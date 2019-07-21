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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події, За кордоном
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Все про:напад (642) Росія (19015) Санкт-Петербург (150) українці (1041)

 Не сказали, чи виходять, чи ні: в метро Санкт-Петербурга дагестанець напав із ножем на двох глухонімих українців

Громадянин Росії поранив у метро Санкт-Петербурга двох українців. Нападника обурило, що вони не відповіли на його запитання про те, чи виходять на найближчій станції. Постраждалі в лікарні у важкому стані.

Інцидент стався за пів години до закриття підземки на станції метро "Пушкінська", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Фонтанка".

36-річний чоловік, який приїхав із Дербента, накинувся з ножем на двох опонентів. Одного з них він встиг вдарити ножем двічі, іншого - один раз. Поки люди у вагоні кричали і кидалися в різні боки, 26-річний петербуржець заступився за постраждалих, вибив ніж із рук агресивного чоловіка і витягнув його на платформу "Пушкінської", куди вже прийшла поліція підземки.

Постраждалі - громадяни України, обоє 33-річні. Як стверджують очевидці, чоловіки глухонімі. Власне, тому вони й не змогли відповісти, чи виходять вони на станції. Обох вночі було доставлено в Маріїнську лікарню з пораненнями в груди. Стан важкий, кожному з них довелося перенести операцію.

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З'ясувалося, що затриманий вже був раніше судимий за умисне заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості і застосування насильства щодо представника влади під час виконання ним обов'язків. У Петербург приїхав 3 роки тому, залишивши вдома дружину і дитину. Працював на будівництві, але за тиждень до події звільнився.

Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 111 КК РФ (навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю). Нападника відправили під арешт на 2 місяці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138750
 
   
 Топ коментарі
 
Да нет украинцев на Пидорашке.
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Кадырбург слезам не верит.
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навошта ездзіць ў гэтую ДЗІКУЮ, ВАР'ЯЦКУЮ І СМЯРДЗЮЧУЮ паРашу?! неразумею!
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Не, ну для *************** ублюдка вроде тебя это конечно ржака.
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Предельно четкая связь. Даже у того питерца, который заступился за людей, меньше этой связи чем у тебя.
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Умер през Туркменистана. Украине нужен план возвращения оккупированных земель, когда придет час Ч.
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План простой -- херачить со всех стволов по всех движущихся целях... а потом -- такая себе гестапо, из местніх немногих патриотов Украині... и пару месяцев -- центральная власть -- не вмешивается....
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А потом Гаага и опять старые стоны "как нас притесняют" а всего лишь поубивать всех вокруг хотели, шо за дела.
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Немцы тоже так думали, до сих пор расплачиваются, а Японцам запрещено иметь авиацию и наступательное вооружение.
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Вот агрессор -- и расплатится... своей шкурой... заодно и генофонд в Украине улучшится...
Союзники немцев и японцев травили -- от души... что то я не слышал, чтобы СССР или США судили...
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То есть ты собрался всех вокруг убивать, а отвечать за это должны другие? Гениальная идея, наверное поэтому уже сейчас воете что поляки все сволочи, русские, венгры и особенно евреи, а бревно в глазу не, не замечаем. Ну-ну, продолжайте в том же духе.
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Открою тебе секрет, Нью, японцы уже имеют все, тобою названное.
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Я тут на смерть Туркменбаші рубанув рубаї. Не Омар Хайям, але...

Предстал перед Всевышним аксакал Касим,
И стержень детородный да пребудет с ним.
Его мы завернули в погребальный саван,
Помянем мать его - и да, опять же... с ним...
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это римейк : "Помер Максим, да и.... пребудет с ним" ..?)
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Саме так. Oriental remix (себто у східному колориті)
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добавить бы -- тимпаны, кимвалы и, конечно же , бессмертное : - А как кривая проституции? - с надеждой спросил Александр Ибн-Иванович.
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Туркменбаши такой могуч,
Разгонял он стаи туч -
Зачем лежит теперь в гробу?
В душе я, честно, не е*у.
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) не надо так отчаиваться. может есчо откачают, ногами. по классике жанра он то должен воскреснуть. если похоронят, то какой же он бох ))))))
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Але ще є оця дєффачка - поетеса просто з Порнасу

