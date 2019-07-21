 Майже сотні виборчих дільниць на Волині може не вистачити бюлетенів, - ОПОРА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу "Опора".

Про це стало відомо після аналізу спостерігачами "Опори" протоколів окружних виборчих комісій про передачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям.

З'ясувалося, що низка дільниць отримали меншу кількість бюлетенів, ніж кількість виборців у списку на день складання протоколів.

Зокрема, в окрузі №19 таких дільниць зафіксовано 26, в окрузі №21 - 30, в окрузі №23 - 22, в окрузі №22 - 1 дільницю.

Зазначається, що водночас в області понад три десятки дільниць отримали таку ж кількість бюлетенів, як і кількість виборців у списку виборців.

Відповідно до частини 8 статті 80 закону "Про вибори народних депутатів України" бюлетені для голосування в загальнодержавному окрузі та в одномандатному окрузі для кожної виборчої дільниці кожного одномандатного округу виготовляються в кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців.

Дивіться також: Впоралися за пів години: на станції "Академік Вернадський" проголосували полярники. ФОТО