 Впоралися за пів години: на станції "Академік Вернадський" проголосували полярники. ФОТО

Голосування на станції розпочалося о 8:00 за місцевим часом (14:00 за київським) і тривало 30 хвилин. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Міністерства освіти і науки.
Явка традиційно становила 100% - проголосували всі 12 учасників та учасниць експедиції.
Станція "Академік Вернадський" розташована за 15 000 км від Києва. Це - найвіддаленіша виборча дільниця України, тож виборча процедура тут має свої особливості.
"Зокрема, полярники використовують не "живі" бюлетені, а їхні роздруковані сканкопії, які напередодні направляє ЦВК. У день виборів в одному з приміщень станції встановлюють саморобну кабінку для голосування й урни. Потім у присутності всіх членів експедиції відбувається підрахунок голосів, а сканкопію протоколу результатів голосування відразу через інтернет відправляють до Києва", - повідомили в Міносвіти.
Як урну для голосування використовували прозорий бокс для продуктів, у якому зробили отвір. Після підрахунку голосів оригінали документів склали в конверти і опечатали. На "велику землю" їх передадуть, як буде нагода, можливо, через місяць, а може, і через рік.
"ваЗЕлинка" - твой выбор!
Все заграничные округа голосуют только по партийным спискам
Расслабься.
Лишь бы ляпнуть!
Оно тебе надо?
Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
Помянем мать его - и да, опять же... с ним...
***
в позавчера решил посадить кошку на диету, а то она слишком толстая стала.
а сегодня она родила.... а на что ты готов ради хавчика?
а сейчас в условиях войны она работает, очень рад.
50 років тому перша людина стала на поверхню Місяця!!!
(c) Neil Armstrong
Когда Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны, он произнёс подобающую случаю героико-эпическую фразу про маленький шаг человека и огромный шаг человечества. Это общеизвестно. Но перед тем, как вернуться на борт модуля Eagle, он как бы невзначай обронил ещё одну фразу: "Удачи, мистер Горски".
Вначале все решили, что Горски (или Горский) - это русский космонавт, связанный с лунной программой СССР, и Нил таким образом потроллил коллегу. Однако вскоре выяснилось, что в советском космическом отряде никакого Горского не было. Не оказалось такого астронавта и среди американцев... Вот тогда журналисты и начали задавать Армстронгу вопросы. Но Нил только хитро улыбался и отшучивался.
И только много лет спустя во время пресс-конференции на мысе Канаверал астронавт наконец-то открыл тайну, сказав, что мистер Горски уже умер и ответ на вопрос не повредит никому.
...Однажды, еще будучи тинейджером, Нил с друзьями играл в бейсбол на заднем дворе. Приятель Армстронга бросил мяч так, что тот оказался под окном спальни их соседей - мистера и миссис Горски. Нил перемахнул через забор и побежал за мячом. У соседей в тот момент как раз бушевала громкая семейная ссора. Когда парень нагнулся, чтобы подобрать мяч, он услышал, как миссис Горски кричит на мужа:
- Оральный секс?! Ты хочешь орального секса?! Ты получишь это только после того, как соседский пацан прогуляется по Луне!!!111!1
У них там оружие есть? Ибо в Антарктиде у "братьев" пару баз, как бы не настигли...
Когда охрана вдоль берега, скучая, глядит в прицел.
Никто не знает, зачем они здесь, и никто не знает их лиц,
Но во имя их женщины варят сталь, и дети падают ниц.
Как им дремлется, Господи, когда ты им даришь сны?
С их предчувствием голода и страхом гражданской войны,
С их техническим спиртом и вопросами к небесам,
На которые ты отвечаешь им, не зная об этом сам.