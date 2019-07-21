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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Зеленський (2176) перемир'я (393)

 Мені доповідали: пострілів не було. Чекаємо, що ситуація стане стабільнішою, - Зеленський про перемир'я на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що від ранку в неділю на Донбасі, за наявною у нього інформацією, не було обстрілів, і сподівається, що ситуація буде потроху стабільнішати.

"Перемир'я мало розпочатися опівночі. Мені доповідали: пострілів не було. Але у нас там є одна проблема - є загиблі через міну", - сказав він після голосування на виборчій дільниці в неділю, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо ситуації з виконанням домовленостей про перемир'я в зоні ООС на Донбасі, передає Цензор.НЕТ

Зеленський зазначив, що щодо інциденту з підривом військовослужбовців почалося розслідування за обставинами події. Він зазначив, що внаслідок підриву на міні двоє військовослужбовців загинули і двоє поранені.

Відповідаючи на запитання про те, яка в цілому обстановка зараз у зоні проведення ООС, президент сказав: "Молюсь Богу, щоб ситуація була хоч трохи стабільнішою, чекаємо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138766
 
 
 Топ коментарі
 
несколько убитых, но выстрелов не было .. ндаааа!
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Но у нас там есть одна проблема - есть погибшие из-за миныОтак пацаны стали вы просто "проблемой". Так мамкам и передадут - всьо было класно, но есть проблема ваших сынов убили кацапы...
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Только больные на голову голосуют за Мертвечука и Бойка после всего что они с украинцами сделали.
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несколько убитых, но выстрелов не было .. ндаааа!
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неужели смерть украинцев может считать проблемой. Это горе,ужас
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надеюсь новое перемирие о котором договорились в Минске сохранит хотя бы несколько жизней.
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Надеюсь , и ты **** долго бегать не будишь
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вы это мне? тогда при чем здесь я к говорильне ЗЕ, ему перешлите...
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**** ты татарская . На *** я тебя вертел . Чорт !
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Там на минах еще долго будут подрываться даже если война прямо сейчас закончится.
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фугас можно и за .... заложить по маршруту патруля.
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и даже по маршруту первого лица...было на цензоре, что изготовлены и поставлены системы подавления радиосигналов на частотах управления фугасами...
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Когда вы сцуки перестанете пиариться на смертях защитников Украины??
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Путен - *****!
"руска мир" это форма морального скотства, циничной лжи и агрессивного мракобесия..
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А знаешь как Грузины на путлера твоего говорят? ПЗД МРЖвая.
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А про кота почему не написал?! Число жертв обстрела растёт не по часам! Ещё с утра была одна женщина и кот!
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Кацап, чего вы туда поперлись изначально? Леденцы детям раздавать или убивать, мразь ты кацапская?
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тай хєр з нею, з тою жінкою.... а от, за руцкоязичного кота, нам нє зубудут, нє простят Мені доповідали: пострілів не було. Чекаємо, що ситуація стане стабільнішою, - Зеленський про перемир'я на Донбасі - Цензор.НЕТ 2543
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Там ще мишка з переляку обісралась. Ото де трагедія....
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Одна? Не хочу никого расстраивать, но проблем там намного больше, чем одна. И они себя будут проявлять в самых разных формах и в очень неподходящее время. Имеем дело с Россией, так что даже не надейся на то, что все будет тихо.
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это проблема для президента, который договорился с той стороной, чтоб не стреляли, а вот эта подрывается...но, учтите, с этой стороной он не договаривался...похоже, что так еще мыслит,
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Смешной ты . От винторогих чего то ждать !
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У меня отец воевал с "бандеровцами". Рассказывал мне ужасные вещи, - С. Шефир /Парад как демонстрация силы хороша для России, у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, - С.Шефир/ Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным/Зеленский уволил посла в США Чалого и еще 10 послов /Путин принял своего кума: "Урегулирование на Донбассе возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями ДНР и ЛНР"/В Минске договорились о прекращении огня /Террористы из "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности придерживаться бессрочного перемирия/Российский полк открыл огонь по ВСУ /В Україні росте прірва між бідними і багатими/Судебные разбирательства с Коломойским ударили по бюджету страны /Україна наростила постачання російського автогазу/Экспорт украинского чугуна с начала года упал на 28%/На українських атомних станціях не працюють шість енергоблоків/За півроку Україна заплатила за "російське" вугілля один млрд доларів/ Украина продает в Европу на 4 миллиарда евро меньше, чем покупает/ Деятельность новой власти показывает что опыт депутатской и министерской работы гениальностью артистов в детстве (по мнению их родителей) не заменить. Чтобы народ не впадал в уныние Иван Петрович Сидоров предлагает уверенным что установка Коломойского на дефолт выполнена не будет, а , наоборот, эпоха бедности вот-вот закончится, вести тему Что изменилось за неделю к лучшему. Он сам в 2015-2017 гг. вёл эту тему, пример -коммент 30.01.2016 13:14

