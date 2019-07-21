 З опівночі на Донбасі не було жодного обстрілу, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці операції Об'єднаних сил у фейсбуці в неділю ввечері.
"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано", - повідомляє штаб ООС.
Як повідомлялося, домовленість про припинення вогню в Донецькій та Луганській областях із 00:01 21 липня була досягнута 17 липня на засіданні в Мінську Тристоронньої контактної групи. У ранковому зведенні штабу ООС зазначалося, що від початку доби обстрілів не зафіксовано.
Пізніше прийшло повідомлення про підрив у районі міста Щастя (Луганська область) на вибуховому пристрої, встановленому диверсантами, чотирьох українських бійців. Двоє з них загинули.
( Мари де Рабютен- Шанталь де Севинье)
Конфуцій.
Он, бабка з Кубані бесідує з нарізками фраз і любить Пуціна:
https://www.youtube.com/watch?v=61IoKrFsN_w
Поціновувач російської точки зору
Як казали мудрі люди:
Никогда не сдавайтесь - никогда, никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Никогда не поддавайтесь силе, никогда не поддавайтесь очевидно превосходящей мощи вашего противника.