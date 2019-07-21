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 Політика України
  203  10
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Все про:МВС (1275) Стойко (13) Варченко (39) Апостол Михайло (4)

 Поліція фіксує значно менше звернень, ніж під час президентських виборів, - МВС

Станом на 13:00 виборчий процес відбувається відповідно до закону.

Про це під час брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

Стойко зазначив, що станом на 13:00 явка виборців становила близько 20%.

Натомість радник міністра Михайло Апостол запевнив, що співробітники МВС готові і зроблять все, щоб волевиявлення громадян відбулось спокійно, чесно, без фальсифікацій і безпечно. Водночас правоохоронці залишаються аполітичними.

"Потужні кандидати в народні депутати готували мережі щодо скупки голосів. Наприклад, у Чернігівській області ми зафіксували потужну мережу скупки голосів. Наразі відкрито кримінальне провадження. За такі дії кандидат відповість перед законом. На сьогодні інформації про створення мереж для скупки голосів немає", - наголосив Апостол.

Радник міністра Іван Варченко підкреслив, що виборчий процес відбувається очікувано, як і має бути в цивілізованій країні.

"Системі МВС разом з українським суспільством вдалося зробити все, щоб виборчий процес став цивілізованим. На жаль, у областях у нас ще лишилися охочі використати брудні виборчі технології. Попри велику кількість попереджень із нашого боку, вони продовжували порушувати, тому й маємо 360 кримінальних проваджень за весь цей час. Зранку ще 10 проваджень розпочато", - сказав Варченко.

Він наголосив, що поліція фіксує значно менше звернень, ніж під час президентських виборів.

"Різні експерти й аналітики прогнозували, що під час парламентської виборчої кампанії може бути в десятки разів більше порушень, оскільки активність і мотивація людей значно вища. Мажоритарні кандидати та 22 політичні сили додають різні сюжети, які потребують уваги правоохоронців. Але ми багато зробили, щоб уникнути таких ситуацій", - сказав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138744
 
 
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А штепа от какой партии идет на выборы, или не идет?
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Це та Штепа, яку потужний борець з агентами Кремля так і не посадив за п'ять років на пару зі своїм кумом? Чи про іншу?
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Деньги не пахнут, бот номерной? За сколько свою душу продал ЗЕбанде?
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Бо тепер фіксує лише з однієї сторони. На порушення "правильної" партії закриває очі. Якщо порушення не фіксується, це не означає, що цього порушення немає. Але може означати, що на нього закривають очі.
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м Костопіль Рівненська область...при в*їзді в місто білборди з рекламою зробимо їх ще раз...Поліції не соромно...
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