 ЦВК оновила дані щодо явки: на 12:00 проголосували 19,23% українців

Ознайомитися з останніми даними щодо явки можна на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з уточненою інформацією, станом на 12:00 участь у позачергових парламентських виборах взяли 19,23% виборців. Про це свідчать дані зі 198 виборчих округів (загалом 199 виборчих округів).
Найвищу явку зафіксовано в Луганській області: там свої голоси віддали 25,37% виборців. Найнижча - в Чернівецькій: на дільниці прийшли лише 12,21% жителів. Схожі цифри на Закарпатті: до полудня проголосували 12,32%.
У ЦВК наголошують, що ці дані є попередніми. Інформація зібрана шляхом опитування дільничних виборчих комісій телефоном.
Молдова-2.
можно представить что они наголосуют к вечеру!
вчерашний бахмут - отличное обьяснение массовым фальсификациям на пользу зелемойского, рыгов и жоппоблока
если цик порошенковский - то почему президентом стал зелемойский?
впрочем, тебя тут идитом и так считают!
у зеленского настолько высокий рейтинг - сколько ему накатали местные комиссии - пример с бахмутом - показателен
58 мин. ·
Явка ОПОРИ на 12:00:
20% із похибкою дослідження +-0,5%
( сто первая шоколадная рассказка.)
был бы у нас капитализм, то на все зелемойские популизмы никто бы не реагировал!
а с той формой экономического сосуществования, которое есть в нашей стране - завтра дебилы проголосуют за низкие тарифы, послезавтра доллар будет 100500 гривень
Явка на 12 годину:
Луганська - 23,88
Донецька - 21,62
Запорізька - 22,83
Дніпровська - 22,15
Львівська - 13,66
Івано-Франківська - 13,07
Закарпатська - 11,45
Тернопільська - 15,25
Не питайте потім, як сі сталося що вас знову будуть
русифікувати.