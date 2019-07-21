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 Впоралися за пів години: на станції "Академік Вернадський" проголосували полярники. ФОТО

На полярній станції немає виборів за мажоритарними округами, бюлетені складають у бокс для їжі, а оригінали документів можуть відправити до ЦВК і через рік.

Голосування на станції розпочалося о 8:00 за місцевим часом (14:00 за київським) і тривало 30 хвилин. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Міністерства освіти і науки.

Явка традиційно становила 100% - проголосували всі 12 учасників та учасниць експедиції.

Впоралися за пів години: на станції Академік Вернадський проголосували полярники 01

Станція "Академік Вернадський" розташована за 15 000 км від Києва. Це - найвіддаленіша виборча дільниця України,  тож виборча процедура тут має свої особливості.

Впоралися за пів години: на станції Академік Вернадський проголосували полярники 02Впоралися за пів години: на станції Академік Вернадський проголосували полярники 03

"Зокрема, полярники використовують не "живі" бюлетені, а їхні роздруковані сканкопії, які напередодні направляє ЦВК. У день виборів в одному з приміщень станції встановлюють саморобну кабінку для голосування й урни. Потім у присутності всіх членів експедиції відбувається підрахунок голосів, а сканкопію протоколу результатів голосування відразу через інтернет відправляють до Києва", - повідомили в Міносвіти.

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Як урну для голосування використовували прозорий бокс для продуктів, у якому зробили отвір. Після підрахунку голосів оригінали документів склали в конверти і опечатали. На "велику землю" їх передадуть, як буде нагода, можливо, через місяць, а може, і через рік.

Впоралися за пів години: на станції Академік Вернадський проголосували полярники 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138757
 
   
 Топ коментарі
 
Буквально час назад тоже проголосовал. Кто еще не успел - руки в ноги и на участки, цените свой голос и не отдавайте его на откуп барыгам.
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У цього документи завжди при собі.
Справились за полчаса: на станции "Академик Вернадский" проголосовали полярники - Цензор.НЕТ 2962
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За кого ? Знаю людей с высшим образованием...Но таких придурков...Шо за рашку радеють...Вот вам и ученье-темень ))
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знавал я одного ПРОФФЕСОРА.. тоже ,чувак с высшим образованием, как и ты..
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А как ты его знавал ? Передом или задом ? )) Зачем ваще тебе такие знакомые ? ))
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я вижу, ты по гомосячей теме шпециалист..
"ваЗЕлинка" - твой выбор!
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Сам же сказал - знавал )) А знать ты его мог только в тюряге в камере.
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вот тебе барабан!.. и вот тебе пляж!.. и шагай не останавливайся...
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Не вижу барабана. Не вижу пляжа. Вижу дурака,который знавал неизвестно куда,яныка )))
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Буквально час назад тоже проголосовал. Кто еще не успел - руки в ноги и на участки, цените свой голос и не отдавайте его на откуп барыгам.
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Интересно, кто у них там на полюсе кандидаты в местные советы?
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Нет таких
Все заграничные округа голосуют только по партийным спискам
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Лялька! -- твои посты всегда на час раньше немецкого времени... -- колись, лахудра -- откель воня... ...пардон -- ваяешь? *)
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Верните Хряка енакиевского. Лучший Президент за всю историю Украины. Начитан, вежлив и очень любит Украину
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Мордва, не шокай. пиши правильною ординською: и чё
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В Бундесе 17:15. ...а у тебя скоко на будильнике?
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Я же тебя предупреждал, что синька зло..... А ты не верил...... Вот и результат, совсем ты тупой стал. Ты на время под своим постом глянь....... Впоралися за пів години: на станції "Академік Вернадський" проголосували полярники - Цензор.НЕТ 6028
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О! -- Лялька уже и Тот, и Джон... ...внатуре синька и калька...*)
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Эк тебя раскумарило.... Чертей еще не видишь? Мда...... Ты давай, завязывай.... А то тебя и с работы попрут..... Алканафты никому не нужны.
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Одного чёрта уже вижу -- тебя, например... ....Лялька где? -- одной чертыхи не хватает...*)
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Ну раз чертей видишь, то с тобой все ясно...... Не долго тебе осталось..... Скоро погонят...... Или уже погнали?
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Та, может, и раньше менялись, кто их знает? Но, рука мастера... париковских дел мастера...
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Не может быть! По моим прикидкам - ему ещё жить оставалось не меньше сорока лет.
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Я тут рубанув рубаї. Не Омар Хайям, але...

Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
Помянем мать его - и да, опять же... с ним...
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ой как всегда...анекдот выскочил
***
в позавчера решил посадить кошку на диету, а то она слишком толстая стала.
а сегодня она родила.... а на что ты готов ради хавчика?
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эх, поработать бы там у них годик. романтика...
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От смотрю я на толстых и пузатых баб, лет 50ти... ...они ж везде кругом! ...куда наши стройные и красивые Девчонки подевались? -- жуть лютая... *)
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меня радует, что станцию не закрыли, не помню при ком собирались.
а сейчас в условиях войны она работает, очень рад.
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с дньом астронавтікі!!!
50 років тому перша людина стала на поверхню Місяця!!!
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о, нужно тему на срусайты подкинуть, про голливуд поговорим)))
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"That's one small step for a man, one giant leap for mankind"
(c) Neil Armstrong


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P.S.: і ще треба згадати - good luck, Mr. Gorski! Впоралися за пів години: на станції "Академік Вернадський" проголосували полярники - Цензор.НЕТ 3024

Когда Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны, он произнёс подобающую случаю героико-эпическую фразу про маленький шаг человека и огромный шаг человечества. Это общеизвестно. Но перед тем, как вернуться на борт модуля Eagle, он как бы невзначай обронил ещё одну фразу: "Удачи, мистер Горски".
Вначале все решили, что Горски (или Горский) - это русский космонавт, связанный с лунной программой СССР, и Нил таким образом потроллил коллегу. Однако вскоре выяснилось, что в советском космическом отряде никакого Горского не было. Не оказалось такого астронавта и среди американцев... Вот тогда журналисты и начали задавать Армстронгу вопросы. Но Нил только хитро улыбался и отшучивался.
И только много лет спустя во время пресс-конференции на мысе Канаверал астронавт наконец-то открыл тайну, сказав, что мистер Горски уже умер и ответ на вопрос не повредит никому.
...Однажды, еще будучи тинейджером, Нил с друзьями играл в бейсбол на заднем дворе. Приятель Армстронга бросил мяч так, что тот оказался под окном спальни их соседей - мистера и миссис Горски. Нил перемахнул через забор и побежал за мячом. У соседей в тот момент как раз бушевала громкая семейная ссора. Когда парень нагнулся, чтобы подобрать мяч, он услышал, как миссис Горски кричит на мужа:
- Оральный секс?! Ты хочешь орального секса?! Ты получишь это только после того, как соседский пацан прогуляется по Луне!!!111!1
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Невзоров сказал что эти дебилы читали там какую-то писсанину с мормонских, или каких-то там комиксов Впоралися за пів години: на станції "Академік Вернадський" проголосували полярники - Цензор.НЕТ 1972 идиоты тупые - видели же что никакой Бок Луну не создавал... 6000 лет назад то))
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....у нас позавчера лунное затмение было... ...частично, но красиво -- как и в прошлом году.
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в бокс для еды это хорошо... Были люди в наше время - ели сапоги, ремни, гармошку...
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Прикольная работа - сидишь себе, медведей пинаешь Впоралися за пів години: на станції "Академік Вернадський" проголосували полярники - Цензор.НЕТ 1322
У них там оружие есть? Ибо в Антарктиде у "братьев" пару баз, как бы не настигли...
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Боже, помилуй полярников - тех, кто остался цел,
Когда охрана вдоль берега, скучая, глядит в прицел.
Никто не знает, зачем они здесь, и никто не знает их лиц,
Но во имя их женщины варят сталь, и дети падают ниц.
Как им дремлется, Господи, когда ты им даришь сны?
С их предчувствием голода и страхом гражданской войны,
С их техническим спиртом и вопросами к небесам,
На которые ты отвечаешь им, не зная об этом сам.
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Умилила фраза, "традиционно явка составила 100 %" Впоралися за пів години: на станції "Академік Вернадський" проголосували полярники - Цензор.НЕТ 8602 Интересно, а как им если что поменять место голосования на другой участок, где там ближайшее отделение реестра избирателей? Впоралися за пів години: на станції "Академік Вернадський" проголосували полярники - Цензор.НЕТ 8602
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВпоралися за пів години: на станції "Академік Вернадський" проголосували полярники. ФОТО
 
 
 
 
 
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