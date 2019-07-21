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 Економіка
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Все про:МВФ (549) Герус (24)

 Переговори з МВФ про нову програму співпраці відбудуться у вересні, - Герус

Представник президента в уряді Андрій Герус обговорить цього тижня з представником МВФ пункти нового меморандуму про співпрацю. Переговори щодо нього відбудуться у вересні.

Про це Герус заявив у штабі партії "Слуга народу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я цього тижня буду зустрічатися з представником МВФ... Зараз у нас попередня програма фактично завершена, трохи достроково. Будуть перемовини у вересні стосовно нової програми. Які пункти будуть прописані у меморандумі - це буде залежати від результатів переговорів", - сказав він.

Герус виступає за те, щоб не включати в меморандум як ключової умови ціну на газ. За його словами, вона вже перетворилася на політичне питання і предмет спекуляцій.

Також читайте: Кабмін ввів спецмито на імпорт із Росії дизпалива і склапленого газу, - Герус

"Однозначно, потрібно буде виходити на позицію, яка дозволить продовжити співпрацю з МВФ", - підсумував представник президента в Кабміні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138763
 
 
 Топ коментарі
 
Ухтышка)))) А в сериале не так было.
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зюзя до осені встигне 10 разів злити Україну кацапам
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Ну да.

Это он так завуалированно отрапортовал, что действующую программу они просрали.

А теперь, как благородные сутенёры, ведут переговоры о промоушене немецкой порноактрисы.
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Ну да.

Это он так завуалированно отрапортовал, что действующую программу они просрали.

А теперь, как благородные сутенёры, ведут переговоры о промоушене немецкой порноактрисы.
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Борги перед мвф невеликі, у них позичали для "підтримки штанів"
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Так мвф слуга послав куди подалі... Що за разводняк?
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а слуга народа украинскького чи росийського?
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Без цены на газ вас пошлют. Так как МВФ нужны реформы, а не обещания.
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зюзя до осені встигне 10 разів злити Україну кацапам
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Крадем далі...
Тільки з новими обличчями...
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Не радій. Куди зайшли китайці- там лишаються тільки китайці.
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Що це з Геращенком? Пофарбувався й кривим став.
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та да)золотой запас уже прое...теперь пятки лижите МВФ,зебилы лять
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lera lera 9a47915f

Уверены?! ЗВР за месяц (с 31.05.2019 по 31.06.2019) выросли на 6,38% или 1236,89 млн.$.
Взято отсюда https://index.minfin.com.ua/finance/assets/. Последнее обновление данных 19.07.2019.
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МВФ так МВФ. Проблемы, граждане? Вы же всерьез не рассчитывали прожить без МВФ? Или рассчитывали? Ладно... Если уберете цену на газ, никто спорить не будет. Только вот уберете ли? Это будет непросто, и осень с отдачей долгов не за горами. Тут думать надо. Все-равно надо думать, куда ни кинься. Верно, зебилята?
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обсудят пункты нового меморандума о сотрудничестве

-- в переводе на русский: напоминаем -- вас поставили на счётчик!
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Подивимося на статистику змін ЗВР та державного боргу за 6 місяців... Держстат через два тижні надасть...
А там - і за 9 місяців...
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Ан Мур

ЗВР за месяц (с 31.05.2019 по 31.06.2019) выросли на 6,38% или 1236,89 млн.$.
Взято отсюда https://index.minfin.com.ua/finance/assets/. Последнее обновление данных 19.07.2019.
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Дай Боже... Ще раз: подивимось на зміни...
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Не понял?! Зебилы! Онже обещал МВФ на йух послать?!
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Если вспомнить все высказывания Зеленского по МВФ до выборов, то в них он настаивал на пересмотре условий, в частности, размера процентов, которые придется возвращать Фонду за пользование его деньгами.
Сейчас уже видно, что сотрудничество с МВФ будет продролжено и требовать каких-либо корректировок, пересмотров условий скорее всего никто не будет.В этой связи занятно то, что одним из условий МВФ о продолжении сотрудничества было повышение стоимости газа для украинских потребителей до рыночной цены. Походу, ждать нам очередного скачка тарифов на коммуналку этой осенью.Хотя, может быть молодые эффективные манагеры смогут и исключить условие о повышении стоимости газа для украинских потребителей, но надо будет дать что-то взамен. Так, что будем посмотреть.Чем дальше, тем интереснее наблюдать расхождения сценария фильма "Слуга народа" с суровой реальностью .
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Не успели Переговори з МВФ про нову програму співпраці відбудуться у вересні, - Герус - Цензор.НЕТ 7166 .. Он сам "поборолся" . Самоликвидировался .
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Ну, що далі по накатаній - "ПИЛИТЬ і ПРОСИТЬ, ПРОСИТЬ и ПИЛИТЬ"
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаПереговори з МВФ про нову програму співпраці відбудуться у вересні, - Герус
 
 
 
 
 
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