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Все про:обшук (746) СБУ (4530) Арселор (14)

 СБУ вилучила у "ArcelorMittal Кривий Ріг" частину обладнання, заморожено проект вартістю $150 млн. ВIДЕО

За результатами обшуків СБУ на підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" вилучили машину безперервного лиття заготовок №3 і окремі елементи обладнання.

Про це головний юрисконсульт компанії Артем Філіп'єв розповів у відеокоментарі, опублікованому на сайті підприємства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Найбільша увага співробітників СБУ була прикута до документів із фінансово-господарських відносин нашої компанії в рамках цього будівництва. Це проект вартістю 150 млн доларів - одна з найбільших інвестицій в економіку нашої країни. І який стосунок він має до екоциду, мені важко зрозуміти", - зазначив Філіп'єв.

За його словами, під час обшуку проводилися заходи радіологічного контролю, зокрема на машині безперервного лиття заготовок №3 проводились вимірювання радіаційного фону.

"Всі ці вимірювання, і це зафіксовано в протоколі обшуку, засвідчують, що радіаційний фон перебуває в межах норми", - сказав головний юрисконсульт "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Дивіться також: "Тривожний виклик. Розбираюся", - Данилюк про ситуацію з обшуками на "ArcelorMittal Кривий Ріг". ВIДЕО

Співробітники УСБУ ухвалили рішення залишити вилучене за місцем фактичного розташування без можливості опечатування у зв'язку з великими габаритами об'єкта. Але "ArcelorMittal Кривий Ріг" не зможе продовжувати будівництво, модернізацію, планувати виробництво продукції і укладати контракти на постачання заготовки клієнтам. Проект заморожено.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

20 липня адміністрація ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявила, що СБУ провела на підприємстві обшуки.

Читайте також: На комбінаті ArcelorMittal у Кривому Розі СБУ провела обшуки

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138759
 
   
 Топ коментарі
 
Как там говорил клоун сбу не должно давить на бизнес 🤣
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З яких це пір СБУ взагалі займається екологією??? Це не їхня компетенція, для цього еко-інспекція є!
Я вже мовчу про те, що СБУ давно вже треба позбавити права кошмарити бізнес, їх парафія - держбезпека, а не економіка!
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беня начал компенсировать расходы за выборы торчка...
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Баканова уволить？ или ты по наивности думаешь что это все без его ведома твортся？
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Бгг) Царь невинуватый, - то всьо злые бояре.
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Почему не изьят вещдок - разливальная машинка? 😁
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З яких це пір СБУ взагалі займається екологією??? Це не їхня компетенція, для цього еко-інспекція є!
Я вже мовчу про те, що СБУ давно вже треба позбавити права кошмарити бізнес, їх парафія - держбезпека, а не економіка!
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У него сейчас только СБУ есть, просто дайте ему время!
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Дайте ему время и он вас всех глядей пересажает. 21 колония пустует, зеков нет. Что бы гады по европам не шлялись..
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Цирк кривождопинский как и наш Недотепа презик..штопанный с болтом на СБУ изъяла у "ArcelorMittal Кривой Рог" часть оборудования, заморожен проект стоимостью $150 млн - Цензор.НЕТ 7619 рояле...
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зеленый недотепа сказал что они загрязняют экологию, СБУ взяла под козырек и стали кошмарить бизнес.
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странно что какой то порт оставили без экопрограммы, временно по указке зе
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Для начала надо понимать разницу между экологическим контролем и радиологическим контролем, и далее по тексту-продукция по контракту клиентам..
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Радіологічний контроль, як такий, теж не належить до повноважень СБУ, вони лише ведуть боротьбу із розповсюдженням чи контрабандою радіоактивних матеріалів...
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Еще раз хочу обратить внимание , а именно -ЭКОЦИД и далее-
"Главный юрисконсульт предприятия Артем Филипьев записал видеообращение, в котором рассказал, что вчера утром на территорию предприятия пришли 18 сотрудников СБУ, их сопровождали сотрудники Государственной службы чрезвычайной ситуации, а также Государственной службы радиологического контроля..."
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Якщо Баканов крутий то нехай засадить Мертвечука !
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потенційних союзників знаєте садити діло дурнувате...тим паче кума самого пуціна
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З яких це пір СБУ взагалі займається екологією???

