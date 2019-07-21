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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 На 18:00 поліція відкрила 44 справи щодо порушень на виборах

44 кримінальні провадження відкрито станом на 18:00 неділі у зв'язку з порушеннями, зафіксованими в день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на 18:00 надійшло 1792 повідомлення про порушення, пов'язані з виборчим процесом, складено 44 протоколи про адміністративні правопорушення, відкрито 44 кримінальні провадження", - повідомили в МВС України.

23 кримінальні провадження стосуються фактів незаконного використання виборчого бюлетеня, п'ять - перешкоджання здійсненню виборчого права, шість - підкупу виборців, чотири - завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян. Ще одне провадження відкрито за фактом теракту, хуліганства, фальсифікації виборчих документів і грабежу і два - за фактами підробки документів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138765
 
 
 Топ коментарі
 
и чего тебе дома то не сиделось?))
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Я і на президентських голосував за Зеленського і поки що не бачу помилки
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так шел бы себе сразу в магазин
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Если пройдет Бойко , ляшко , Вилкул . завтра будет война .
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Не будет, зе ввел персональную ответственность за открытие огня.
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Пройдут.Но как далеко они зайдут в своих хотелках?
С Зелёными и тем и другим капец К 18:00 полиция открыла 44 дела по нарушениям на выборах - Цензор.НЕТ 9671
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Вилкул и Ляшко не пройдут. Но там и без них гов#на достаточно (
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Мустафа Найем
Алкодень подходит к концу. На 18:00 выпить успело чуть меньше половины пьющих граждан, из которых употребили:

Зебровка - 44%
«Медведевка» - 13%
Шоколадный ликер - 8%
«Veuve Clicquot» - 8%
Божоле - 5,9%
«Сила и спирт» - 3,9%
«Водка без Медведя» - 3,5%

Это результаты последнего опроса алкогольных предпочтений до официального оглашения результатов национального опроса. Ждите 20:00 официальный экзит-пол, вместе с которым сразу подсчитали опубликую количество проходных бокалов по каждому напитку.

19:11
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Ех, таки переборов свою лінь і пішов проголосував за слугу народа
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А теперь перебори свою лень и иди воевать за ***********, та его сватов
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Це просто голосування. Життя на цьому не закінчується. Треба спокійніше відноситись до виборів
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Та фигня какая, сдали Украину , и спокойные. Класс!
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Ніхто Україну не здавав. Більшість в раді отримають проукраїнські партії
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Не знаю. До виборчої дільниці все одно 50 метрів. Не далеко. Прогулявся, разом і до магазу заскочив
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Так там голосували через дорогу. От я і зайшов. Раз в 5 років все-таки
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понятно,исполнил так сказать гражданский долг
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Ну, это же не супружеский, почему бы не исполнить? Тем более, если он правильный.
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это ты с женой обсуди,что важней для неё,супружеский или гражданский так сказать
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Вот и живи теперь с этим. Самое главное, что бы ты вовремя признал свою ошибку
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Я і на президентських голосував за Зеленського і поки що не бачу помилки
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А скажи, Тарасику - эпоха бидности уже закинчилася или еще нет?
А то не пойму никак, цены начали расти. Раньше думали, что мясо дорого, а теперь уже и картохи не наешься. Только не надо про папередников. Конец эпохи бедности громогласно был объявлен еще в мае. Может я чего-то не заметил?
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А що президент один зробить? От сьогодні вибрали раду, побачимо, що буде далі
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-- дела заводятся, а следствия возбуждаются! ... -- но можно и открыть, шо б потом закрыть..*)
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Спасибо, что рассмешил. По всем основным магистралям Одессы Зерро и Труханов. Первый, типа, " мы сделали их, сделаем и..." Второй все призывает к делам...
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По заявлениям о нарушениях - стандартный ответ. "Виклик принято". Представляю, чтобы при Порохе такое было..
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при в*їзді в м.Костопіль Рівненської області висять білборди -зробимо їх знову...всі думають,що то не агітація...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа 18:00 поліція відкрила 44 справи щодо порушень на виборах
 
 
 
 
 
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