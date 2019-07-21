 Не сказали, чи виходять, чи ні: в метро Санкт-Петербурга дагестанець напав із ножем на двох глухонімих українців

Інцидент стався за пів години до закриття підземки на станції метро "Пушкінська", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Фонтанка".
36-річний чоловік, який приїхав із Дербента, накинувся з ножем на двох опонентів. Одного з них він встиг вдарити ножем двічі, іншого - один раз. Поки люди у вагоні кричали і кидалися в різні боки, 26-річний петербуржець заступився за постраждалих, вибив ніж із рук агресивного чоловіка і витягнув його на платформу "Пушкінської", куди вже прийшла поліція підземки.
Постраждалі - громадяни України, обоє 33-річні. Як стверджують очевидці, чоловіки глухонімі. Власне, тому вони й не змогли відповісти, чи виходять вони на станції. Обох вночі було доставлено в Маріїнську лікарню з пораненнями в груди. Стан важкий, кожному з них довелося перенести операцію.
З'ясувалося, що затриманий вже був раніше судимий за умисне заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості і застосування насильства щодо представника влади під час виконання ним обов'язків. У Петербург приїхав 3 роки тому, залишивши вдома дружину і дитину. Працював на будівництві, але за тиждень до події звільнився.
Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 111 КК РФ (навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю). Нападника відправили під арешт на 2 місяці.
Союзники немцев и японцев травили -- от души... что то я не слышал, чтобы СССР или США судили...
Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
Помянем мать его - и да, опять же... с ним...
Разгонял он стаи туч -
Зачем лежит теперь в гробу?
В душе я, честно, не е*у.
...****, але ж яка потужна "любовна лірика" у Свєткі!
НАРОДНЫЙ БУНТ
Визжали птицы, выли кони,
Пощады не было - вполне!
Мужчин рубили и кололи
И растлевали в мураве
Хлестали женщин батогами,
С крестов валили купола,
И лошадиными зубами
В атаке грызли удела.
Лилась повсюду кровь рекою
Где конница входила в раж,
И ощетинившись трубою
Из амбразуры бил блиндаж.
Повсюду взрывы мяли глину,
Бил, как ошпаренный свинец.
Из под пупища цепелина
Снаряды сыпал огурец.
Любые явства и запасы
Народ сминал как саранча,
Громил и вспарывал матрасы
В набат гудела каланча.
Отцы шли с вилами на брата,
И отчим целился в сестру
Вражда, как дворника лопата,
Людскую дёргала ботву.
Пращи разили и кистени
Влёт регулярные войска.
И луж кровавые купели
Сочились с бритого виска.
Смешались ноги и лампасы,
Секиры, вилы и штыки.
Больных и даже пучеглазых
Толпы пинали сапоги.
Редела спившаяся челядь,
Плювался пулями редут.
Так продолжал своих калечить
Со всех сторон народный бунт.
стрелял по мишеням https://www.youtube.com/watch?v=2PUtWEKL8RI
участвовал в боевых учениях https://www.youtube.com/watch?v=WQLV1za7D7s
в общем Ким Чен Ир нервно курил в сторонке https://www.youtube.com/watch?v=0cwsI0jmAr8
https://www.facebook.com/viktor.bob.73/videos/2337129029704721/
Гриценко, например, "Гражданская позиция" - он из евридейской или пукинской?
Українці ! Не їздіть до росії.
Цілішими будете.
Але про це - тсссс...
- Товарищ, вы выходите?
- (молчит)
- (уже громче) Товарищ, вы выходите?
- (молчит)
- Товарищ негр, вы выходите?!
- Я нэ нэгр, я эфиоп!
- ЭФИОП, ТВОЮ МАТЬ, ТЫ ВЫХОДИШЬ!
ответил - не ответил - убить что ли?
ему язык отрезать и пусть...остановки объявляет, ..... хреновый!