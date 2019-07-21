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 Політика України
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Все про:бюлетені (42) Волинь (337) вибори (4252) ОПОРА (110)

 Майже сотні виборчих дільниць на Волині може не вистачити бюлетенів, - ОПОРА

96 виборчих дільниць на Волині отримали менше бюлетенів, ніж виборців у списку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадянську мережу "Опора".

Про це стало відомо після аналізу спостерігачами "Опори" протоколів окружних виборчих комісій про передачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям.

З'ясувалося, що низка дільниць отримали меншу кількість бюлетенів, ніж кількість виборців у списку на день складання протоколів.

Зокрема, в окрузі №19 таких дільниць зафіксовано 26, в окрузі №21 - 30, в окрузі №23 - 22, в окрузі №22 - 1 дільницю.

Зазначається, що водночас в області понад три десятки дільниць отримали таку ж кількість бюлетенів, як і кількість виборців у списку виборців.

Відповідно до частини 8 статті 80 закону "Про вибори народних депутатів України" бюлетені для голосування в загальнодержавному окрузі та в одномандатному окрузі для кожної виборчої дільниці кожного одномандатного округу виготовляються в кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138761
 
 
 Топ коментарі
 
Ага как раз явка составит 100% и поэтому не хватит бюллетеней.
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До лампочки как проголосуют за Пецю и Ко (это все уже история- скорее будет криминальная история)- меня радует выступление пару минут назад , телефоном в прямом эфире Рабиновича (ОП За жете)- 5 мин разговор можно разместить в нескольких словах - "ЭТО КАТАСТРОФА", "МЫ ПАДАЕМ" "ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 часа МЫ РЕЗКО ПОШЛИ ВНИЗ.."
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Завжди залишається половина невикористаних бюлетней. І опора про це знає. Коли немає новин про страшні порушення, то доводиться публікувати "таке".
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Ага как раз явка составит 100% и поэтому не хватит бюллетеней.
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Завжди залишається половина невикористаних бюлетней. І опора про це знає. Коли немає новин про страшні порушення, то доводиться публікувати "таке".
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Страно, а кажуть на Волині низька явка, чи бенін укроп старається?
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Найбільше люди цікавляться тим, що їх абсолютно не стосується.
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Если и недополучили то при явке в 30-40% должно хватить.))
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До лампочки как проголосуют за Пецю и Ко (это все уже история- скорее будет криминальная история)- меня радует выступление пару минут назад , телефоном в прямом эфире Рабиновича (ОП За жете)- 5 мин разговор можно разместить в нескольких словах - "ЭТО КАТАСТРОФА", "МЫ ПАДАЕМ" "ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 часа МЫ РЕЗКО ПОШЛИ ВНИЗ.."
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Ну и правильно! Остальные- будут вброшены, с уже проставленными правильными отметками, о голосовании. Шо вы как дети, ей Богу! Всё-как всегда.
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и не говори ,взрослые люди ,а элементарного не понимают ( не важно как голосуют ,важно как считают )
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМайже сотні виборчих дільниць на Волині може не вистачити бюлетенів, - ОПОРА
 
 
 
 
 
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