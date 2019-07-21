 Членам дільничних комісій у 221-му окрузі в Києві приходять смс із погрозами, - "Опора"

Про це йдеться в повідомленні організації, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві членам комісії на дільницях 800615, 800594, 800889 (221-й округ, Печерський район) приходять однакові смс-повідомлення з текстом про кримінальну відповідальність за фальсифікацію виборів. У смс сказано наступне: "Фальсифікація виборів карається обмеженням волі терміном до трьох років!". Члени комісій були стурбовані тим, що хтось має їхні номери телефонів й інформацію про їхнє членство у ДВК. ​​Сам текст повідомлення є просто інформуванням, але може мати ознаки прихованого тиску на суб'єктів виборчого процесу", - йдеться в повідомленні.

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