Не сказали, чи виходять, чи ні: в метро Санкт-Петербурга дагестанець напав із ножем на двох глухонімих українців - Цензор.НЕТ 2525
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)) да я помню. собрался был тогда доложить, но просто забыл где я этого коня сохранил. парадокс, но именно вчера случайно нашёл в бэкапах, а сёдня на те, баши гыгнул )))). но вчера даже мысль не пришла, шо это принцып синхронности ))),
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Ще є феномен Баадера-Майнгоф. Теж наводить на думки про Матрицю.
...****, але ж яка потужна "любовна лірика" у Свєткі!
Не сказали, чи виходять, чи ні: в метро Санкт-Петербурга дагестанець напав із ножем на двох глухонімих українців - Цензор.НЕТ 9555
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та да. есть куча странностей и по сути подсказок. но редко когда удаётся понять это "до события". хотя такое тоже есть. но в основном после. щас гляну по баши, судя по тому, шо опровергают событие, буду посмотреть, правда будут воскрешать и делать бога, чи таки замаринуют по классике. хотя там тоже есть и третьий вариант с кучей двойников и тройников )))
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А-а-а! Welt Schmerz, я уже было, забыл про нее..) Что ж ты опять издеваешься!))) Не сказали, чи виходять, чи ні: в метро Санкт-Петербурга дагестанець напав із ножем на двох глухонімих українців - Цензор.НЕТ 362
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Тут вона напейсала, що знаходиться в активному пошуку... Але ніт, на кацапщину *********** з нею нєх шастать... навіть з умнею на лобі та "на белом всяческом коне"...

Не сказали, чи виходять, чи ні: в метро Санкт-Петербурга дагестанець напав із ножем на двох глухонімих українців - Цензор.НЕТ 7125
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светка курицына канешно не такая поэтесса, но в прозе тоже пару перлов выдала )))
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Забув як звали, там ще один поет був. Купу віршів видавав. Цілий сайт був. Так там були "перли" а-ля "Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом".
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Можливо, це ґепічний Едуард Шляпніков - ахвіцер расєйської армії та за сумісництвом поет.

НАРОДНЫЙ БУНТ

Визжали птицы, выли кони,
Пощады не было - вполне!
Мужчин рубили и кололи
И растлевали в мураве

Хлестали женщин батогами,
С крестов валили купола,
И лошадиными зубами
В атаке грызли удела.

Лилась повсюду кровь рекою
Где конница входила в раж,
И ощетинившись трубою
Из амбразуры бил блиндаж.

Повсюду взрывы мяли глину,
Бил, как ошпаренный свинец.
Из под пупища цепелина
Снаряды сыпал огурец.

Любые явства и запасы
Народ сминал как саранча,
Громил и вспарывал матрасы
В набат гудела каланча.

Отцы шли с вилами на брата,
И отчим целился в сестру
Вражда, как дворника лопата,
Людскую дёргала ботву.

Пращи разили и кистени
Влёт регулярные войска.
И луж кровавые купели
Сочились с бритого виска.

Смешались ноги и лампасы,
Секиры, вилы и штыки.
Больных и даже пучеглазых
Толпы пинали сапоги.

