 Голосування на дострокових парламентських виборах завершилося в Австралії

Про це на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє посольство України в Австралії, інформує Цензор.НЕТ.

"В Австралії закінчилося голосування на виборчій дільниці #900001, яка розташована у Посольстві України в Канберрі. Участь у виборах до Верховної Ради України взяло 57 осіб, це 4% усіх зареєстрованих виборців", -йдеться в повідомленні.

На цій дільниці могли також голосувати громадяни України з Нової Зеландії.

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