там родители ПреЗЕдента живут...
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От родительского дома ЗЕлупы до Криворожстали всего 3 км
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Зеля , до выборов , чуть ли не мамой родной клялся что силовики кошмарить бизнес больше не будут . Малацца ,, слово сдержал . .
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беня начал компенсировать расходы за выборы торчка...
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Как там говорил клоун сбу не должно давить на бизнес 🤣
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этот клун твой Петя. Его СБУ рабоатет.
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У нього як мінімум є повноваження відкликати цих орлів!
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для этого как минаум нужно время, чтобы ВЕЗДЕ разобраться.
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А що тут розбиратися? Читаємо повноваження СБУ - про екологію там ні слова...
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какое время? Даже ты вон разобрался уже, а ему что непонятного?
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Правильно толкуешь- Баканов один не решает! Он вдвоём с Каломойским всё решает
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Хватит нести , чёрт знает шо , Баканов врио главы СБУ , и решает там всё сейчас он и никто другой СБУ вилучила у "ArcelorMittal Кривий Ріг" частину обладнання, заморожено проект вартістю $150 млн - Цензор.НЕТ 2889 ..
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ЗЕбильнобаканоское СБУ привлекает инвестиции в Украину
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Краски сгущаются. Надо раскошеливаться на экологию.Будет экология -Кривой Рог будет шикарным южным городом.Экология ,Техника безопасности сильно влияют на рейтинги предприятий.Банки откажутся кредитовать.Молодец Зеля,заботится о криворожцах.а их в заложниках у Миттала -почти 800 тыс Приготовиться ахметке..
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Просто Кривой Рог превратится в Детройт. Но скорее предприятие хотят отжать в пользу кого-то из олигархов.
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Я склонен Вам возразить .Миттала в приличных странах щучат по самое не могу.Поэтому он в целях конкурентноспособности покупает заводы на переферии цивилизации.Зеля знает,что такое смог и сантиметровый слой красной пыли на всём.Он там больше 20 лет прожил.И Ахметка и Пинчук с Кучмой давно пыталить отнять этот завод.ЮВТ не дала.Выкупил индиец.Но с Зелей ему не повезло.Он заставит Миттал сделать город чистым.Там ещё рудники Ахметки.И тому не повезло.Экология для Запада -святое.Так что сочуствующих будет очень мало.Рейтинги Миттала обрушатся на биржах моментально.Он не сможет кредитоваться.Это не рейдерство 300 %
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але! это "СБУ"?!
нит!.. это "95 квартал"!
а можно вызвать опер-группу?!
у нас в меню только бригада клоунов и группа "Тамада".. Высылать?!
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- тогда пришлите президента. токА без суфлера! СБУ вилучила у "ArcelorMittal Кривий Ріг" частину обладнання, заморожено проект вартістю $150 млн - Цензор.НЕТ 3134
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Обыски на родине Зели! ...щас он завтра в фесбуке завозмущается...*)
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Володимир МартинюкFollow

Yesterday at 4:42 AM

Щойно розмовляв з мешканцем Іванківського району, який проживає не надто далеко від кордону з Білоруссю. Твердить що в білоруській частині Чорнобильській зони зараз повно солдатів і техніки армії РФ. Спілкуючись з українцями які традиційно ходять через кордон в Білорусь, ці військові заявлять що їх завдання - швидко зайняти Київ. Твердять що до нового року вони нас, тобто Україну "сделают". А зараз вони, схоже, чекають поки українців "зроблять їх разом" партії Зеленського і Медведчука.
Щодня йдуть військові навчання з бронетехнікою і навіть авіацією.

