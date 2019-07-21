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 Чим не сейф: на одній із дільниць на Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі. ФОТО

За однією з версій, у такий спосіб глава виборчкому намагався перешкодити проведенню виборів.

Фотографії каструлі з написом "сейф" і печатками опублікувала у фейсбуці користувачка на ім'я Валентина Стеценко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

На думку Валентини, глава виборчкому у такий спосіб намагався перешкоджати проведенню виборів.

Повідомляється, що проблему вирішила старший лейтенант Світловодського відділу поліції, яка привезла на дільницю сейф.

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Чим не сейф: на одній із дільниць на Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі 01
Чим не сейф: на одній із дільниць на Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі 02
Чим не сейф: на одній із дільниць на Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138741
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко оставил наследство)) Называется - ес . Голосуйте за него и его кастрюлю .
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Ха -ха!!! ЗЕ- 37% За життя- 18% бют5.8% ЕС 5.5% ОСТАЛЬНЫЕ- В ЖОПЕ!!!ХА-ХА-ХА!!! Конец рэволюции гыдности, БГГ!!! Оцэ так рэзультат епт
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Молодці! УПА навіть в молочних бідонах складали паперові документи і закопували в землю і так вони збереглись до наших днів.
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стєпашка, там твій пєрмомайск хунта обстрілює, а ти тут х..ою страдаєш
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просто і надійно....при порошенку такого не було
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Ха -ха!!! ЗЕ- 37% За життя- 18% бют5.8% ЕС 5.5% ОСТАЛЬНЫЕ- В ЖОПЕ!!!ХА-ХА-ХА!!! Конец рэволюции гыдности, БГГ!!! Оцэ так рэзультат епт
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Если такой расклад сохранится, то СН получит 55% мест по многомандатному округу. А это 125 мест. Для монокоалиции нужно будет всего 100+ мажоритарщиков
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ЕС 5.5%\\\\\\\

А как гордились, даже аватарочки цепляли - "25%" Чим не сейф: на одній із дільниць на Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі - Цензор.НЕТ 6020
Оно может и смешно, но походу нам ..... кхи-кхи, не то чтобы "хуже не будет" Чим не сейф: на одній із дільниць на Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі - Цензор.НЕТ 5136
Вот это попали.... такой швали рвущейся во власть наверное и Канада бы не выдержала, а тут в 30 раз слабее экономика... Или в 50 раз - какая разница? Чим не сейф: на одній із дільниць на Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі - Цензор.НЕТ 1508
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Борь,а шо сказать то хотел? Шо народ ипанулся в край?
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Думали, что боты ******** помогут...так это в интернете...а вживую и без левых бюлетеней ******** никаких 25% не светило, так что осталось посчитать количество *********** голосов и отправить тот процент на принудительное лечение, может еще кого-то с них откачаем...
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Вить я порохобот!!!!

Живой пример лектората Зебилов(тьфу) на моем племяше.

Год выпуска 1994, образование высшее КПИ, работает удаленно пишет программы на "перфоратор" режущий чпу станок под тонкую нержу, фирма изготавливает промышленную мебель, зарплата черная.

Спрашиваю тебя все устраивает по работе? ответ вполне.

Чел ни станка, ни производства, ни как лепят ту мебель в упор невидывал.

Стажа никуя, налоги никуя, а тудаже хочу все сразу и счас Зебил.

