 Мені доповідали: пострілів не було. Чекаємо, що ситуація стане стабільнішою, - Зеленський про перемир'я на Донбасі

"Перемир'я мало розпочатися опівночі. Мені доповідали: пострілів не було. Але у нас там є одна проблема - є загиблі через міну", - сказав він після голосування на виборчій дільниці в неділю, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо ситуації з виконанням домовленостей про перемир'я в зоні ООС на Донбасі, передає Цензор.НЕТ
Зеленський зазначив, що щодо інциденту з підривом військовослужбовців почалося розслідування за обставинами події. Він зазначив, що внаслідок підриву на міні двоє військовослужбовців загинули і двоє поранені.
Відповідаючи на запитання про те, яка в цілому обстановка зараз у зоні проведення ООС, президент сказав: "Молюсь Богу, щоб ситуація була хоч трохи стабільнішою, чекаємо".
"руска мир" это форма морального скотства, циничной лжи и агрессивного мракобесия..
Но у нас там есть одна проблема - есть погибшие из-за миныОтак пацаны стали вы просто "проблемой". Так мамкам и передадут - всьо было класно, но есть проблема ваших сынов убили кацапы...
Другого пути само собой нет
Мабуть чекає, що саме так холопи будуть йому лизати жопу за здачу державних інтересів.
Да не надо притворяться что веришь в чепуху. Если тебя выбрали, то можешь хоть шаурму делать на Пиплии, никто кроме фанатиков ничего не скажет.
Хотя.... Яхве же как раз иудейский божок, так что президент имеет полное право бормотать что-то там.