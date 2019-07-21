 Конфлікт між двома ритуальними службами в Ірпені закінчився стріляниною. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Встановлено, що, намагаючись довести свою перевагу, один із працівників ритуальних служб вихопив зброю і кілька разів вистрілив у свого конкурента.

"Сварка між працівниками похоронних служб, яка переросла в бійку зі стріляниною, відбулася серед групи людей. Зокрема, старший чоловік, грубо порушуючи громадський порядок, діючи з особливою зухвалістю, ударив молодшого опонента кулаком в обличчя. Потім він вихопив пістолет і зробив два постріли", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що потерпілого, 26-річного жителя смт Ворзель, доставлено в лікарню. Медики діагностували непроникаюче вогнепальне поранення лівої підключичної ділянки та передньої черевної стінки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції. Там поліцейські виявили і вилучили зброю ПМР калібру 9 мм, дозвільні документи, магазин і шість набоїв із гумовими кулями.

Як речові докази вилучено та поміщено на майданчик тимчасового утримання автотранспорт учасників конфлікту.

Стрільцем виявився 59-річний житель смт Гостомель. Його наразі затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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