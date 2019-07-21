 СБУ вилучила у "ArcelorMittal Кривий Ріг" частину обладнання, заморожено проект вартістю $150 млн. ВIДЕО

Про це головний юрисконсульт компанії Артем Філіп'єв розповів у відеокоментарі, опублікованому на сайті підприємства, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Найбільша увага співробітників СБУ була прикута до документів із фінансово-господарських відносин нашої компанії в рамках цього будівництва. Це проект вартістю 150 млн доларів - одна з найбільших інвестицій в економіку нашої країни. І який стосунок він має до екоциду, мені важко зрозуміти", - зазначив Філіп'єв.
За його словами, під час обшуку проводилися заходи радіологічного контролю, зокрема на машині безперервного лиття заготовок №3 проводились вимірювання радіаційного фону.
"Всі ці вимірювання, і це зафіксовано в протоколі обшуку, засвідчують, що радіаційний фон перебуває в межах норми", - сказав головний юрисконсульт "ArcelorMittal Кривий Ріг".
Співробітники УСБУ ухвалили рішення залишити вилучене за місцем фактичного розташування без можливості опечатування у зв'язку з великими габаритами об'єкта. Але "ArcelorMittal Кривий Ріг" не зможе продовжувати будівництво, модернізацію, планувати виробництво продукції і укладати контракти на постачання заготовки клієнтам. Проект заморожено.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.
20 липня адміністрація ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявила, що СБУ провела на підприємстві обшуки.
Я вже мовчу про те, що СБУ давно вже треба позбавити права кошмарити бізнес, їх парафія - держбезпека, а не економіка!
"Главный юрисконсульт предприятия Артем Филипьев записал видеообращение, в котором рассказал, что вчера утром на территорию предприятия пришли 18 сотрудников СБУ, их сопровождали сотрудники Государственной службы чрезвычайной ситуации, а также Государственной службы радиологического контроля..."
там родители ПреЗЕдента живут...
нит!.. это "95 квартал"!
а можно вызвать опер-группу?!
у нас в меню только бригада клоунов и группа "Тамада".. Высылать?!
Yesterday at 4:42 AM
Щойно розмовляв з мешканцем Іванківського району, який проживає не надто далеко від кордону з Білоруссю. Твердить що в білоруській частині Чорнобильській зони зараз повно солдатів і техніки армії РФ. Спілкуючись з українцями які традиційно ходять через кордон в Білорусь, ці військові заявлять що їх завдання - швидко зайняти Київ. Твердять що до нового року вони нас, тобто Україну "сделают". А зараз вони, схоже, чекають поки українців "зроблять їх разом" партії Зеленського і Медведчука.
Щодня йдуть військові навчання з бронетехнікою і навіть авіацією.
Місцеві жителі кажуть що росіяни тренуються "ламати" кордон України.
Сплутати їх з білорусами не можливо - тому що чи не половина військових виглядають як "буряти" чи "якути".
Орда Батия знову під стінами Києва - і чекає поки їй відкриють ворота.
А то ще вояки встроять зебілам Альенду...
так что не надо тут фейки разгонять.
На Украину пока не полезут... ...а шо сюдой лезть? -- сама под парашу ляжет -- прям сегодня.
"Керівництво «Арселорміттал Кривий Ріг» звернулося до Зеленському і світової спільноти у зв'язку з обшуками СБУ
20 липня на територію «Арселорміттал Кривий Ріг» були допущені 18 представників Служби безпеки України, спеціаліст Державної служби з надзвичайних ситуацій і Центральної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки для проведення обшуку машини безперервного лиття заготовок №3.
Група перевіряючих зайшла на підприємство о десятій ранку 20 липня і покинула його територію в три ночі 21 липня. Про це йдеться в прес-релізі компанії.
Як повідомляється, машина безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) №3 має шість кристалізаторів, в кожному з яких встановлено по джерелу іонізуючого випромінювання. Все обладнання відповідає нормам ЄС і аналогічно тому, яке використовується на європейських активах «Арселорміттал».
«Під час перевірки було виконано вимірювання радіаційного поля на відстані 10 см від поверхні кришки кристалізатора, що склало 0,15 мк3в/год (показник у межах норми).
Однак на підставі підозр слідчих про дооснащення радіоактивних джерел в корпусі шести кристалізаторів машини було прийнято рішення вилучити обладнання для подальшого дослідження.
Коментар головного юрисконсульта ВАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» Артема Філіп'єва
Обшук і слідчі дії тривали понад 14 годин. Весь цей час працівники «Арселорміттал Кривий Ріг» були змушені супроводжувати представників СБУ і надавати за їх запитом документи та коментарі. Такі дії можна цілком законно вважати порушенням процесуальної форми.
Поки невідомо, скільки триватиме перевірка МБЛЗ-3 і документів з боку СБУ і як далі будуть розвиватися події.
Співробітниками УСБУ було прийнято рішення залишити вилучене за місцем фактичного розташування без можливості опечатування у зв'язку з великими габаритами об'єкта, без засобів обмеження доступу сторонніх осіб», - повідомляє компанія.
Після того, що сталося, вона (компанія) не має можливості продовжувати будівництво, модернізацію та планувати виробництво продукції і укладати контракти на поставку заготовок клієнтам. Проект заморожений. Працівники «Арселорміттал Кривий Ріг» та підрядних організацій не можуть виконувати роботу на цьому об'єкті". https://bykvu.com/bukvy/122864-sbu-zamorozila-proekt-arselormittal-na-150-mln
Самое важное в деле Криворожстали это то, что экоцид отличается от других статей уголовного кодекса, связанных с загрязнением окружающей среды, именно умышленностью деяний.
Т.е. по мнению СБУ, руководство Криворожстали умышленно собиралось уничтожить флору и фауну в Кривом Роге, где живет 20 тысяч их сотрудников, инвестируя при этом миллиарды в переоснащение. Чтобы что?
А самое противное в этой ситуации то, что Давид Арахамия, секретарь национального инвестиционного совета, вместо того, чтобы занять позицию согласно его должности, защищать инвестиции в стране в формате "да вы ****** там?", пишет пост и рассказывает всем, что да, изнасилование было, но знаете, какое-то мягкое, душевное что ли.., совсем "забывая" про название статьи и суть предъявляемых обвинений.
Но другие инвесторы ж не дураки. Интересно, на встречах с ними, отвечая на прямой вопрос по Криворожстали, Давид будет так же само им писять в лицо, как нам сейчас?
дело в том, что после обысков, арестов и блокировок иммущества не останется только западных инвесторов, а вот восточные останутся и с удовольствием начнут вкладывать свои рубли, ой, простите, доллары в экономику Украины. в результате будет уже не Ахметов с Пинчуком и Бойко с Коломойским, а какие-нибудь условные Малофеев с Дерипаской командовать. как они накомандуют, думаю объяснять не надо.
Источник: https://zrada.today/berezovets-vidreahuvav-na-obshuky-sbu-na-arselor-mittal/
Вокруг этого все организовано."
Психоаналитическая диагностика.
Нэнси Мак-Вильямс
Но ... суть... у СБУ ... то ..."Есть за что". Контора серьезная, в любом случае. За прокол.. там никто не хочет потом .. положить погоны.
Ну а далее ... а почему меня, а не соседа...?
а тиждень тому було "Я запрошую Вас, інвестори з усіх куточків світу, приєднатися якомога швидше до цієї можливості (стати інвестором в Україні - ред.) та отримати неймовірний прибуток від своїх інвестицій", - Зеленський.