 На Львівщині мікроавтобус в'їхав у зупинку, загинула жінка, двоє її дочок у лікарні. ФОТО

Про це повідомив відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

За даними поліції, аварія сталася близько 6:50 у неділю в селі Козьова Сколівського району.

Водій автомобіля "Рено Трафік", 19-річний мешканець Сколівського району, виїхав за межі проїзної частини дороги на зупинку та скоїв наїзд на жінку та двох дітей. Після цього автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.

42-річну мешканку Сколівського району та двох її доньок віком 12 та 14 років із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. Незважаючи на зусилля медиків, жінка померла, діагнози дітей уточнюються.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про затримання водія транспортного засобу в порядку ст. 208 КПК України.

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