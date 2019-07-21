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 Політика України
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Все про:перемир'я (393) операція Об'єднаних сил (1403)

 З опівночі на Донбасі не було жодного обстрілу, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська не здійснили жодного обстрілу позицій Об'єднаних сил на сході України в неділю з опівночі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці операції Об'єднаних сил у фейсбуці в неділю ввечері.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано", - повідомляє штаб ООС.

Як повідомлялося, домовленість про припинення вогню в Донецькій та Луганській областях із 00:01 21 липня була досягнута 17 липня на засіданні в Мінську Тристоронньої контактної групи. У ранковому зведенні штабу ООС зазначалося, що від початку доби обстрілів не зафіксовано.

Пізніше прийшло повідомлення про підрив у районі міста Щастя (Луганська область) на вибуховому пристрої, встановленому диверсантами, чотирьох українських бійців. Двоє з них загинули.

Читайте також: Мені доповідали: пострілів не було. Чекаємо, що ситуація стане стабільнішою, - Зеленський про перемир'я на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138769
 
 
 Топ коментарі
 
Вовк одинак )))
Поціновувач російської точки зору
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"Бійтеся тих, хто пнмагається пробудити у вас почуття провини. Вони прагнуть влади над вами."
Конфуцій.
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«Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю свою собаку.»
( Мари де Рабютен- Шанталь де Севинье)
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"Бійтеся тих, хто пнмагається пробудити у вас почуття провини. Вони прагнуть влади над вами."
Конфуцій.
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Братались и не такие враги, а тут соседи по площадке))
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Вылезли...да, 70 лет сидели там. Сифилитик даже границы намалював
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Угу, позабирав купу земель. В Рашці прикордонні області - на суржику парлекають.
Он, бабка з Кубані бесідує з нарізками фраз і любить Пуціна:
https://www.youtube.com/watch?v=61IoKrFsN_w
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ватаны уже кипятком писают, что украинцы сорвали перемирие
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цитату приводить не буду, а то доблестные модеры возбудятся и удалят меня вместе с ней)))
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там пишут что была только стрелкотня.. может недоразумение.. жертв нет.
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ну это да, может просто недоразумение, не повлияющее на договоренности
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Ти про вбитого сєпарського котика і обісрану з переляку мишку?
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кот не имеет политических взглядов. ты уже со смерти животного радуешься? лучше бы тебя вместо котика зафигачили С полуночи на Донбассе не было ни одного обстрела, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6575 толку от тебя все равно никакого нет.
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ну от него будет вскоре большой толк, он возглавит 3ий майдан, чтоб не допустить рыговского реванша)))
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Тю. Твій напарник так і писав. В деактив пішов...
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порохобот, ты что то попутал, напарники в твоем порохоботном цеху, а я сам один, совсем один)))
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Вовк одинак )))
Поціновувач російської точки зору
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на самом то деле разные точки зрения рассматриваю, главное чтоб они с логикой дружили и в реальности подтверждались)
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кстати, вот это байка, что если куйло вдруг умрет, то раша не будет проводить неоимперскую политику...это у них в ментальности заложено
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Якщо воно помре то буде кілька місяців шансу.
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а это поможет?особенно с нашими нынешними политическими раскладами?
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Мир всё ближе. А насколько близко узнаем уже скоро.
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Теперь осталось провести парад и отпраздновать успешную сдачу Крима и Донаса Пакуйтесь, завтра єто будет Харьков и Киев
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Не будет в Донбассе мира пока одна из сторон не капитулирует.Донбасс нужен Кремлю, как гнойник на теле Украины.Единственно , что давит на Москву- финансовые потери в результате санкций.
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Ну,судя по всему,Украина уже приблизилась к капитуляции.Оба Вовы делают все возможное.Наш особенно старается(((
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Поживем увидим.Изгаляться перед лохторатом Зе и Ко уже особой нужды нет.После формирования Рады с Кремлем начнется сумасшедший еврейский торг.
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ага, коецепція помінялась - тепер фугасять
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Якось не віриться, що москальня дотримається слова.
Як казали мудрі люди:
Никогда не сдавайтесь - никогда, никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Никогда не поддавайтесь силе, никогда не поддавайтесь очевидно превосходящей мощи вашего противника.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗ опівночі на Донбасі не було жодного обстрілу, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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