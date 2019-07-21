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 Політика України
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Все про:коаліція (248) прем'єр (221) Арахамія (9) Слуга народу (130)

 "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди

Кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що в партії працюють над проєктом коаліційної угоди і розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єр-міністра України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На прем'єра зараз є 3-4 кандидати, чого до цього не було. Тимошенко (лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, – ред.) там немає і Палиці (ексголова Одеської облдержадміністрації Ігор Палиця, – ред.) там немає", - сказав він журналістам у штабі партії в неділю.

На це журналіст запропонував Арахамії кілька прізвищ: "Данилюк, Коболєв, Вітренко".

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"Щось типу таких людей, професійні люди, які вільно володіють англійською, які знають, як працює держава, але не були в якихось партіях, міжсобойчиках", - пояснив кандидат.

Він також відмовився назвати прізвище кандидата в міністри оборони.

"Я побачив, що тільки-но хтось з'являється на арені як можливий кандидат, його дуже сильно починають мочити. На біле кажуть чорне. Але це цивільна людина", - пояснив свою позицію Арахамія.

Він припустив, що вже після 10 серпня, після навчання, депутати розпочнуть роботу.

"Я думаю, що фіналізуються до 10 серпня - пройдуть всі суди і оскарження результатів. І потрібно ще дати 10 днів на навчання. Всі наші депутати поїдуть на навчання, такий собі тімбілдинг, де ми обміняємося думками. До речі, ми б хотіли за перші два тижні ухвалити максимальну кількість законів, доки не почалися договорняки", - розповів Арахамія.

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Відповідаючи на запитання, чи розглядають у партії можливість увійти в коаліцію з партією "Європейська Солідарність", Арахамія зазначив: "Я думаю, що ні. Стільки бруду було одне на одного".

"Ті, хто не визнає, що Росія - це країна-агресор, - це не наші коаліційні партнери", - додав він.

Кандидат розповів, що в партії також триває робота над проєктом коаліційної угоди, який готовий на 70%.зор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На премьера сейчас есть 3-4 кандидата, чего до этого не было. Тимошенко там нет и Палицы там нет", - сказал он журналистам в штабе партии в воскресенье.

На это журналист предложил Арахамии ряд фамилий: "Данилюк, Коболев, Витренко".

"Что-то типа таких людей, профессиональные люди, которые свободно владеют английским, которые знают, как работает государство, но не были в каких-то партиях, междусобойчиках", - пояснил кандидат.

Он также отказался назвать фамилию кандидата в министры обороны.

"Я увидел, что как только кто-то появляется на арене как возможный кандидат, его очень сильно начинают мочить. На белое говорят черное. Но это гражданский человек", - объяснил свою позицию Арахамия.

Он допустил, что уже после 10 августа, после обучения, депутаты приступят к работе.

"Я думаю, что финализируются к 10 августа - пройдут все суды и оспаривание результатов, то нужно еще дать 10 дней на обучение. Все наши депутаты поедут на обучение, такой себе тимбилдинг, где мы обменяемся мнениями. Кстати, мы бы хотели за первые две недели принять максимальное количество законов, пока не начались договорняки", - рассказал Арахамия.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли в партии возможность войти в коалицию с партией "Европейская солидарность", Арахамия отметил: "Я думаю, что нет. Столько грязи было друг на друга".

"Те, кто не признает, что Россия - это страна-агрессор, - это не наши коалиционные партнеры", - добавил он.

Кандидат рассказал, что в партии также продолжается работа над проектом коалиционного соглашения, который готов на 70%.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138770
 
   
 Топ коментарі
 
в общем, у Йули сплошной транс.. как ни старалась - подлеститься к вазелину не смогла.. А как стонала, как стонала(с) "Тимошенко там нет": в "Слуге народа" рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьера и работают над проектом коалиционного соглашения - Цензор.НЕТ 2948
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А ха ха ха ха

бедная бабюля
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Жюлькоботы они же все ЗЕбилы обсерон бабки Жюли пытаюца оправдать визгами про Петю. Так Жюля на полном серьёзе претендовала на роль премьера вон и рекламой всё засрала.. А Петя кстати по вашим визгам давно в Ростове забыл что ли ЗЕбил как визжал шо Петя в Ростов сбежит??
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а это не цирк - туда она скорей всего и метит - больше чем в премьеры - что не так с зеленским она уже за шаг до призиденства
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"Те, кто не признает, что Россия - это страна-агрессор, - это не наши коалиционные партнеры", - добавил он.

