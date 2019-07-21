EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  3215  74
Матеріали за темою:
Все про:Аваков (1198) вибори (4252) МВС (1275)

 "Російські та окупаційні ЗМІ продовжують розкручувати пропаганду, зокрема і в "день тиші", - Аваков

Російські провокації не припиняються ні під час президентської, ні під час парламентської виборчої кампанії.

Про це на зустрічі з іноземними спостерігачами і дипломатами сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Російські та окупаційні ЗМІ продовжують розкручувати пропаганду, в тому числі і в "день тиші". Цікаво, що це працює на користь кандидатів "Опозиційної платформи - За життя". Крім того, окупанти продовжують порушувати режим тиші. Навіть сьогодні четверо українських захисників підірвалося на міні. Двоє загинуло", - сказав він.

Читайте також: Поліція відкрила 33 кримінальні справи за фактом порушень під час голосування на виборах у Раду

"На відміну від президентської кампанії, під час парламентської ми не фіксували серйозних кібератак. Ми постійно співпрацюємо з британськими, канадськими та американськими та європейськими колегами, а також з офісами Facebook, Google, Twitter", - зазначив Аваков.

Також міністр розповів про хід розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами порушень на виборах президента. "Слідчі Нацполіції розслідують 155 кримінальних проваджень, станом на сьогодні – 47 проваджень направлені до суду. Повідомлено про підозру в 51 випадку, в 37 справах слідство триває. Яскравим прикладом є відсторонення від роботи мера Василькова. Він обґрунтовано підозрюється в скуповуванні голосів на користь одного із кандидатів у президенти", - додав він.

Нагадаємо, в Україні 21 липня о 8:00 розпочалося голосування на позачергових парламентських виборах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138754
 
 
 Топ коментарі
 
Непонятно , почему Рабиновичи с Медведчуками и Шуфричами называют свою партию партией мира ? ,если как раз они ,эта рыговская шобла и привела войну в Украину .
 показати весь коментар
 
Навіть не мрій, кацахоле.. Свої вологі мрії- залиш при собі.. "Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков - Цензор.НЕТ 6259
 показати весь коментар
 
Не люблю. Когда преступники...Друзья гепы....Прикидываются доброжелателями и рядятся в патриотов. Хотя сам - ханыга-ханыгой. Кацапы гады. Но не тебе о том толковать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Надеюсь, этого поца снимут. Вор, коррупционер и подкожный глист
 показати весь коментар
 
Непонятно , почему Рабиновичи с Медведчуками и Шуфричами называют свою партию партией мира ? ,если как раз они ,эта рыговская шобла и привела войну в Украину .
 показати весь коментар
 
 
В этом еще нужно хорошенько разобраться!
И, я думаю, скоро мы узнаем много интересного по этой теме.
 показати весь коментар
 
 
А почему пушилин не пушится,а оболванивает народ Донбасса ? ))
 показати весь коментар
 
А это потому, что ты, лугандонец, смылся оттуда, что аж пятки засверкали!
 показати весь коментар
 
ну ватные ребята тебе расскажут, что во всем виноват майдан)))
 показати весь коментар
 
 
KSU‏ @OksanaSinel 20 июл.

Це й є та Сирія, яка прописана для нас.
Бо Югославія (тз "фєдєралізація") - то таки план"А".
А більш затратний, але теж підходящий для них - якраз цей план "Б".

"Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков - Цензор.НЕТ 1609
 показати весь коментар
 
 
Господин Аваков, посмотри "ПРЯМОЙ" и "5-ый" канал!
Целый день "Стоп реванш" за пороха!
 показати весь коментар
 
 
Не люблю. Когда преступники...Друзья гепы....Прикидываются доброжелателями и рядятся в патриотов. Хотя сам - ханыга-ханыгой. Кацапы гады. Но не тебе о том толковать.
 показати весь коментар
 
 
Подейкують що Медведчук буде прем'єром.
 показати весь коментар
 
 
Навіть не мрій, кацахоле.. Свої вологі мрії- залиш при собі..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та це швидше твої мрії, Днєпрюша.
 показати весь коментар
 
 
Краще - ретельно опановуй професійну майстерність газоелектрозварювальника та тракториста.. Ванга з тебе нікудишня, а тяжка праця не головою а руками - саме те, лише на що ти здатен..
 показати весь коментар
 
 
Ну, тут змушений погодитися- я завжди думав що Україна вистоїть. Як тобі Портнов та Разумков керують країною? Ти щасливий?
 показати весь коментар
 
 
Ти чув хоч раз народні вислови , як наприклад "На городі бузина - а в Києві дядько" або "Свиня в ріпу - дощ іде" ? Отак - і з твоїми відповідями на мої пости.. А ще так пишаєшся своїми міфічними розумовими здібностями.. "Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков - Цензор.НЕТ 9897
 показати весь коментар
 
 
А почему вы оскорбляете человека? Он же явно прикалывается с ватных идиотоа поверивших что Мертвечук и Рабинович просто так принесут Украине мир. За Донбассом последует Слобожанщина и северное Причерноморье аж до Приднестровья
 показати весь коментар
 
