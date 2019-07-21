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 Політика України
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 Поліція відкрила 33 кримінальні справи за фактом порушень під час голосування на виборах у Раду

Станом на 17.00 21 липня поліція зафіксувала 1614 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства в день виборів. Складено 41 адмінпротокол і відкрито 33 кримінальні провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС України.

З них найбільше в: Донецькій області - 221, Дніпропетровській - 220, Одеській та місті Києві - по 113, Харківській - 93, Запорізькій - 91.

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Здебільшого зазначені факти пов'язані з: незаконною агітацією - 386, перешкодою здійсненню виборчого права - 53, конфліктом - 40, підкупом виборців - 58, пошкодженням бюлетеня - 20, пошкодженням майна – 11, повідомленням про замінування - 11.

"Загалом з початку передвиборчої кампанії зареєстровано 8954 порушень, пов'язаних з виборчим процесом, складено 1288 адміністративних протоколів, щодо 396 повідомлень відомості внесено в ЄРДР", - повідомляють у відомстві.

Нагадаємо, в Україні 21 липня о 8:00 розпочалося голосування на позачергових парламентських виборах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138756
 
 
 Топ коментарі
 
Порохоботы" могут стереть все языки об обосранную задницу Барыги, дабы вылизать ее до невинной чистоты попки младенца, но, как говорят в народе, черного кобеля не отмоешь добела…
🤣
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В общем, клоуны порохоботные, грусть впереди ждет только вас. А все остальные будут смеяться, когда барыги будут скучно висеть на фонарных столбах, покачиваясь в такт веселой музыки на Майдане…

😇
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Зеля накрой этот минстець . Кроме как срать . не чего не умеют . Где они в Италии, ГДЕ НА ПОЛИТФОРУМЕ
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Это ты учись смазывать, ведь пойдеш воевать за зе, а то только порохоботы воевать идут.
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У них ствол в задниці,а дуло-очко! І мажуть солідолом.....Плі!!!!
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В Туркменістані помер місцевий Зеленський
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На одного узурпатора власти стало меньше в мире
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В общем, клоуны порохоботные, грусть впереди ждет только вас. А все остальные будут смеяться, когда барыги будут скучно висеть на фонарных столбах, покачиваясь в такт веселой музыки на Майдане…

😇
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ти дарма почав уколи пропускати
ти з психозами не шуткуй, бо буде в тебе не тільки президент клован, а ще й прем'єр та голова Верховної Ради
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Порохоботы" могут стереть все языки об обосранную задницу Барыги, дабы вылизать ее до невинной чистоты попки младенца, но, как говорят в народе, черного кобеля не отмоешь добела…
🤣
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Зеля накрой этот минстець . Кроме как срать . не чего не умеют . Где они в Италии, ГДЕ НА ПОЛИТФОРУМЕ
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