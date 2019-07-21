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 Невідомий замінував 14 виборчих дільниць у Харкові

Поліція перевіряє інформацію про мінування 14 виборчих дільниць у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

"Повідомлення про закладення вибухівки на 14 виборчих дільницях, розташованих на вулицях Моісеївській, Пушкінській, Леся Сердюка, Владислава Зубенка, Мінераловодській, Чкалова, провулках Студентському та Електроінструментальному, надійшло на спецлінію "102" 21 липня о 14:55", - йдеться в повідомленні.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Наразі проводиться огляд приміщень і прилеглої території.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138748
 
 
 Топ коментарі
 
Гєпу пріжмітє! Он в курсє всєх дєл! Неизвестный заминировал 14 избирательных участков в Харькове - Цензор.НЕТ 3872
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Предлагаю издать закон, за подобные минирования 50 лет строго режима! И людям спокойней будет жить, и огромные средства будут сэкономлены!
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Какой глава, такие и нравы! Минирование, убийство инкассаторов! Хервнос рулит !!!
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Предлагаю издать закон, за подобные минирования 50 лет строго режима! И людям спокойней будет жить, и огромные средства будут сэкономлены!
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зачем? и так есть статья по хулиганке, где до 5 лет предусмотрено. просто надо пару раз показательно, с использованием сми, парочку таких РЕАЛЬНО посадить лет на 5, потом попустит. просто суды в основном за такое штрафы дают
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да нет.. парочку и лет на 50!!! миллион процентов даю, больше никогда никто на такое не пойдет.. вкидывать!
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поверь, на 5 лет вполне хватит. а вот по поводу никто не пойдет, это не так. в китае смертная казнь за коррупцию. и все равно находятся те, кто берет взятки
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патріоти проголосували ще до 10 ранку у Харкові !
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Не заминировал, а сообщил о заминировании.

К счастью, это большая разница.
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смертная казнь, то слишком легко.. 50 лет строгоча! Никто не пойдет, поверь!
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