Чья б корова мычала.
Соеголовые, вы получаете свой бумеранг.
 показати весь коментар
 
 
У зебилов все кто против шута соевые? Дуремар! Откель ты знаешь за кого я голосил. и кто будет вас уму-разуму учить
 показати весь коментар
 
 
так и будет, а визг стоит против Пороха - только даунам не понятна причина.....
 показати весь коментар
 
 
Тюпун тебе на язык и чиряков на сраку .
 показати весь коментар
 
 
Нет . Не сотвори себе кумира ! Кто то сказал .
 показати весь коментар
 
 
Тобі то що? Ти ж в Польщі на той час вже будеш!) Чи вже ні, в гордиє домбасіти подаєшся?
 показати весь коментар
 
 
Я тобі вже казав- ви наголосували, а нам розгрібати. Чищу автомат.
 показати весь коментар
 
 
Я не всираюсь тут, як то робиш ти. Чому ти такий скажений і так людей ненавидиш?
 показати весь коментар
 
 
а если не будет, перестанешь порохоботить или что?
 показати весь коментар
 
 
а рисовать уже 17% куму ботокса это разве не пропаганда...откуда то данные
 показати весь коментар
 
 
это уже опровергли, пришло с Фейса и не имеет ничего общего с голосами. Кстати Зе-37
 показати весь коментар
 
через 2 часа и узнаем, и как бы это правдой не оказалось
 показати весь коментар
 
Та вони куди не плюнь тут. Прикордонна з кацапами область.
 показати весь коментар
 
Детский дом в Нарымском округе. В 1930-х годах детдомов здесь появилось сразу 11. Откуда такое количество сирот в таёжном крае? Это дети умерших "спецпереселенцев" - "кулаков" и других "социально опасных элементов", убитых и замученных "дидами" тех, кто сегодня хочет "повторить""Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков - Цензор.НЕТ 8895
 показати весь коментар
 
 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России взяли в кредит в общей сложности более 2 триллионов рублей. Долг более чем "серьёзен", заявил в понедельник вице-премьер Юрий Борисов.
 показати весь коментар
 
 
офф топ
В Туркмении, по неофициальным данным, скончался президент республики Гурбангулы Бердымухамедов..... жаль что это не пыня из приполярной аквафрешии.......
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Америкой правят инопланетные нацисты Документы, обнародованные Эдвардом Сноуденом, свидетельствуют о том, что США управляют пришельцы.

https://m.ren.tv/novosti/2014-09-11/amerikoy-pravyat-inoplanetnye-nacisty
 показати весь коментар
 
источник, конечно, заслуживает доверия "Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков - Цензор.НЕТ 1240
 показати весь коментар
 
 
Що цікаво, так це те, що русські в це свято вірять
 показати весь коментар
 
 
Хтось колись казав, що кацапу достатньо написати на заборі слово Х#Й і сказати. що то ікона - буде вірити... "Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков - Цензор.НЕТ 8274
 показати весь коментар
 
 
Так це мабуть стажер порохоботоольгінський...
 показати весь коментар
 
 
Тьху... тьху... тьху... вроді й не Вальпургієва ніч, а всяка нечисть лізе як з під землі...
 показати весь коментар
 
Нам с позеленевшим Аваковым и российских СМИ не надо. А скоро он их еще и защищать начнет
 показати весь коментар
 
 
Аваков ! Мы к этому готовы , одеваем рюкзаки и делаем вертолетно - психическую атаку.
 показати весь коментар
 
Как только Авакова начнут двигать с кресла -- он сразу начнёт брать Власть! ...силком не возьмёт, конечно -- но кровяка будет...
 показати весь коментар
 
а кацапские это не есть оккупационные?
собАков?!!
 показати весь коментар
 
 
Аваков, це спєцназ чи сили спеціального призначення?

"Российские и оккупационные СМИ продолжают раскручивать пропаганду, в том числе и в "день тишины", - Аваков - Цензор.НЕТ 4534
 показати весь коментар
 
 
В сибирском селе Палочки нашли захоронение 1930-х. Сюда привезли 7 800 "раскулаченных", через 1,5 года осталось 700 человек. Люди ели друг друга. Но главный ужас заключается в том, что местные ватники преступление оправдывают. Какая-то прОклятая страна !
 показати весь коментар
 
 
Дивився цікаве розслідування про "солнцевскую опг" з інтерв'ю прямими учасниками. Неодноразово там з'являлось і прізвище Авакова. І не в якості міністра МВС, а в якості людини, що має прямі бізнес-контакти (і не бізнес) з цим опг. Кому вірити?
 показати весь коментар
 
А вы что думали что Рашка успокоится?Давайте дальше терпилы и либералы просирайте Украину и играйте по правилам навязаным Рашкой.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Російські та окупаційні ЗМІ продовжують розкручувати пропаганду, зокрема і в "день тиші", - Аваков
 
 
 
 
 
 вгору