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Ну да. Обстрелов небыло. Были взрывы. Они не считаются?
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Подрывы на минах не считают нарушением режима прекращения огня.
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Но у нас там есть одна проблема - есть погибшие из-за миныОтак пацаны стали вы просто "проблемой". Так мамкам и передадут - всьо было класно, но есть проблема ваших сынов убили кацапы...
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и один мой земляк. Достойный Украинец и никак не проблема. Зе-это проблема и его шутовские комменты таких моментов
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Пацаны проблемой не стали, проблема - подрывы на минах, которые не считают нарушением режима прекращения огня.
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Пацаны погибли на радиоуправляемом фугасе. Который установила ДРГ.
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Дай Бог мир! Ни к чему война эта идиотская.
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Дай бог Победу над Рашкой! Ни к чему эта война идиотская.. нужно уничтожить ЛДНР!
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Проголосовать за Петю а потом бюллетени после выборов скинуть на оккупантов
Другого пути само собой нет
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Ну, курица ***-***-***, у тебя мозга совсем нету. По твоей куриной логике, надо всем проголосовать за зелену шмарклю, спустить штаны и повернуться задницей к *****. Вот это ,будет точно перемога.
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даст, даст, как же, наставляй-те карманы для контрибуций
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Только больные на голову голосуют за Мертвечука и Бойка после всего что они с украинцами сделали.
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А не совсем больные, но прихворавшие, голосуют за ссыкуна.
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Виявляється, загиблі від міни - це лише проблема. Не трагедія - лише проблема. Підозрюю, прикра проблема. Не дає розвернутися повною мірою.
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Вчера похоронили двух бойцов . Ты или дурак или предатель .
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Ні те ні інше....... Ізраїль він не зраджував, а легка придуркуватість, то сценічна звичка
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зачем вы ему праздники портите такими вопросами ЗЕбил и его команда ждут праздновать а вы провоцируете его-будет только веселье у них при любом раскладе
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Сказав Зеленський, сидячи на велосипеді у сеье в кабінеті в АП, й запиваючи шаурму віскарем. Ну скільки можна бухати - сказав Богдан, дістаючи нову пляшку з президентського сейфа.
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слово "проблема" - слабо сказано... беда - точнее...
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та походу таки просто "проблема". Досадная неприятность на фоне шаурмы и фонтанов...
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та там по контексту и проблема и бог, ну как то косо положены. чёт бессознательно неприятно.
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Как гениально придумано,мертвый солдат не может стрелять в ответ.
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Миротворец ты наш!!! Батюшка! Голубь ты наш сизокрылый! Челом тебе бьем низко! Храни тебя Бог! Мир пришел на нашу землю и братья наши придут нас спасать от фашистов.
Мабуть чекає, що саме так холопи будуть йому лизати жопу за здачу державних інтересів.
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"...надеется, что ситуация будет понемногу становиться более стабильной..." - чому?
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-- после прекращения стрелбы, начинается отступление... -- это уже более стабильная ситуация...
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Каждый день сообщения об обстрелах и главное о погибших, о похоронах наших солдат. А этому негодяю оказываеца докладывают что всё нормально ..пипец..
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Зеленский проглотил (прошло две недели - где реакция?) атаку Украинской санитарной машины управляемой ракетой русских. Вывод: русские - скоты. А наш верховный - трусливая вонючка.
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Там скорее всего мина была а не ПТУР.. Машина на фото была перевернута вверх так как будто удар был снизу а не с боку. ПТУР бы так не смог.
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президент сказал: "Молюсь богу, чтобы ситуация была хоть немного более стабильной, ждем". Источник: https://censor.net.ua/n3138766\\\\\\\\\\\\

Да не надо притворяться что веришь в чепуху. Если тебя выбрали, то можешь хоть шаурму делать на Пиплии, никто кроме фанатиков ничего не скажет.
Хотя.... Яхве же как раз иудейский божок, так что президент имеет полное право бормотать что-то там.
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Россияне обсуждающие и осуждающие украинские выборы похожи на кастратов разглядывающих "Плейбой"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМені доповідали: пострілів не було. Чекаємо, що ситуація стане стабільнішою, - Зеленський про перемир'я на Донбасі
 
 
 
 
 
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