 У Лук'янівському СІЗО видали бюлетені особам, які не мали права голосувати, - представник Денісової

Про це заявив представник уповноваженого Верховної Ради з питань дотримання прав людини в місцях несвободи і процесуальних прав В'ячеслав Петльований, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Через недостатню поінформованість членів комісії про правила проведення голосування у мажоритарному окрузі було видано бюлетені виборцям, які не мають права голосувати у цьому окрузі, що дає можливості для спотворення результатів голосування", - сказав він.

Крім того, виявлено нестачу бюлетенів для голосування. Зокрема, на момент перевірки не вистачило 82 бюлетені.

"Станом на 16:00 представниками уповноваженого було здійснено моніторинг п’ятдесяти семи спеціальних виборчих дільниць, що становить майже 70% їхньої загальної кількості. У третині з них було виявлено порушення, в деяких - незначні й поодинокі, а є такі об'єкти, на яких було виявлено значні порушення", - зазначив Петльований.

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