що скажете петебіли,останній ваш козир забрав "Тимошенко там нет": в "Слуге народа" рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьера и работают над проектом коалиционного соглашения - Цензор.НЕТ 1063
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Скажу так: слова одне; дії - інше. Дії - головне. Час тобі покаже все, якщо маєш незасрані Г+Г мізки.
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тобі флажок евересту покою не дає? А мені, наприклад, противно, що ти, як шпигун, під жовтоблакитним.
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Не кажи гоп. Ми у ВР ще й не такі перевзування бачили . Саме цікаве почнеться, якщо у блазня не вистачить мандатів до 226. От тоді й побачимо, хто кому Рабінович "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди - Цензор.НЕТ 4729.
"Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди - Цензор.НЕТ 1651
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он козырь у Юли забрал, а петеботы, то этт ведь кандидат в люстрацию...
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Все Зеленский и его партия "слуга народа" подписали себе смертный приговор "Тимошенко там нет": в "Слуге народа" рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьера и работают над проектом коалиционного соглашения - Цензор.НЕТ 7747. А без шуток, что клоун делать будет, если 226 мандатов его цирк не получит? С Рабиновичем дружить начнет? Или с ЖОППОблоком?
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Ну не знаю, я бы порадовался на месте ЮВТ)
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Кто поссорился с Юлькой будет в жопе - проверено временем. Зе думает, шо он искусный кидало? Ну так хай мечтает.
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полностью согласна - зеля воной на один зуб...зешобла еще саака кинула,значит тот скоро "узреет" зеолигархов - цирк только начинается "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди - Цензор.НЕТ 291
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да ну , пенсионерка уже не та . тут уже передком не чего не добьется .да и шлейф такой оставила .
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С годами умные набирают мудрости и это её возраст с лихвой компенсирует.
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Менше , ніж за двадцять хвилин оприлюднять екзит поли - тоді й почнемо гадати хто , з ким та проти кого.. Головне - щоб Україна лише виграла від сьогоднішніх виборів..
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Не треба демонізувати вплив Плюсів на електоральні настрої українців..
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если верить порохоботам, то страна уже проиграла 21 апреля, а сейчас контрольный будет
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когда зелина охрана затаранила автобусы с детьми, а потом сми обосрались про это кричать с утра до вечера пару месяцев подряд - это страна выиграла? или проиграла? 😂
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Давіда самого кинуть ті зебіли. Бо він входить до тієї третини притомних з зеко-манди, з якими слід мати справу.
І да, за «АрселорМиттал» - змовчав. Прикметно...
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Фу,коболевы,витренки ...они,что с ума посходили в слуге урода
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коболев виграв суди на користь нафтогаза, що і тут зрада?
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Именно потому, что Коболев и Витренко выиграли арбитраж их не будет. Дяде Бене надо договариваться с дедушкой путиным, поэтому будет либо Богдан, либо Шефир, ли еще какой-нибудь очкастый слуга дяди Бени.
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по-моєму ти трохи перебільшуеш значення бені в історії Зеля швидко допоможе американцям запроторити його слідом за фірташем,мавр зробив свою справу. "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди - Цензор.НЕТ 8002
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- Я лично все деньги потратила на научные книги.
- Да?! А кассетный магнитофон кто привёз?
- Вы его видели?
- Видела!
- Вы его слышали?
- Слышала!
- Вы его включали?
- Да!!!
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А як це стосується ймовірної посади прем'єра? Ти думаєш, Коболєв буде ефективно вигравати суди проти українського народу на свою та олігархічну користь? Ти з цього будеш радіти?
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поки що він виграв суд на користь України і дові що він ефективний менеджер.
