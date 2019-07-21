 У Львові жінка кинула в урну 10 бюлетенів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Громадському" повідомили в комітеті виборців Львівської області.
За інформацією спостерігачів, жінка отримала десять бюлетенів для голосування в мажоритарному окрузі через неуважність і відсутність досвіду у членів дільничної виборчої комісії.
"Виборчу урну, куди було кинуто пачку з 10 бюлетенів, опечатали, хоч і з деяким запізненням", - повідомили в комітеті.
Голова дільничної комісії Валентина Матвєєва заявила, що жінка, 1995 року народження, сама взяла бюлетені зі столу.
"Виборець самостійно взяла десять бюлетенів мажоритарного списку і кинула їх в урну для голосування. Ящик опломбували, і зараз у нього не кидають бюлетені. Це була дівчина 1995 року народження", - розповіла вона.
Зазначається, що правоохоронці опитали дівчину і голову комісії.
ИЗМЕНА ПО-АМЕРИКАНСКИ
Ковбой приходит домой, застаёт жену с любовником. Жена кричит -Джооон он надругался надо мной. Пристрели его! Ковбой застрелил его.
ИЗМЕНА ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Муж застал жену с любовником.
Жена говорит:
- О, Пьер присоединяйся к нам....
ИЗМЕНА ПО-УКРАИНСКИ
Муж застаёт жену в постели с любовником, жена мужу:
- Микола це ти? - Переводит взгляд на любовника: -А це хто?.... Ох я така затуркана, така затуркана....
😁
За 5 років на зоні розуму набереться.
Есть два типа людей: одни катят мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?"
1 : 1
Именно поэтому зекоМанда так топила за досрочные.
1. не растерять рейтинг
2. обеспечить выборы именно в середине лета - идеальное время для фальсификаций.
Эта Рада будт из зелени и рыгов, т.е. из рыгов и рыгов. Здобули.
Самі повитираєте ?
Чи вас на РФ переправити ?
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3138752/70937093
І її, і тих, хто видав - навчатися уважності років на 5.