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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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Все про:ЦВК (716) явка (33)

 До 16:00 проголосували 36,6% українців, - ЦВК. ІНФОГРАФІКА

Центральна виборча комісія опублікувала оновлені дані про явку виборців на позачергових виборах до парламенту.

Згідно з даними зі 125 із 199 одномандатних округів, голоси на виборах на 16:00 віддали 36,6% українців. Відповідна інформація опублікована на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Найактивнішими є виборці в Чернігівській області: там на діляницях вже побували 41,69% виборців. Найнижча явка на Закарпатті - на 16.00 проголосували 30,05%.

У ЦВК наголошують, що ці дані є попередніми. Інформація зібрана шляхом опитування дільничних виборчих комісій телефоном.

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До 16:00 проголосували 36,6% українців, - ЦВК 01До 16:00 проголосували 36,6% українців, - ЦВК 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138745
 
 
 Топ коментарі
 
процентов 40-45% доползет до избир.участков в 20:00.. Остальные на мальдивах, канарах, в Монако и Флориде... празднуют зарплаты по 4000 долларов, отмену коммуналки и эру зубожиння))
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Я проголосовала в 15-00, сын-студент рано утром и уехал на природу. Меня даже опросил экзит-полл, впервые в жизни! Харьков, мы конечно за "Слугу народа".
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элита ВСЕГДА будет в порядке.. чего не скажешь о ватниках всех окрасов, которые ждали что уедет Порох, а свалил - вазелин К 16:00 проголосовали более 35% украинцев, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9248.. такого обосранца (в купе с фразой "какое снижение тарифов, мы - ПОШУТИЛИ?!") зебилы на всю жизнь запомнят)
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А що в них нема,раз в три рока,чи п*ять,теста на профпригодность?Вроде бло ж,щось таке.Курсы повышения квалификации типа.Хотя...Если мы кажем об Украине,то пухлый конвертик,помогает пройти любые курсы До 16:00 проголосували понад 35% українців, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7442
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а кто проводит эти "курсы"? такие же как они сами - переехавшие в чуть более высокий даже не кабинет, а за стол..
и да - конвертик и продолжает работать "как раньше" - после "курсов")
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Знаю одну молодую: в 2004 (совсем молодая, только выпустилась) "Янукович красивый, а тот - урод"; в 2009 "Мне на работе сказали, что он простой человек, поэтому будет простым людям помогать"; в 2014 не общались; сейчас "Зеленский классный, мы все с наклейками ходим".
Да, и ее подруги из школы такие же.
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пишут что на выборы пришло самое меньшее число избирателей с 2012 года! вот так то.... мрази долбанные твари ничего животные не хотят делать а только верещат сучки то им то дай, то им то подавай...мразота...(( До 16:00 проголосували понад 35% українців, - ЦВК - Цензор.НЕТ 3217
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Явка будет около 65% как на последних выборах.
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Все поехали по безвизу на клубнику в Польшу и горшки мыть в Германию.
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а ти Рамзану вже данину відрахував за липень...
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те кто едут получают минимум 1 тисячу в месяц,ничего плохого в этом не вижу,или лучше сидеть ровно на жопе и ждать милостыни от царя как это делают россияни получая от 15 до 25 тищь деревяних
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Ага, а некоторые на Донбас, жопы рвать кацам
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любопытно, а кто за этих "кровосiсей" и упырей из опзж голосует? хотелось бы понять мотивы такого извращения "моска".
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у них при совке что-то стояло и спрос на них был.. что именно - уже не помнят.
А тут опЫзЖЫ - напоминают "счастливые времена" До 16:00 проголосували понад 35% українців, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8029
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все равно непонятно, - это же вампиры. мало они крови выпили ? с какой высоты дуба надо упасть, чтобы голосовать за эту нечисть?
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Горе пришло в Украину .Большое горе. Многие это просто не осознают, потому что мыслить нечем
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Расслабьтесь. Единственное что ясно - не будет 20 процентов у Голоса. Хахаха
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А де партія червоних шарів? Десь 11% їм залишилось?
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1. Слуги народу - 50%
2.Жопоблок-засміття-12%
3.свинарчуки - мародери 8

