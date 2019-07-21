 Невідомий замінував 14 виборчих дільниць у Харкові

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

"Повідомлення про закладення вибухівки на 14 виборчих дільницях, розташованих на вулицях Моісеївській, Пушкінській, Леся Сердюка, Владислава Зубенка, Мінераловодській, Чкалова, провулках Студентському та Електроінструментальному, надійшло на спецлінію "102" 21 липня о 14:55", - йдеться в повідомленні.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Наразі проводиться огляд приміщень і прилеглої території.

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