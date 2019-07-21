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Все про:Ірпінь (71) Нацполіція (7882) стрілянина (1014)

 Конфлікт між двома ритуальними службами в Ірпені закінчився стріляниною. ФОТО

У місті Ірпінь під час конфлікту між двома ритуальними службами один з учасників зробив два постріли, унаслідок чого одну людину госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Встановлено, що, намагаючись довести свою перевагу, один із працівників ритуальних служб вихопив зброю і кілька разів вистрілив у свого конкурента.

"Сварка між працівниками похоронних служб, яка переросла в бійку зі стріляниною, відбулася серед групи людей. Зокрема, старший чоловік, грубо порушуючи громадський порядок, діючи з особливою зухвалістю, ударив молодшого опонента кулаком в обличчя. Потім він вихопив пістолет і зробив два постріли", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що потерпілого, 26-річного жителя смт Ворзель, доставлено в лікарню. Медики діагностували непроникаюче вогнепальне поранення лівої підключичної ділянки та передньої черевної стінки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції. Там поліцейські виявили і вилучили зброю ПМР калібру 9 мм, дозвільні документи, магазин і шість набоїв із гумовими кулями.

Як речові докази вилучено та поміщено на майданчик тимчасового утримання автотранспорт учасників конфлікту.

Стрільцем виявився 59-річний житель смт Гостомель. Його наразі затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст.  296 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Конфлікт між двома ритуальними службами в Ірпені закінчився стріляниною 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138735
 
 
 Топ коментарі
 
Та нормально всё. Чуваки самодостаточные - сами себе рынок обеспечивают.
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прибутковий бізнес. вмерти дорожче ніж жити
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Пипец, гробы не поделили с покойниками. Конфликт между двумя ритуальными службами в Ирпене закончился стрельбой - Цензор.НЕТ 3261
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Та нормально всё. Чуваки самодостаточные - сами себе рынок обеспечивают.
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Афірма могла конкурентам знижку зробити. Звільнити такого працівника-мазила Конфликт между двумя ритуальными службами в Ирпене закончился стрельбой - Цензор.НЕТ 9427
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Дай нашим обезьянам стволы, перекрошат друг друга, еще и прохожих зацепят.
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Пипец, гробы не поделили с покойниками. Конфликт между двумя ритуальными службами в Ирпене закончился стрельбой - Цензор.НЕТ 3261
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Фантом, так классика же "не поделили покайников". Ильф и Петров, напоминаю, если что, 12 стульев, Старгород, Безенчук ит.д.
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это было преждевременно исполнение заказа на погребение
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прибутковий бізнес. вмерти дорожче ніж жити
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Ритуальные службы это уроды, каких поискать. Кто занимался похоронами тот знает, что такое украинское кладбище....
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Я занимался похоронами. Ничего плохого сказать не могу, цены адекватные, всё привезли на дом, помогли похоронить.
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- Почем стоит похоронить?
- С почестями?
- Да.
- Не торопясь?
- Да.
- По пятерке на лицо.
- А без покойника?
- По трешке, хотя это унизительно для коллектива.
(с) М. Жванецкий
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Ну, вчера тетю хоронили.
Рассчитывали, что будет похлеще и гораздо дороже.
Все тихо-нормально.
Однако, для кого ритуальные службы пишут ценники на своих сайтах?
Для налоговой, что ли?
На круг получается ровно в три раза больше, чем на сайтах, где, кстати, все цены у всех нимф абсолютно одинаковые.
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Нет, далеко не все в ритуалке "уроды". Я в курсе, доводилось в последние года сталкиваться.
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А що сам без мізків, щоб згадати? Мабуть член "СН" Конфликт между двумя ритуальными службами в Ирпене закончился стрельбой - Цензор.НЕТ 6289
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Конечно, я не лузер. Ладно, петиков пока допросишься... А может, никакая они не элита?
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Скину інформацію про Безенчука проте не безкоштовно. Надішлю № картки Конфлікт між двома ритуальними службами в Ірпені закінчився стріляниною - Цензор.НЕТ 7360
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«Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? - смутно молвил гробовой мастер. - Разве ж она может покупателя удовлетворить?
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ну тупые...разделили бы труп пополам и похоронили бы отдельно
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Можна нашинкувати у флешграйндері - взагалі економія місця буде суперова.
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Сейчас похоронка сверхприбыльный бизнес, люди мрут как дрозофилы.
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Помер президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов помер у суботу, 20 липня.
Про це повідомляє "Говорить Москва" з посиланням на директора Центру моніторингу євразійських проблем Аслана Рубаева. За його словами, таку інформацію приховують секретні служби країни.
"Люди, які мені повідомили, вони живуть в Ашхабаді. Вони бізнесмени. Я коли запитав, чи точно, вони сказали: є знайомі, які працюють в спецслужбах, вони передають, що це так, що це трапилося, коли він вийшов у відпустку" , - сказав Рубан.
Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня. Раніше про його смерть повідомив Telegram-канал El Murid, що спеціалізується на висвітленні подій в арабських країнах.
Він посилався на неназвану туркменську опозицію. Днем раніше опозиційний YouTube-канал "Вільний Туркменістан" з посиланням на своїх кореспондентів в Ашхабаді повідомляв, що політик помер напередодні, 20 липня, у другій половині дня. Причиною смерті називається гостра ниркова недостатність.
Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації немає. Туркменістан вважається однією з найбільш інформаційно закритих країн.
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лучше бы тварь кремлевская окочурилась .. что бы уже определится с местом где можно будет помочиться на его последнее пристанище
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Це нічого не дасть , там лавочка запасних штук на 10 , вистачить до 2219 року . .
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Ну, как обычно у диктаторов, смерть и то тайна от народа.
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Таку історію буде цікаво почути на всіх континентах.
Можна зробити такий заголовок: "Померлому пощастило".
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