Місцеві жителі кажуть що росіяни тренуються "ламати" кордон України.
Сплутати їх з білорусами не можливо - тому що чи не половина військових виглядають як "буряти" чи "якути".
Орда Батия знову під стінами Києва - і чекає поки їй відкриють ворота.
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Не дивно. Кцпи страхують капіталовкладення в слуг урода.
А то ще вояки встроять зебілам Альенду...
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я каждый год хожу в Зону. Это все фигня, там только 1 дорога которая ведет на Киев и та неприспособлена для танков, гусеничный транспорт ее разобьет очень быстро. Грунтовок нет, все что было когда-то, сейчас непроходимо, завалено буреломами т заболочено. Через леса не проехать, из-за заиления мелиоративных каналов уровень грунтовых вод сильно поднялся, шаг в сторону - болота.
так что не надо тут фейки разгонять.
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А отету дуринду строили материалы из воздуха делали или по дорогам подвозили?

СБУ вилучила у "ArcelorMittal Кривий Ріг" частину обладнання, заморожено проект вартістю $150 млн - Цензор.НЕТ 8586
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Еще в прошлом году были сообщения что белорусы в лесах прокладывают дороги для танков.
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Думаю, інвестори з-за кордону надзвичайно зрадіють. Тепер інвестиції потечуть рікою. Актор Зєлєнскій вирішив грати роль Лукашенки. СБУ не зрозуміло, що то "нарошне" і вирішило дурну команду виконати. Це квіточки. Тепер підуть ягідки. Якраз восени.
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...до осени всё закончится... -- ...но, сперва Лука, врежет дуба раньше срока...

На Украину пока не полезут... ...а шо сюдой лезть? -- сама под парашу ляжет -- прям сегодня.
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Вам досих пор не понятно? Попробуйте включить причинно следственную связь, вот вам покращення от Зе команды и они только начинаются.
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Подарок Бени от Зели зафинансовую поддержку.
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Походу кроме "возврата" Бене Привата запущена схема по "возврату" Пыне Криворожстали)
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Ну все. Завтра в Україну потягнуться інвестори, слава Вождю народів ЗЕ!
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от это реклама! инвестоооорыыы... гдеее выыыы?.... СБУ вилучила у "ArcelorMittal Кривий Ріг" частину обладнання, заморожено проект вартістю $150 млн - Цензор.НЕТ 3896
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Получайте:
"Керівництво «Арселорміттал Кривий Ріг» звернулося до Зеленському і світової спільноти у зв'язку з обшуками СБУ

