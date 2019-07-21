 Переговори з МВФ про нову програму співпраці відбудуться у вересні, - Герус

Про це Герус заявив у штабі партії "Слуга народу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я цього тижня буду зустрічатися з представником МВФ... Зараз у нас попередня програма фактично завершена, трохи достроково. Будуть перемовини у вересні стосовно нової програми. Які пункти будуть прописані у меморандумі - це буде залежати від результатів переговорів", - сказав він.
Герус виступає за те, щоб не включати в меморандум як ключової умови ціну на газ. За його словами, вона вже перетворилася на політичне питання і предмет спекуляцій.
"Однозначно, потрібно буде виходити на позицію, яка дозволить продовжити співпрацю з МВФ", - підсумував представник президента в Кабміні.
Это он так завуалированно отрапортовал, что действующую программу они просрали.
А теперь, как благородные сутенёры, ведут переговоры о промоушене немецкой порноактрисы.
Тільки з новими обличчями...
Уверены?! ЗВР за месяц (с 31.05.2019 по 31.06.2019) выросли на 6,38% или 1236,89 млн.$.
Взято отсюда https://index.minfin.com.ua/finance/assets/. Последнее обновление данных 19.07.2019.
-- в переводе на русский: напоминаем -- вас поставили на счётчик!
А там - і за 9 місяців...
ЗВР за месяц (с 31.05.2019 по 31.06.2019) выросли на 6,38% или 1236,89 млн.$.
Взято отсюда https://index.minfin.com.ua/finance/assets/. Последнее обновление данных 19.07.2019.
наешутка такая. Предвыборная.
Сейчас уже видно, что сотрудничество с МВФ будет продролжено и требовать каких-либо корректировок, пересмотров условий скорее всего никто не будет.В этой связи занятно то, что одним из условий МВФ о продолжении сотрудничества было повышение стоимости газа для украинских потребителей до рыночной цены. Походу, ждать нам очередного скачка тарифов на коммуналку этой осенью.Хотя, может быть молодые эффективные манагеры смогут и исключить условие о повышении стоимости газа для украинских потребителей, но надо будет дать что-то взамен. Так, что будем посмотреть.Чем дальше, тем интереснее наблюдать расхождения сценария фильма "Слуга народа" с суровой реальностью .