Прости племяш!!!
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Шо походу это тупик. В Европу точно не примут если будут какие-то беспорядки и т.д. Мы просто непредсказуемы - за 15 лет пару раз шли в противоположных направлениях. Даже Египет

чет 2 раза побузил и все, а тут просто позор.
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Грустно это все, хоть волком вой. Это тот случай когда ниче и никак повлиять низя на происходящее вокруг. Тяжко на душе
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знае.те шо? Илона Маска знае.те? Очень умный же тип. Он сказал шо мир с вероятностью 1 к миллиарду - цифровой.. ну, типо "матрица"(фильма я не видел, но приблизительно).
то есть скорее всего этот цирк как бы.... ну, запрограммирован шоли? "он" смеется с нас("программист"?)
Так что я к этому попроще отношусь. Но кабздец как стыдно - "шо люди скажуть"(в мире) Чим не сейф: на одній із дільниць на Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі - Цензор.НЕТ 4619
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Та человекам многое неизвестно, там одной астрофизики хватит. Но как, как можно так издеваться над собой, детьми. Хата должна буть выбилина, дворище пидметенно, выкошенно, забор ривненький хоть з штахету, а тут, а тут посеред дворыща куча лайна
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Главное - в голове должен быть ум. А не то что на данный момент.
Есть даже некоторые приметы, признаки войны. Че, скажешь шо все не "запрограммировано"?
Значит, повторю - то шо тут мы начудили с выборами, "спущено свыше"(ну, приблизительно говорю). Так шо мне, считаю, +- понятно что и к чему. Чим не сейф: на одній із дільниць на Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі - Цензор.НЕТ 9766
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Хреново, тут тогда 2 варианта, либе ЗЕ + За життя, либо ЗЕ +ПЕС+ БЮТ
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рейтинги эти разгоняет команда медведчука
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Порошенко оставил наследство)) Называется - ес . Голосуйте за него и его кастрюлю .
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ЕС -это ЕС, вам то не знать. А кастрюля может и слуге принадлежать, новое, креативное, ну как 95 любит...Это вам образец на будущее какие ценности от залетных шутов светят.
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И как только таких назначают главами избиркомов непонятно.))
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Сообщается, что проблему решила старший лейтенант Светловодского отдела полиции, которая привезла на участок сейф.

Комедия...

Может у них на сейф денег нет.
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Голова сильрады не дал УИК сейф!Выручила полицайка.Обславили на весь мир.Топ в новостях.Завтра ВРУ помолодеет лет на 20.Это хорошо!!!!
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Такой сейф ,мечта каждого медвежатника . И вскрывать не надо , взял подмышку и понёс .. Чем не сейф: на одном из участков на Кировоградщине бюллетени собирались хранить в кастрюле - Цензор.НЕТ 9036 .
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Це як,що медвежатник встигне за металистом.Бо металист гроши бумагу выкинет,а люминий в приёмку понесе Чим не сейф: на одній із дільниць на Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі - Цензор.НЕТ 8749
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фото с Фейса просто фото ибо не надо выставлять все дураками.
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Початок зє - діджіталізації?
Ну, мазєматікі, дають !



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Ця фотографія на 100% обійде ВСІ путінсько-фашистські ЗМІ. І путінські раби, вжахнувшись українських реалій, ще радісніше вбиватимуть громадян України з мінометів, снайперських гвинтівок, розтяжками та артилерією...
А матері та батьки вбитих нехай подякують ЗЛОДІЯМ І МАРОДЕРАМ - фірташам та порошенкам, коломойським та пінчукам, ахметовим та косюкам, за те, що грабували весь час, та грабують тепер закривавлену країну...
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Користуючись нагодою, вітаю присутніх з 50 річницею однієї з найвеличніших подій в історії людства.
21 липня 1969 року о 02 годині 56 хвилин 20 секунд за Грінвічем астронавт Ніл Армстронг вперше ступив на поверхню Місяця. Зробивши крок з драбинки місячного модулю на поверхню Місяця, він вимовив знамениту фразу: «Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства».
...
В контексті цієї події кастрюля з написом СЕЙФ - взагалі повний сюр

Чим не сейф: на одній із дільниць на Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі - Цензор.НЕТ 6626
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при порошенку такого не було...так просто....це заслуга нової влади
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Цензор.НЕТНовиниКурйозиЧим не сейф: на одній із дільниць на Кіровоградщині бюлетені збиралися зберігати в каструлі. ФОТО
 
 
 
 
 
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