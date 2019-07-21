 Голосування в Києві відбувається спокійно, відкрито дві справи щодо порушень, - Крищенко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив на брифінгу начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.
Він зазначив, що поліція столиці не фіксує масових звернень про вчинення правопорушень, пов'язаних із виборчим процесом.
"На цю хвилину надійшло 84 повідомлення", - сказав він.
За його словами, поліція столиці склала 5 адміністративних протоколів про порушення виборчого законодавства.
"Відкрито дві кримінальні справи", - повідомив він.
За словами Крищенка, одне провадження стосується перешкоджання здійсненню виборчого права - в Святошинському районі виборців закликали не голосувати за одного конкретного кандидата і підтримати іншого.
Другу кримінальну справу, як розповів начальник поліції Києва, відкрито в зв'язку зі спробами винести чисті бюлетені з дільниці в Солом'янському районі.
"Загалом ситуація в столиці спокійна", - підсумував Крищенко.