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 На КПВВ "Майорське" виявили ще один снаряд, - Чечоткін

На контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду "Майорське" на лінії розмежування в Донецькій області виявлено ще один вибухонебезпечний предмет, обстеження території триває.

Про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомив глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час обстеження території КПВВ "Майорське" піротехніки ДСНС виявили ще один вибухонебезпечний предмет - артилерійський снаряд калібру 30 мм", - написав Чечоткін.

Також він повідомив, що станом на 16:15 на території КПВВ вже знайдено одну мінометну міну калібру 120 мм, один артилерійський снаряд калібру 23 мм, один артилерійський снаряд калібру 30 мм і фрагмент мінометної міни.

"Підрозділи ДСНС проводять подальше обстеження території", - додав глава відомства.

Нагадаємо, сьогодні близько 12:00 групою розмінування ДСНС за 150 метрів від контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське" і 30 метрів від узбіччя дороги виявлено 120-мм артилерійську міну, що не розірвалася.

Дивіться також: КПВВ "Майорське" закривали на 3 години через повідомлення про мінування. ФОТО

На КПВВ Майорське виявили ще один снаряд, - Чечоткін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138751
 
 
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В общем волынка надолго как понимаю. Терпения всем кто там, и будьте осторожны На КПВВ "Майорське" виявили ще один снаряд, - Чечоткін - Цензор.НЕТ 7783
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