Редела спившаяся челядь,
Плювался пулями редут.
Так продолжал своих калечить
Со всех сторон народный бунт.
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а так красиво пел https://www.youtube.com/watch?v=egBWRxOJHkQ
стрелял по мишеням https://www.youtube.com/watch?v=2PUtWEKL8RI
участвовал в боевых учениях https://www.youtube.com/watch?v=WQLV1za7D7s
в общем Ким Чен Ир нервно курил в сторонке https://www.youtube.com/watch?v=0cwsI0jmAr8
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звєрушка....абідєлся на двох глухонімих лугандонів
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Хз, это могли быть и глухонемые "заробитчаны".
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справжній українець не поїде працювати на расєю, а колаборантів і латентних сєпарів не шкода
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за какую ПУТИНСКУЮ ИЛИ ЕВРЕЙСКУЮ????? не я серьезно где вы в том шабаше увидели даже мельком Украину...???????
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Что за привычка видеть в большом списке только пару-тройку кандидатов, на которых указывают продажные социологи?
Гриценко, например, "Гражданская позиция" - он из евридейской или пукинской?
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Втікали до Росіюшки від злих биндер, а від дага не втікли...
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да, правильнее конечно писать, лица с украинскими документами, но СМИ не запариваются.
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Нечего по петерсбургам шляться )) Вы шо не знали,шо у них бемпредел кругом ? Хотя да..Не слышали и не спрашивали ))
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От пропаганды крышу сносит не только в части «за путена».
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Так это получается что русские украинцев от дагестанца спасли? Ачуметь! Не думал что на этом сайте такое опубликуют.
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Та які це українці??? Вони ж розмовляли російською.
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Они глухонемые,какой такой розмовляли російською? Это как ,мальчик жестами объяснил,что его зовут Хулио
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Они перенесли по операции...Даже деньги не пришлось собирать на операцию?
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А зачем собирать деньги? Они возьмут репарациями!
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Ну тебя же от ********** пиндостана, кто-то спасает?
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Те, у кого Медведчук на втором месте по спискам и реальный кандидат на место спикера. Вы такого русского мира хотели в Украине?
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навошта ездзіць ў гэтую ДЗІКУЮ, ВАР'ЯЦКУЮ І СМЯРДЗЮЧУЮ паРашу?! неразумею!
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Страшно жити на росії, там повно агресивних неадекватів.
Українці ! Не їздіть до росії.
Цілішими будете.
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Украинцы туда и не ездят...ездят или хохлы и малоросы...
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Є третій варіант: Зорян і Шкіряк зі спеціальними місіями.
Але про це - тсссс...

Не сказали, чи виходять, чи ні: в метро Санкт-Петербурга дагестанець напав із ножем на двох глухонімих українців - Цензор.НЕТ 6897
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нех*й шастать - доказано уже не раз что в аквафрешии одно зверьё.....
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Метро, негр, пассажир сзади:
- Товарищ, вы выходите?
- (молчит)
- (уже громче) Товарищ, вы выходите?
- (молчит)
- Товарищ негр, вы выходите?!
- Я нэ нэгр, я эфиоп!
- ЭФИОП, ТВОЮ МАТЬ, ТЫ ВЫХОДИШЬ!
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Не понимаете вы тонкого свиноботского юмора... Не сказали, чи виходять, чи ні: в метро Санкт-Петербурга дагестанець напав із ножем на двох глухонімих українців - Цензор.НЕТ 7915
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Тебе только в 95 квартале....более нигде..
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Я, вот, 95 квартал не люблю, слишком пошловат для меня, но там хотя бы ясно, где смеяться.
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Дані "українці" відчули на собі всі красоти рюцькава міра
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а вообще-то... охренеть!
ответил - не ответил - убить что ли?
ему язык отрезать и пусть...остановки объявляет, ..... хреновый!
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В нас теж був не так давно інцидент,з вихідцями кавказу,які били ногами чоловіка у Києві.
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Это все надо показывать и рассказывать, в том духе: ... глухонемых мальчиков, в трусиках (естественно), - двоих на станции метро, - покололи ножичками...
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Глаз за глаз: в Киеве этого дерьма, по рынках шарится...
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они были не глухонемые, а тупослепые...
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цензор нехило тормозит, новости почти два дня.
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людський вчинок росіянина, захистив українців від нелюда.
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Так, серед цих чотирьох росіянин виявився найбільш адекватним.
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Ні, ще багато де у світі, але, щоб добровільно поїхати у Росію, це треба бути певного складу розуму. Звичайно, може я і помиляюсь, може вони старенького родича провідати приїхали.
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Страна дикарей, должна будет сама захлебнуться в крови..
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Раненым - быстрейшего выздоровления, спасшему их молодому петербуржцу - огромное спасибо и уважение, а дагестанцу - тюремный срок подольше, позор и презрение.
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Если едешь в рашку сейчас значит мозгов нет.Значит проблемы их.Знали что там жопа нефиг туда кататься.
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В какой еще стране мира могут зарезать на улице глухонемого, за то что он не услышал вопрос?!
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я конечно понимаю что инвалиды но не нужно повторять что это украинцы-это хахлы это огромная разница раз живут там значит уже не украинцы а считают себя русскими они 100 пудов,или кацапские хохлы если можна так выразится или может другая категория приехали на зароботки настоящие украинцы после 2014 туда не поедут
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