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Виграти суд, тобто, заплатити юристам, які його виграли по контракту, укладеному Тимошенко, зовсім не значить, що Коболєв ефективний менеджер. І ефективний менеджер не значить автоматично, що його хвилює доля народу і держави, і він щось буде у цьому напрямку робити.
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Если голос пройдет то коалиция будет Слуга+Голос+БЮТ, а вот если не пройдет то придется еще и ЕС подключать, в Слугу+За життя верится с трудом.
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как раз в Слугу+За життя не то что верится,а знается ,что в конце концов так и будет
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если будет бют . придется начинать все с начала .
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Старая уже, много силикона, мало вазелина ! 😂
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Не спешите ПОПу драть, бубет музыка играть!
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Ну тимошенко это не просто воровка, а еще и розводиловка лохов.
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Слуги ви спочатку коаліцію складить, а потім про према речить!
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Бедная баба Жюля..всё полностью засрала рекламой шо ВонЯ самый эффективный менеджер и премьер. Так хотела премьером аж усералась, и тут такой облом. Бабки даже потенциально в списках нет)))
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Ботоксна бабця путєна на смітнику історії😁
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Если данилюк, коболев, витренко или подобные им премьер-министр то это стопудовое внешнее управление, а значит Зе не есть украинский президент. Всё ж так просто.
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А кого там в прем'єри пророчить коаліція "ПЕС за життя"? Хто знає?
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В Україні прем'єр-міністр можн бути виключно політичною фігурою, бо висувається коаліцією політичних партій. Скажіть хто небудь це кретину Арахамії.
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Ну , он бы небыл Беней Каломойским "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди - Цензор.НЕТ 5182 .. Люля , на этот раз ФСЁ . Пора ей на пенсию .
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Арахамія ні на що не впливає, "гаварящая галава". А от те, що по Дніпру по списках мажоритарки від "Батьківщини" масово сунули люди Коломойського, це впливає.
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Ребята, закройте тему, кто будет премьером при Владимире Александровиче.
Это, как - премьер при Игоре Валерьевиче, не позорьте мозг...
Спасибо Петру, что 4 года я чувствовал себя украинцем в Украине, и не только..
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Хочу выразить благодарность ЗЕкоманде, их хозяину Бабломойскому и их кремлёвским кураторам. Вы так смачно поссали в ЗЕлёные личики любителей ЗЕкловуна и бабы Юли. А Люляфаны то думали Юля премьер, но похоже ЗЕлебобики будут делать коалицию с Жопоблоком, и Гробовщина им на фиг не нужна, равно как и баба Юля. Но за такой смачный плевок в личики любителей бабы Юли, они же все топившие за ЗЕкловуна конечно спасибо. Приятно смотреть как они обтекают..приятно..
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"Хочу выразить благодарность ЗЕкоманде... похоже ЗЕлебобики будут делать коалицию с Жопоблоком..." "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди - Цензор.НЕТ 408 Так ось чому свиноботи радіють? А я-то думав, що їх Україна хвилює. А їх цікавить лише те, щоб Тимошенко прем'єром не стала, нехай навіть ціною гибелі України.
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Завтра Юля буде верещати що вибори сфальсифіковано.
Нє, оце так бортонули!
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Ну шо....
Здравствуй жопоблок и доверяй ворам?
Пошёл голосовать. На участке одни пенсы и на подходе к нему тоже.
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У Тимошенко слишком социальная программа и раз она категорически не премьер значит ни с какими олигархами Зе бороться не собирается. Всё просто. Сейчас вообще всё просто и сразу становится видно ху есть ху.
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Скажите, честно, вы правда существуете? ну в смысле настоящий обычный человек, не на работе?
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Слово Бог пишется с большой буквы и если ты имеешь ввиду, шо я платный тролль, то нет. И зачем этот вопрос, в чём любопытство?
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в устоявшихся выражения нет, только если имеется в виду конкретно Бг. ну конечно нет, где вы видели чтобы сказли да
