Росія - це країна-агресор, - це не наші коаліційні партнери", - додав він.

Кандидат розповів, що в партії також триває робота над проєктом коаліційної угоди, який готовий на 70%.зор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На премьера сейчас есть 3-4 кандидата, чего до этого не было. Тимошенко там нет и Палицы там нет", - сказал он журналистам в штабе партии в воскресенье.

На это журналист предложил Арахамии ряд фамилий: "Данилюк, Коболев, Витренко".

"Что-то типа таких людей, профессиональные люди, которые свободно владеют английским, которые знают, как работает государство, но не были в каких-то партиях, междусобойчиках", - пояснил кандидат.

Он также отказался назвать фамилию кандидата в министры обороны.

"Я увидел, что как только кто-то появляется на арене как возможный кандидат, его очень сильно начинают мочить. На белое говорят черное. Но это гражданский человек", - объяснил свою позицию Арахамия.

Он допустил, что уже после 10 августа, после обучения, депутаты приступят к работе.

"Я думаю, что финализируются к 10 августа - пройдут все суды и оспаривание результатов, то нужно еще дать 10 дней на обучение. Все наши депутаты поедут на обучение, такой себе тимбилдинг, где мы обменяемся мнениями. Кстати, мы бы хотели за первые две недели принять максимальное количество законов, пока не начались договорняки", - рассказал Арахамия.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли в партии возможность войти в коалицию с партией "Европейская солидарность", Арахамия отметил: "Я думаю, что нет. Столько грязи было друг на друга".

"Те, кто не признает, что Россия - это страна-агрессор, - это не наши коалиционные партнеры", - добавил он.

Кандидат рассказал, что в партии также продолжается работа над проектом коалиционного соглашения, который готов на 70%.

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