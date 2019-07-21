 На 18:00 поліція відкрила 44 справи щодо порушень на виборах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Станом на 18:00 надійшло 1792 повідомлення про порушення, пов'язані з виборчим процесом, складено 44 протоколи про адміністративні правопорушення, відкрито 44 кримінальні провадження", - повідомили в МВС України.
23 кримінальні провадження стосуються фактів незаконного використання виборчого бюлетеня, п'ять - перешкоджання здійсненню виборчого права, шість - підкупу виборців, чотири - завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян. Ще одне провадження відкрито за фактом теракту, хуліганства, фальсифікації виборчих документів і грабежу і два - за фактами підробки документів.
С Зелёными и тем и другим капец
Алкодень подходит к концу. На 18:00 выпить успело чуть меньше половины пьющих граждан, из которых употребили:
Зебровка - 44%
«Медведевка» - 13%
Шоколадный ликер - 8%
«Veuve Clicquot» - 8%
Божоле - 5,9%
«Сила и спирт» - 3,9%
«Водка без Медведя» - 3,5%
Это результаты последнего опроса алкогольных предпочтений до официального оглашения результатов национального опроса. Ждите 20:00 официальный экзит-пол, вместе с которым сразу подсчитали опубликую количество проходных бокалов по каждому напитку.
19:11
А то не пойму никак, цены начали расти. Раньше думали, что мясо дорого, а теперь уже и картохи не наешься. Только не надо про папередников. Конец эпохи бедности громогласно был объявлен еще в мае. Может я чего-то не заметил?