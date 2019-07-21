EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство
  589  23
Матеріали за темою:
Все про:голосування (315) порушення (247) СІЗО (411)

 У Лук'янівському СІЗО видали бюлетені особам, які не мали права голосувати, - представник Денісової

Члени виборчої комісії в Київському слідчому ізоляторі видали бюлетені для голосування особам, які не мали права голосувати.

Про це заявив представник уповноваженого Верховної Ради з питань дотримання прав людини в місцях несвободи і процесуальних прав В'ячеслав Петльований, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Через недостатню поінформованість членів комісії про правила проведення голосування у мажоритарному окрузі було видано бюлетені виборцям, які не мають права голосувати у цьому окрузі, що дає можливості для спотворення результатів голосування", - сказав він.

Крім того, виявлено нестачу бюлетенів для голосування. Зокрема, на момент перевірки не вистачило 82 бюлетені.

"Станом на 16:00 представниками уповноваженого було здійснено моніторинг п’ятдесяти семи спеціальних виборчих дільниць, що становить майже 70% їхньої загальної кількості. У третині з них було виявлено порушення, в деяких - незначні й поодинокі, а є такі об'єкти, на яких було виявлено значні порушення", - зазначив Петльований.

Читайте також: На 18:00 поліція відкрила 44 справи щодо порушень на виборах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138767
 
 
 Топ коментарі
 
Хуже того, многие потенциальные клиенты Лукьяновского СИЗО даже сами избираются.
 показати весь коментар
 
Электорат ПОПы, скоро свидятца... В Лукьяновском СИЗО выдали бюллетени лицам, которые не имели права голосовать, - представитель Денисовой - Цензор.НЕТ 9298
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
и снова неопытность. Так куда девались опытные и ответственные
 показати весь коментар
 
 
Это женщина 3 тысячелетия . Лечит бешенство матки .
 показати весь коментар
 
 
Хуже того, многие потенциальные клиенты Лукьяновского СИЗО даже сами избираются.
 показати весь коментар
 
 
а как в СИЗО могут голосовать из другого округа? там что...проходной двор?
(или кручу-верчу - нае... хочу)
 показати весь коментар
 
 
Прописан в Днепре к примеру...сидит в Киеве...все...это другой округ...
 показати весь коментар
 
 
вся пенитенциарная система это один единый округ.
 показати весь коментар
 
 
Ты хочешь чтобы я ответил картиной , как ***** дрочит на свое хййло .
 показати весь коментар
 
по воскресенькам ты бываешь крайне откровенным..
 показати весь коментар
 
 
Розкрию вам секрет. Тепер можна. Вибори пройшли. Порохоботи - це єврейська технологія Зеленського, щоб обдурити електорат, і виставити Порошенка ідіотом серед користувачів унета.
 показати весь коментар
 
 
Марк Твен:
"Правда невероятнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда - нет."

Не хочу перекладати, та й нема потреби для русофілів. Вам так зрозуміліше.
 показати весь коментар
 
Так ти вже відповісиш, а то Дід Зигір хоче тобі запропонувати нову роботу.
 показати весь коментар
 
А ти вже вирішив чим будеш займатися, коли Мінстець розгонять?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУ Лук'янівському СІЗО видали бюлетені особам, які не мали права голосувати, - представник Денісової
 
 
 
 
 
 вгору