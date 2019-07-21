 До 16:00 проголосували 36,6% українців, - ЦВК. ІНФОГРАФІКА

Згідно з даними зі 125 із 199 одномандатних округів, голоси на виборах на 16:00 віддали 36,6% українців. Відповідна інформація опублікована на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
Найактивнішими є виборці в Чернігівській області: там на діляницях вже побували 41,69% виборців. Найнижча явка на Закарпатті - на 16.00 проголосували 30,05%.
У ЦВК наголошують, що ці дані є попередніми. Інформація зібрана шляхом опитування дільничних виборчих комісій телефоном.
и да - конвертик и продолжает работать "как раньше" - после "курсов")
Да, и ее подруги из школы такие же.
В районі 52-55...
А тут опЫзЖЫ - напоминают "счастливые времена"
2.Жопоблок-засміття-12%
3.свинарчуки - мародери 8
4.Баба йуля -7
5.Голос -6
інші хай йдуть у дупу.
ну да так и быть, поясню: олигарх пэтя порошенко, бывший **********, со своими слугами. так вот он никаких 35% не набирает, это ты размечтался. хорошо, если хотя бы 5 наберет. он как раз и сасет морковку, а зебобы, похоже, процентов 40-45 набирают.
чи ви вважаєте що за мажоритаркою від слуги пройде 120+ людей?
Петя взял новую высоту с 7%-ми, сядет в петушином углу в Раде со своей швалью и затухнет.
А "лояльных блогеров", за шкирку и на улицу?
Пусть усыпят их, что-ли.
И плевать им на "каждый четвертый".
Классика жанра:
каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает.
Посмотрим как проголосуют на зарубежных участках.
А риги, дійсно, вміють проводити вибори, і гроші роздають, і людей підвозять, турбуються .
Зеля (Слуга Народа ) -30 % теперь видимо 40-50% -огромный прирост
Пепа ( ПЕС) -16 % теперь -8 % --??? думайте что пишите ..