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Где Ивашка делся, я что то уже переживаю за него...
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А как же баннеры, вылезающие на каждом сайте, где вана и нарик в обнимку? "Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди - Цензор.НЕТ 8082
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Не так всё и плохо.... Откровенное пропуйловско-рабиновическое дерьмо заправлять не будет. Большинство ,не искушенных в политике, молодых людей повзрослеет и со временем разберется куда надо идти. Жириновским не стоит пить шампанское.
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Я стесняюсь спросить, а что там за Витренко? Надеюсь это не та вечно молодая социалистка Витренко, что восстала из ада и получила от Унылой лошадки 8 млн рублей в 2015 году?
"Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди - Цензор.НЕТ 9113
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Само собой. Будет коалиция с жопоблоком за сміття
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Живемо в казкові часи......Монопартійна "коаліція" в складі слуг урода схоже накрилася мідним тазом. Отже слугами урода потрібно буде домовлятися. А з ким? Як там кажуть у відомій казці : Наліво підеш - коня загубиш, направо підеш - власну голову , а прямо підеш - в жопу разом з конем потрапиш...
А хто там буде прем'єром це вже не так і важливо. Весна покаже хто де нагадив 😀
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Кто такой Давид Арахамия?
С хера ли он решает за президента, кто будет в коалиции и премьером?
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ТА ДОСИТЬ ВЖЕ ВАМ ЧУБИТИСЬ!!!! як діти малі.Кацапня тут тільки радіє.Як би там не було ,кого б не обрали але це наші обранці.В усякому разі останнє слово завжди за нами.Я не адепт ні ЗЕ,ні Ю.До пороха у мене запитаннь та докори більше ніж до обох разом узятих та+ янко-овощ.Але треба мати терпіння.Побачимо що зроблять нові обличчя у владі.Бо як що ставити воза поперед кобили то і іхати так .ТЕРПІННЯ ВСІМ.Згадайте як обирали той парламент.Там же всі були "патріоти".Іось на тобі-майже ні хто з них не пройшов.Це наша робота як не крути.Звикайте.Все ж у нас по трохи раз від разу вибори все краще.Ми вчимось.Згадайте 14-й.Тоді ми всі були разом бо нас об*єднала війна.Унас не було нічого але ми вистояли,тому що були разом.Війна не скінчилась.Ворог під стінами.Та що з нами стало???ЛЮДИ!!! поважайте вибір один одного,бо тільки коли ми разом ми КРАІНА .Це навіть діти розуміють.Наші військові мають знати що тил надійний.Що ми разом.РАЗОМ НАС БАГАТО-НАС НЕ ПОДОЛАТИ!!!!
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Нова людина, не був в політиці, сильний економіст, вміє керувати фінансовими потоками, спец. по тіньовим схемам...
Зеленський розповів журналістам, що вже проводить консультації щодо нового прем'єр-міністра України.
"Це може не сподобається багатьом особам, які йдуть в парламент, але у мене є незмінна позиція, що ця людина повинна бути абсолютно професійним економістом", - заявив він.
Зеленський додав, що хотів би, щоб майбутній прем'єр-міністр був незалежною людиною, яка ніколи раніше не очолював уряд, не був ні спікером, ні лідером будь-якої фракції.
"Я бачу таку людину. Чесно вам скажу - проводжу вже консультації. Розмовляю, наскільки я маю на це право", - сказав Зеленський.
Тіньові схеми та робота з Хомутинніком: спливли скандальні факти про члена "Слуги народу". Двадцятим номером у списку "Слуга народу" став юрист Данило Гетьманцев, який пов'язаний із одіозним народним депутатом від групи "Відродження" Віталієм Хомутинніком. То це він кандидат нв пост прем'єр-мінівтра?
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Дуже скоро, коли вони побачать, що разом з Голосом і мажоритарниками у них більшості для формування нашкребти не вдається, і от тут їм доведеться пояснювати всім нам, а в чому ж таки не співпадають погляди СН і Батьківщини. І от тут до всіх виборців СН нарешті дійде, що вони пхають у прем"єри Коболєва - людину Коломойського, а відтак їх платіжки за комунальні послуги анітрохи не зменшаться при такому виборі. І саме навколо Коболєва і йому подібних тепер точитимуться всі дискусії на тв
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я на фото сверху вижу рожки у него на голове
мне не показалось?
это знак?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Тимошенко там немає": в "Слузі народу" розглядають 3-4 кандидатури на посаду прем'єра і працюють над проєктом коаліційної угоди
 
 
 
 
 
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