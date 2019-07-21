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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Суспільство
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 Членам дільничних комісій у 221-му окрузі в Києві приходять смс із погрозами, - "Опора"

Громадянська мережа "Опора" заявила, що членам дільничних виборчих комісій у 221-му окрузі в Києві приходять смс-повідомлення з текстом про кримінальну відповідальність за фальсифікацію виборів.

Про це йдеться в повідомленні організації, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві членам комісії на дільницях 800615, 800594, 800889 (221-й округ, Печерський район) приходять однакові смс-повідомлення з текстом про кримінальну відповідальність за фальсифікацію виборів. У смс сказано наступне: "Фальсифікація виборів карається обмеженням волі терміном до трьох років!". Члени комісій були стурбовані тим, що хтось має їхні номери телефонів й інформацію про їхнє членство у ДВК. ​​Сам текст повідомлення є просто інформуванням, але може мати ознаки прихованого тиску на суб'єктів виборчого процесу", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138753
 
 
 Топ коментарі
 
А что не так?
Все верно, пусть не забывают!
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В смсках говорилось следующее: "Фальсификация выборов наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет!". Источник: https://censor.net.ua/n3138753

Они воспринимают цитату из УК как угрозу? 😁
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Вот так идёт какой-то депутат, а не него уголовный кодекс как нападет!
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Пишут Бердымухамедов откинул ласты- типа почечная недостаточность.
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Пишут, что военные его траванули, достал своими выходками
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В смсках говорилось следующее: "Фальсификация выборов наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет!". Источник: https://censor.net.ua/n3138753

Они воспринимают цитату из УК как угрозу? 😁
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Ви чули про закон про захист персональних даних?
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Персональные данные - священная корова (без шуток)

Но нигде не сказано, что номера их телефонов были получены с нарушением этого закона. Имена членов ИК - открытая информация.
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Значит, напоминание об ответственности за нарушение Закона у нас уже рассматривается, как угроза.
Парадокс! Членам участковых комиссий на 221-м округе в Киеве приходят смс с угрозами, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1158
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Вот так идёт какой-то депутат, а не него уголовный кодекс как нападет!
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"Члены комиссий были обеспокоены тем, что у кого-то есть их номера телефонов и информация об их членстве в УИК."

Видимо, родственники и друзья требуют соблюдения Закона.
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если бы они на первую смс-ку положительно ответили "да, мы в курсе", не было бы остальных смс-сок ….
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Таку семеску треба написати на плакат і повісити на ВСІХ виборчих дільницях!!!!
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Чьо запаниковали, счьотоводы волеизъявления народного - служба внутренней безопасности ЦИК вам памятку безопасного поведения по жизни рассылает!" Для самых тупых - те, кто вас содержал решили больше в ********* не тратиться.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЧленам дільничних комісій у 221-му окрузі в Києві приходять смс із погрозами, - "Опора"
 
 
 
 
 
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