 Голосування на дострокових парламентських виборах завершилося в Австралії

Про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє посольство України в Австралії, інформує Цензор.НЕТ.
"В Австралії закінчилося голосування на виборчій дільниці #900001, яка розташована у Посольстві України в Канберрі. Участь у виборах до Верховної Ради України взяло 57 осіб, це 4% усіх зареєстрованих виборців", -йдеться в повідомленні.
На цій дільниці могли також голосувати громадяни України з Нової Зеландії.
Было бы у вас украинское гражданство, вы бы знали.
Ваши знания немецкого мы уже проверяли. Wir können natürlich das nochmal machen, aber Sie können leider kein Deutsch.
Пожалуйста, дайте ссылки на статьи в немецкой прессе, подтверждающие ваши заявления.
На консультации вы можете ехать в любое консульство, на учёт жители Б-В становятся в Мюнхене. Голосовать надо или там, где вы на учете состоите, или ехать лично брать открепляющий талон.
а я за Яроша... - он обещал этого слугу повесить...
96% фиолетово кто там в Раду лезет, ну хотя их можно понять))
У нас консульства и посольства не в каждой федеральной земле
Знакомые из Штутгарта традиционно не голосуют - консульство в Мюнхене, это 250км в одну сторону.
За день - 500.
Дети маленькие, сегодня законный выходной, а завтра рабочая неделя начинается.
Это реалии. К сожалению.
За день - это почти 600.
И это до-фи-га
Но я согласна, что и то, о чем вы, тоже есть