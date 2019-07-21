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 Політика України
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 Підкуп виборців: на Одещині виявили списки громадян, які отримали гроші за голос. ФОТО

На виборчих дільницях міста Ананьїв в Одеській області зафіксували порушення виборчого законодавства. У члена виборчої комісії виявили списки виборців, які отримали грошову винагороду за голос.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це на сторінках у фейсбуці повідомили кандидати в народні депутати від партії "Соціальна справедливість" Андрій Шлапак і Сергій Грицький.

"В Ананьєві на 4-ій дільниці (№510008) у члена комісії виявлено списки виборців із зазначенням певних сум. На наше прохання пояснити всі члени комісії почали кричати, що у них все законно", - повідомляє Грицький.

"138-й округ. Правда життя поки тут незмінна. Ананьїв - маленьке містечко, де практично всі один одного знають і інформацію жодним чином не приховаєш. Все місто шумить про те, що кандидати в народні депутати Фурсін і Полюганич скуповують голоси. Один за 500 грн, інший слідом за 1000 грн. Як можна говорити про прозорі вибори, легітимність процесу і загалом про любов до України?" - пише Шлапак.

Кандидат у нардепи від "Соціальної справедливості" закликав українців не вдаватися до такого заробляння і голосувати щиро: "Голосуйте по совісті", - підсумував він.

На вимогу кандидатів від партії "Соціальна справедливість" члена комісії відсторонили від роботи. Також активісти написали заяву в поліцію і очікують кримінального провадження.

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Підкуп виборців: на Одещині виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 01
Підкуп виборців: на Одещині виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 02
Підкуп виборців: на Одещині виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 03
Підкуп виборців: на Одещині виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138749
 
 
 Топ коментарі
 
Запретить на пожизненно голосовать всем по списку!! И дело с концом! А комиссию на нары, лет так на 30, без права амнистии! Другим не повадно будет!
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Політолог також заявляє про те, що також важливим є те, що обшуки на Арселор Міттал відбувалися в «день тиші» напередодні особливо важливого голосування в парламенті, що показує те, що влада посилає сигнал про втрату будь-якого страху. «Уявіть, що вона буде творити відразу після того, як влада Зеленського буде зацементована в Раді і уряді. Цікаво, як себе почувають «нові обличчя» з політсил, які збираються в коаліцію зі слугами народу? Як їм, не гикається?», - обурюється Тарас Березовець. Він також нагадує, що на цьому тижні президент записав відеозвернення до іноземних інвесторів з ключовим меседжем «все буде по-іншому». «Міжнародний бізнес сьогодні дізнається, як це «по-іншому». А в понеділок прочитає, як чинить держава Україна з найбільшим іноземним інвестором, в усіх світових медіа. Той, хто все це затіяв, цього і домагався. Українські активи будуть нікому не потрібні і забрати їх можна буде за безцінь або зовсім даром. Той самий випадок, коли слоган «Зробимо їх разом» вже почутий і дуже добре зрозумілий іноземними інвесторами. Ну що, вітаю. Всі інвестиційні перспективи країни ви вже «Зроби»», - на такій негативній ноті закінчує свій допис Тарас Березовець.

Источник: https://zrada.today/berezovets-vidreahuvav-na-obshuky-sbu-na-arselor-mittal/
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Вау!!!! Ще вибори не пройшли,а в тебе вже памперс повний??? То надпий трішки,не губи свій послід серед ЛЮДЕЙ,шваль хуйлостанська. Підкуп виборців: на Одещині виявили списки громадян, які отримали гроші за голос - Цензор.НЕТ 5644
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Політолог також заявляє про те, що також важливим є те, що обшуки на Арселор Міттал відбувалися в «день тиші» напередодні особливо важливого голосування в парламенті, що показує те, що влада посилає сигнал про втрату будь-якого страху. «Уявіть, що вона буде творити відразу після того, як влада Зеленського буде зацементована в Раді і уряді. Цікаво, як себе почувають «нові обличчя» з політсил, які збираються в коаліцію зі слугами народу? Як їм, не гикається?», - обурюється Тарас Березовець. Він також нагадує, що на цьому тижні президент записав відеозвернення до іноземних інвесторів з ключовим меседжем «все буде по-іншому». «Міжнародний бізнес сьогодні дізнається, як це «по-іншому». А в понеділок прочитає, як чинить держава Україна з найбільшим іноземним інвестором, в усіх світових медіа. Той, хто все це затіяв, цього і домагався. Українські активи будуть нікому не потрібні і забрати їх можна буде за безцінь або зовсім даром. Той самий випадок, коли слоган «Зробимо їх разом» вже почутий і дуже добре зрозумілий іноземними інвесторами. Ну що, вітаю. Всі інвестиційні перспективи країни ви вже «Зроби»», - на такій негативній ноті закінчує свій допис Тарас Березовець.

Источник: https://zrada.today/berezovets-vidreahuvav-na-obshuky-sbu-na-arselor-mittal/
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не знаю, но по ЦДФ показывали интервью с Порошенко и его видение коммуникации Зе-Путин. Комментарии красноречивые. А племянник только что написал, что беззаконие манифестирует, тех кто спецы заменяют только по принадлежности к слуге....
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УжЯсЬ!!! Барижних шлюх будемо вішати на стовпах,різати їм животи а кишки запихати їм же до рота! Їхных висерків давитимеммо велосипедами і стрілятимемо з кривих рушниць! Подкуп избирателей: На Одесчине обнаружили списки граждан, которые получили деньги за голос - Цензор.НЕТ 2733Злякалась падаль парашна? Правильно,тепер дрожи!!! Подкуп избирателей: На Одесчине обнаружили списки граждан, которые получили деньги за голос - Цензор.НЕТ 5944
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Кто это будет делать? Ты? Да ты же крыса, при первом шухере под диваном спрячешься)))
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ПерсАнально твоїх на фарш пущу в тебе на очах,і зжерти заставлю.Сумніваеєшся,шваль пальмомаслова?
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Вау!!!! Ще вибори не пройшли,а в тебе вже памперс повний??? То надпий трішки,не губи свій послід серед ЛЮДЕЙ,шваль *************.
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Запретить на пожизненно голосовать всем по списку!! И дело с концом! А комиссию на нары, лет так на 30, без права амнистии! Другим не повадно будет!
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Ну 1000 гривень серьезные деньги. Ето почти минимальная месячная пенсия. За такие бабки каждый второй согласится продать голос. Видать кто то очень хочет сильно пролезть к корыту.

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в чем проблема? взять деньги у того и у другого, а проголосовать за третьего.
а если серьезно, то пока есть мажоритарка, пока и будет такое "голосование", "выборы" в Украине не скоро станут выборами.
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по 5-7 років кожному "продавцю" і "покупцю".
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А бумажки то ни о чем))) Кто по таким бумажкам деньги раздает?)))
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