4.Баба йуля -7
5.Голос -6
інші хай йдуть у дупу.
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каких 35? ********* со своими слугами хорошо если 5 наберет
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Я не знаю, кто это, но знаю, что зебобы сасают морковку.
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не знаешь? ой ли
ну да так и быть, поясню: олигарх пэтя порошенко, бывший **********, со своими слугами. так вот он никаких 35% не набирает, это ты размечтался. хорошо, если хотя бы 5 наберет. он как раз и сасет морковку, а зебобы, похоже, процентов 40-45 набирают.
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Ты рамсы попутал. Слуги олигархов-это зебобы. До 16:00 проголосували 36,6% українців, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2867 И ты это знаешь. Не прикидывайся. Для того они и прутся во власть.
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Канонические оппозиционеры это круто
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На моём участке ,где я голосовал-проверенный человек наблюдателем,сосед.Смухлевать не даст.
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давайте пцаны за Голос, поддержим Славка и Притулу
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Чтоб прошел Притула, им нужно набрать 13% - это нереально.
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У них ужасная кампания и они не вписываются в реванш. Это Зеленский борется с попередныками, а Оппоблок волает про тарифный геноцид, а про что говорить Голосу? Они не вписываются в повестку дня.
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Кто-то правильно заметил, что Вакарчуку надо было идти в президенты. Был бы такой же ширмой как Зеленский, но хотя бы более европейским и без гопничества.
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Напевно, непогані люди. Але немає посади "хороша людина".
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Закарпатье в последнее время всегда голосовало не очень активно, но никогда не меньше 50%. Цифры выборов Президента-2019 и сейчас - страшные по явке. Ладно, лето, отпуска . . . Ладно пассивность избирателей. Но по ходу масштаб трудовой миграции более дикий, чем можно себе представить.
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вона перемагає! та створює більшість в парлямєнті
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було б непогано. зразу новий прокурор, а там антикор суд. и посадкы.
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тобто все?
чи ви вважаєте що за мажоритаркою від слуги пройде 120+ людей?
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Все это Кабмин, ГПУ, СБУ, Судьи и посадка всех казнокрадов.
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Ви питання моє зрозуміли? Я маю на увазі, що для виконання згаданого вами, треба більш ніж 120 депутатів-мажоритарників.
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та ні, шановний, 120 зі 199 вони не вивезуть...
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По Днепропетровской обл. такие данные.
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Зачем именно 120 мажоритарщиков? Вы не учитываете одного момента. Если СН реально берет 43% голосов, это не значит, что у него будет именно 43% мест в многомандатном округе. У него будет доля от партий, прошедших барьер. А если цифры Уколова верны, то тогда 43% превращаются в 55% мест из 225 - то есть, 124 мандата. И СН нужно набрать 101+ мест по мажоритарке. Плюс не забывайте про самовидвиженцев, которые могут легко вступить в фракцию, не требующее коалиции
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Ну ТСН я бы тут не считала объективным источником. Мой прогноз - СН возьмёт 40+% по результатам выборов, следовательно 55+% мест по многомандатному округу и 70-80 мест мажоритаркой. И судьба монокоалиции будет зависеть от пары десятков самовыдвиженцев. Но в итоге фракция СН будет 226+ депутатов
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В прошлый раз рейтнг ТСН совпал. Если коалиция, то с Вакарчуком.
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так, згоден, але не бачу дуже принципової різниці між 120 та 100+ по мажоритарці. Суто ІМХО, вони й 100 не візьмуть. А ось з самовисуванцями, мені здається, взагалі прогнозувати неможливо...
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Держи карман шире До 16:00 проголосували 36,6% українців, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2557 . . Мажоритарка даст зелёным , по приблизительным подсчётам разных политолохов , любителей предсказаний и "считания циплят " наперёд , не более 70- 80 депутатов . В сумме , слуги могут не набрать и 200 штыков .
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Считать учитесь))) 35-50% результат партии СН (по разным источникам) не значит, что у них будет именно 35-50% в многомандатном округе. Цифра будет больше, поскольку места распределяются только между прошедшими партиями
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Я ничего не считаю , это прогноз не мой , а журналюг , блогеров политологов и т.д .Я лишь озвучил их прогнозы , они очень разные но почти все соглашаются с тем что однопартийной коалиции не бывать . .
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Плюс самовидвиженцы, которые могут присоединится к любой фракции. Я думаю, таких будет немало
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хоч це смешко фсбшне не пройде, розпиарене лысой вангой. скикы бабла пишло в нужнык. ура.
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Парламент меншості. Більшість не прийняла ці неконституційні вибори.
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До 50 процентов доползут. Вообще не надо было выборы делать летом. Это глупость.
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якшо в кінці скажуть шо більше 40%, то це масовий вброс
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Чому? Буде трішки понад п'ятдесят відсотків...
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ну да, в цю пору тіко "вброси" ходять на вибори
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Не всі з самого ранку біжать спотикаючись.
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Уже установлено, что политически активными являются не более 30% граждан любой страны. На выбры ходят как правило 65%. Остальные уверены что от них ничего не завистит, или их все устраивиает.
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явка совсем низкая.. наверное и до 50 не дойдет.
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Не дойдет до 50 % допишут ( шучу ) , хотелось бы что бы и Смешко заскочил в -5 % .
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Интересно понаблюдать, какую модель поведения теперь выберут экс-переможники: Лемберг, Доник, Карпов и прочие Бирюковы.
Петя взял новую высоту с 7%-ми, сядет в петушином углу в Раде со своей швалью и затухнет.
А "лояльных блогеров", за шкирку и на улицу?
Пусть усыпят их, что-ли.
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Короче , не хочет народ голосовать за слуг урода . 42 - 47% зе- билов( рейтинг су ) , от ( пускай )- 50 % проголосовавших , это менше чем 25% от всех избирателей Украины . Каждый четвёртый только .. Маловато будет .
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По предварительным данным они выигрывают почти всю мажоритарку на востоке и даже в Киеве. Скорее всего, у них будет больше половины всех депутатов и не нужна никакая коалиция.
И плевать им на "каждый четвертый".

Классика жанра:
каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает.
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Посмотрим но , вряд ли . Я тоже регулярно читал , вплоть до cегодня , предсказания разных прогнозистов , типа Фесенка- Карасёва ,, они дают слуге по списку от 100 до 110 бойцов , и по мажоритарке не более 90 . До 16:00 проголосували 36,6% українців, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2640 .
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Мне бы не хотелось такого расклада. Но эта информация сегодняшняя и не от этих с пониженной социальной ответственностью.
Посмотрим как проголосуют на зарубежных участках.
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Дозвольте не погодиться. На півдні та на сході головні конкуренти мажоритарників від ЗЕ це ЗАЖОП. Це дивовижний парадокс, але схоже на те, що у ЗЕ не буде одноосібної більшості саме завдячуючи ригам. Своїми очима сьогодні бачив бабусь 80+, які повзли на дільницю на "морально-волевих" точно не за голос...
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"Хрен редьки не слаще".
А риги, дійсно, вміють проводити вибори, і гроші роздають, і людей підвозять, турбуються До 16:00 проголосували 36,6% українців, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4268.
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Справа ж не в тому що не слаще, це сумнівів не визиває. Просто ніколи б не подумав, що від ригів буде користь, навіть таким дивним чином.
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Мені тяжко вважати це позитивом, медведчуковці = путінці.
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Звичайно час покаже, Але мені здається що два десятка ригів менше зло, ніж одноосібна більшість ЗЕ.
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Можу припустити, що в багатьох питаннях в них однакові погляди, і голосувати вони будуть синхронно.
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ну якщо так, то я одразу родину-чемодан-вокзал-Львів а то може й далі...
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Ориентир 1 тура президентских -
Зеля (Слуга Народа ) -30 % теперь видимо 40-50% -огромный прирост
Пепа ( ПЕС) -16 % теперь -8 % --??? думайте что пишите ..
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ОППО за Жоппу- выборцы идут и кривые и косые и столетние .за РЕВАНШЕМ . А проукраинские яйца чешут ..
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уморили уже людей "выборы" без выбора, потому и такая унылая явка.
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Явка дуже низька, дивно, що ЦВК не дає даних про явку на 18-00 чи на 19-00
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДо 16:00 проголосували 36,6% українців, - ЦВК. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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