20 липня на територію «Арселорміттал Кривий Ріг» були допущені 18 представників Служби безпеки України, спеціаліст Державної служби з надзвичайних ситуацій і Центральної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки для проведення обшуку машини безперервного лиття заготовок №3.
Група перевіряючих зайшла на підприємство о десятій ранку 20 липня і покинула його територію в три ночі 21 липня. Про це йдеться в прес-релізі компанії.
Як повідомляється, машина безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) №3 має шість кристалізаторів, в кожному з яких встановлено по джерелу іонізуючого випромінювання. Все обладнання відповідає нормам ЄС і аналогічно тому, яке використовується на європейських активах «Арселорміттал».
«Під час перевірки було виконано вимірювання радіаційного поля на відстані 10 см від поверхні кришки кристалізатора, що склало 0,15 мк3в/год (показник у межах норми).
Однак на підставі підозр слідчих про дооснащення радіоактивних джерел в корпусі шести кристалізаторів машини було прийнято рішення вилучити обладнання для подальшого дослідження.
Коментар головного юрисконсульта ВАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» Артема Філіп'єва
Обшук і слідчі дії тривали понад 14 годин. Весь цей час працівники «Арселорміттал Кривий Ріг» були змушені супроводжувати представників СБУ і надавати за їх запитом документи та коментарі. Такі дії можна цілком законно вважати порушенням процесуальної форми.
Поки невідомо, скільки триватиме перевірка МБЛЗ-3 і документів з боку СБУ і як далі будуть розвиватися події.
Співробітниками УСБУ було прийнято рішення залишити вилучене за місцем фактичного розташування без можливості опечатування у зв'язку з великими габаритами об'єкта, без засобів обмеження доступу сторонніх осіб», - повідомляє компанія.
Після того, що сталося, вона (компанія) не має можливості продовжувати будівництво, модернізацію та планувати виробництво продукції і укладати контракти на поставку заготовок клієнтам. Проект заморожений. Працівники «Арселорміттал Кривий Ріг» та підрядних організацій не можуть виконувати роботу на цьому об'єкті". https://bykvu.com/bukvy/122864-sbu-zamorozila-proekt-arselormittal-na-150-mln
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Пилип Духлій7 год ·
Самое важное в деле Криворожстали это то, что экоцид отличается от других статей уголовного кодекса, связанных с загрязнением окружающей среды, именно умышленностью деяний.
Т.е. по мнению СБУ, руководство Криворожстали умышленно собиралось уничтожить флору и фауну в Кривом Роге, где живет 20 тысяч их сотрудников, инвестируя при этом миллиарды в переоснащение. Чтобы что?
А самое противное в этой ситуации то, что Давид Арахамия, секретарь национального инвестиционного совета, вместо того, чтобы занять позицию согласно его должности, защищать инвестиции в стране в формате "да вы ****** там?", пишет пост и рассказывает всем, что да, изнасилование было, но знаете, какое-то мягкое, душевное что ли.., совсем "забывая" про название статьи и суть предъявляемых обвинений.
Но другие инвесторы ж не дураки. Интересно, на встречах с ними, отвечая на прямой вопрос по Криворожстали, Давид будет так же само им писять в лицо, как нам сейчас?
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инвесторы не дураки? как сказать, как сказать...

дело в том, что после обысков, арестов и блокировок иммущества не останется только западных инвесторов, а вот восточные останутся и с удовольствием начнут вкладывать свои рубли, ой, простите, доллары в экономику Украины. в результате будет уже не Ахметов с Пинчуком и Бойко с Коломойским, а какие-нибудь условные Малофеев с Дерипаской командовать. как они накомандуют, думаю объяснять не надо.
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Автор поста беспокоится как раз о том, какие выводы сделают именно западные инвесторы.
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План пукина-тупина на изоляцию Украины от международных инвестиций и сотрудничества с Западом начинает воплощаться в жизнь благодаря (я думал,что просто тупым, а оказывается преднамеренным поступательным действиям на всех направлениях) ЗЕлепузиков свинопотамов в кипах
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ну и отлично. Чем быстрее инвесторы, поверившие было в стабильность, побегут назад, тем скорее Украина рухнет лицом в багно и биомасса прозреет. После этого пинками гоним Зе в Ростов и люстрируем на фонарях всю его кодлу.
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та для початку всю цю кодлу хоч би тут, на форумі люструвати би...
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коли Дерипаска різав алюмінієвий комбінат в Запоріжжі, то ніхто не зупинив.
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Хм, - разберись с этим чёртом, потребовал Зе у Баканова.
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Політолог також заявляє про те, що також важливим є те, що обшуки на Арселор Міттал відбувалися в «день тиші» напередодні особливо важливого голосування в парламенті, що показує те, що влада посилає сигнал про втрату будь-якого страху. «Уявіть, що вона буде творити відразу після того, як влада Зеленського буде зацементована в Раді і уряді. Цікаво, як себе почувають «нові обличчя» з політсил, які збираються в коаліцію зі слугами народу? Як їм, не гикається?», - обурюється Тарас Березовець. Він також нагадує, що на цьому тижні президент записав відеозвернення до іноземних інвесторів з ключовим меседжем «все буде по-іншому». ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: БЕРЕЗОВЕЦЬ ПРОКОМЕНТУВАВ ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДО ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ «Міжнародний бізнес сьогодні дізнається, як це «по-іншому». А в понеділок прочитає, як чинить держава Україна з найбільшим іноземним інвестором, в усіх світових медіа. Той, хто все це затіяв, цього і домагався. Українські активи будуть нікому не потрібні і забрати їх можна буде за безцінь або зовсім даром. Той самий випадок, коли слоган «Зробимо їх разом» вже почутий і дуже добре зрозумілий іноземними інвесторами. Ну що, вітаю. Всі інвестиційні перспективи країни ви вже «Зроби»», - на такій негативній ноті закінчує свій допис Тарас Березовець.

