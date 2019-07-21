EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Події
  3987  9
Все про:ДТП (2411) Львівщина (908) Нацполіція (7882)

 На Львівщині мікроавтобус в'їхав у зупинку, загинула жінка, двоє її дочок у лікарні. ФОТО

У Львівській області в результаті наїзду мікроавтобуса на трасі Київ-Чоп загинула жінка, а двоє її дочок мають травми.

Про це повідомив відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

За даними поліції, аварія сталася близько 6:50 у неділю в селі Козьова Сколівського району.

На Львівщині мікроавтобус вїхав у зупинку, загинула жінка, двоє її дочок у лікарні 01

Водій автомобіля "Рено Трафік", 19-річний мешканець Сколівського району, виїхав за межі проїзної частини дороги на зупинку та скоїв наїзд на жінку та двох дітей. Після цього автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся.

42-річну мешканку Сколівського району та двох її доньок віком 12 та 14 років із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. Незважаючи на зусилля медиків, жінка померла, діагнози дітей уточнюються.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про затримання водія транспортного засобу в порядку ст. 208 КПК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лобове зіткнення дорогою на виклик: в Ізюмі Харківської області двох поліцейських госпіталізували у важкому стані. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138736
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нужны дороги,безопасные дороги и бесконтактные штрафы драконовские .Нарушил правила,штраф драконовский,забрать права и месяц на лекции по безопасности движения в платную автошколу с видео фиксацией .
 показати весь коментар
 
 
Там поворот і це гірська місцевість, а їхав мабуть рівнинний козел.
 показати весь коментар
 
 
Нет, ехал обычный долбойоб, которых что в горах, что на равнине - дохренища (см. результат през. выборов). Не исключено, что заснул.
 показати весь коментар
 
 
в следствии наезда микроавтобуса

Грамотеи, не "в следствии", а "вследствие"!
 показати весь коментар
 
 
там не мозок, а біла пелєна в більшості молоді - результат дегенерації суспільства
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Львівщині мікроавтобус в'їхав у зупинку, загинула жінка, двоє її дочок у лікарні. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору