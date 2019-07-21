 До 16:00 проголосували 36,6% українців, - ЦВК. ІНФОГРАФІКА

Згідно з даними зі 125 із 199 одномандатних округів, голоси на виборах на 16:00 віддали 36,6% українців. Відповідна інформація опублікована на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Найактивнішими є виборці в Чернігівській області: там на діляницях вже побували 41,69% виборців. Найнижча явка на Закарпатті - на 16.00 проголосували 30,05%.

У ЦВК наголошують, що ці дані є попередніми. Інформація зібрана шляхом опитування дільничних виборчих комісій телефоном.

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