Источник: https://zrada.today/berezovets-vidreahuvav-na-obshuky-sbu-na-arselor-mittal/
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Жлобско-гопнический слоган "Зробимо їх разом" имеет медицинское объяснение. "Базовый принцип психопатических личностей состоит в том, чтобы "сделать" других.
Вокруг этого все организовано."

Психоаналитическая диагностика.
Нэнси Мак-Вильямс
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ти гівнюк, я зрозумів, можеш гавкати далі.
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Человек тебе дело говорит, ты-многократно зашкварившийся на лахтинско-************ антиукраинской пропаганде ,идешьнах...
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СБУ хороший или плохой.
Но ... суть... у СБУ ... то ..."Есть за что". Контора серьезная, в любом случае. За прокол.. там никто не хочет потом .. положить погоны.
Ну а далее ... а почему меня, а не соседа...?
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Всех клоунов, пускающих сопли и слюни, приглашаю в Кривой Рог. Оставляйте свои квартиры в Киеве! Через пол года наступит прозрение, если конечно выживете...
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"СБУ изъяла у "ArcelorMittal Кривой Рог" часть оборудования, заморожен проект стоимостью $150 млн."
а тиждень тому було "Я запрошую Вас, інвестори з усіх куточків світу, приєднатися якомога швидше до цієї можливості (стати інвестором в Україні - ред.) та отримати неймовірний прибуток від своїх інвестицій", - Зеленський.
СБУ вилучила у "ArcelorMittal Кривий Ріг" частину обладнання, заморожено проект вартістю $150 млн - Цензор.НЕТ 3109
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Может уже хватит поставлять на Запад заготовки и сырьё?
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СБУ в том виде, в котором он сейчас существует - это совдеповский пережиток. То, что они постоянно в экономическую деятельность влазят под видом борьбы за безопасность - это вообще нонсенс.
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Я Вам поясню.Пока ГП и МВД не под ЗЕ,СБУ их замещает.Всё поменяется,когда КМ будет от СН.Юла набрала очень большие обороты,в отличие от теперешней Улиты.Перемены будут развиваться лавинообразно.Нам надо готовиться к приёму дешёвой рабсилы из более бедных стран заранее.Готовить инфраструктуру.Эта дешёвая рабсила будет делать украинцев зажиточней и рантье.С завтрашнего дня счёт пойдёт на дни.Каждый работающий вьетнамец у нас будет кормить двух наших стариков и детей.
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Ну теперь то инвесторы толпами попрут да ЗЕлебобики???
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На сегодняшний день цены на метал у нас выше, чем за границей. Например, аналог 56Si7 у нас предлагают по 95 Грн./кг, а в Испании (пр-во Испания) 0,7 Евро/кг (27 Грн./кг). Т.е. если ArcelorMittalб запустит новое производство, то цена может значительно упасть, а это ой как больно ударит по Метинвесту и т.п.
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Не прост интересно шо кловун будет рассказывать инвесторам и бизнесу на следующей встрече. Если помните на первой такой встрече кловуну подарили букварь)))) Что теперь "благодарные" инвесторы подарят этому фигляру?? Маленькую копию эшафота??
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полотно работают по заводу, приглянулся он "новым лицам"
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСБУ вилучила у "ArcelorMittal Кривий Ріг" частину обладнання, заморожено проект вартістю $150 млн. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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