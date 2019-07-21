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 Суспільство
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Все про:голосування (315) Львів (1070) порушення (247)

 У Львові жінка кинула в урну 10 бюлетенів

На виборчій дільниці на вулиці Симоненка у Львові жінка заповнила десять бюлетенів і всі кинула до виборчої скриньки. Пізніше урну опечатали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Громадському" повідомили в комітеті виборців Львівської області.

За інформацією спостерігачів, жінка отримала десять бюлетенів для голосування в мажоритарному окрузі через неуважність і відсутність досвіду у членів дільничної виборчої комісії.

"Виборчу урну, куди було кинуто пачку з 10 бюлетенів, опечатали, хоч і з деяким запізненням", - повідомили в комітеті.

Голова дільничної комісії Валентина Матвєєва заявила, що жінка, 1995 року народження, сама взяла бюлетені зі столу.

"Виборець самостійно взяла десять бюлетенів мажоритарного списку і кинула їх в урну для голосування. Ящик опломбували, і зараз у нього не кидають бюлетені. Це була дівчина 1995 року народження", - розповіла вона.

Зазначається, що правоохоронці опитали дівчину і голову комісії.

Дивіться також: "Що ви витворяєте? Зовсім озвіріли?" Чоловік вкинув до урни пачку бюлетенів на Донеччині. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138752
 
 
 Топ коментарі
 
Откуда ж во Львове поклонники Зеленского? По вашей же методичке там таких нет 😁😁😁😁
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😁😁 вы на выборах хоть раз были? Какая невнимательность? На каждом бюллетене расписаться надо, на отрывной части. В ведомости тоже.
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Так шо во Львове есть поклонники Зе? 😁😁
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неопытность на сегодня модно, президент тоже не опытный и это не криминал, ну просмотрели
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Какая неопытность? Откуда у неё 10 бюллетеней взялось?
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По информации наблюдателей, женщина получила десять бюллетеней для голосования в мажоритарном округе из-за невнимательности и отсутствия опыта у членов участковой избирательной комиссии.Источник: https://censor.net.ua/n3138752
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😁😁 вы на выборах хоть раз были? Какая невнимательность? На каждом бюллетене расписаться надо, на отрывной части. В ведомости тоже.
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По информации наблюдателей, женщина получила десять бюллетеней для голосования в мажоритарном округе из-за невнимательности и отсутствия опыта у членов участковой избирательной комиссии.Источник: https://censor.net.ua/n3138752
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😁😁😁 да как в анекдоте

ИЗМЕНА ПО-АМЕРИКАНСКИ
Ковбой приходит домой, застаёт жену с любовником. Жена кричит -Джооон он надругался надо мной. Пристрели его! Ковбой застрелил его.
ИЗМЕНА ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Муж застал жену с любовником.
Жена говорит:
- О, Пьер присоединяйся к нам....
ИЗМЕНА ПО-УКРАИНСКИ
Муж застаёт жену в постели с любовником, жена мужу:
- Микола це ти? - Переводит взгляд на любовника: -А це хто?.... Ох я така затуркана, така затуркана....

😁
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вы и читать не умеете оказывается. Троллинг тупой, идите с Богом.
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"Это была девушка 1995 года рождения"

За 5 років на зоні розуму набереться.
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По не досвідченості?!

Есть два типа людей: одни катят мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?"
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Безнаказанность порождает ноые преступления. В другой стране за ето бы серьезно посадили. В Украине за 30 лет никто не был наказан за фальсификацию выборов.
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Так это придется всех бывших комуняк-президентов пересажать
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Чем ниже явка тем легче делать вбросы. Это закон любых выборов на постсовке.
Именно поэтому зекоМанда так топила за досрочные.
1. не растерять рейтинг
2. обеспечить выборы именно в середине лета - идеальное время для фальсификаций.

Эта Рада будт из зелени и рыгов, т.е. из рыгов и рыгов. Здобули.
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Да им и вбросов делать не потребуется - партия панамских патриотов обгадилась по полной программе
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На вкидання тільки рашавата, та свиновата здантна.
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Откуда ж во Львове поклонники Зеленского? По вашей же методичке там таких нет 😁😁😁😁
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Я не люблю провокацій.
Самі повитираєте ?
Чи вас на РФ переправити ?
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Вам вже написали, що у вас окрім примітивного тролінгу нічого немає.
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По информации наблюдателей, женщина получила десять бюллетеней для голосования в мажоритарном округе из-за невнимательности и отсутствия опыта у членов участковой избирательной комиссии. Источник: https://censor.net.ua/n3138752 в тексте указано чья она ,,поклонница?"либо за кого вбросила?? или вы и вправду Лалала!!?? У Львові жінка кинула в урну 10 бюлетенів - Цензор.НЕТ 1700 У Львові жінка кинула в урну 10 бюлетенів - Цензор.НЕТ 7058
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Вот сюда свой гнев адресуй

https://censor.net.ua/comments/locate/8/3138752/70937093
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Понабирають "неуважних"...
І її, і тих, хто видав - навчатися уважності років на 5.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУ Львові жінка кинула в урну 10 бюлетенів
 
 
 
 
 
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