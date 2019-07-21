 Чим не сейф: на одній із дільниць на Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі. ФОТО

Фотографії каструлі з написом "сейф" і печатками опублікувала у фейсбуці користувачка на ім'я Валентина Стеценко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
На думку Валентини, глава виборчкому у такий спосіб намагався перешкоджати проведенню виборів.
Повідомляється, що проблему вирішила старший лейтенант Світловодського відділу поліції, яка привезла на дільницю сейф.
А как гордились, даже аватарочки цепляли - "25%"
Оно может и смешно, но походу нам ..... кхи-кхи, не то чтобы "хуже не будет"
Вот это попали.... такой швали рвущейся во власть наверное и Канада бы не выдержала, а тут в 30 раз слабее экономика... Или в 50 раз - какая разница?
Живой пример лектората Зебилов(тьфу) на моем племяше.
Год выпуска 1994, образование высшее КПИ, работает удаленно пишет программы на "перфоратор" режущий чпу станок под тонкую нержу, фирма изготавливает промышленную мебель, зарплата черная.
Спрашиваю тебя все устраивает по работе? ответ вполне.
Чел ни станка, ни производства, ни как лепят ту мебель в упор невидывал.
Стажа никуя, налоги никуя, а тудаже хочу все сразу и счас Зебил.
Прости племяш!!!
чет 2 раза побузил и все, а тут просто позор.
то есть скорее всего этот цирк как бы.... ну, запрограммирован шоли? "он" смеется с нас("программист"?)
Так что я к этому попроще отношусь. Но кабздец как стыдно - "шо люди скажуть"(в мире)
Есть даже некоторые приметы, признаки войны. Че, скажешь шо все не "запрограммировано"?
Значит, повторю - то шо тут мы начудили с выборами, "спущено свыше"(ну, приблизительно говорю). Так шо мне, считаю, +- понятно что и к чему.
Комедия...
Может у них на сейф денег нет.
Ну, мазєматікі, дають !
А матері та батьки вбитих нехай подякують ЗЛОДІЯМ І МАРОДЕРАМ - фірташам та порошенкам, коломойським та пінчукам, ахметовим та косюкам, за те, що грабували весь час, та грабують тепер закривавлену країну...
21 липня 1969 року о 02 годині 56 хвилин 20 секунд за Грінвічем астронавт Ніл Армстронг вперше ступив на поверхню Місяця. Зробивши крок з драбинки місячного модулю на поверхню Місяця, він вимовив знамениту фразу: «Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства».
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В контексті цієї події кастрюля з написом СЕЙФ - взагалі повний сюр