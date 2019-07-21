 Конфлікт між двома ритуальними службами в Ірпені закінчився стріляниною. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.
Встановлено, що, намагаючись довести свою перевагу, один із працівників ритуальних служб вихопив зброю і кілька разів вистрілив у свого конкурента.
"Сварка між працівниками похоронних служб, яка переросла в бійку зі стріляниною, відбулася серед групи людей. Зокрема, старший чоловік, грубо порушуючи громадський порядок, діючи з особливою зухвалістю, ударив молодшого опонента кулаком в обличчя. Потім він вихопив пістолет і зробив два постріли", - йдеться в повідомленні.
У поліції додали, що потерпілого, 26-річного жителя смт Ворзель, доставлено в лікарню. Медики діагностували непроникаюче вогнепальне поранення лівої підключичної ділянки та передньої черевної стінки.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції. Там поліцейські виявили і вилучили зброю ПМР калібру 9 мм, дозвільні документи, магазин і шість набоїв із гумовими кулями.
Як речові докази вилучено та поміщено на майданчик тимчасового утримання автотранспорт учасників конфлікту.
Стрільцем виявився 59-річний житель смт Гостомель. Його наразі затримано в порядку ст. 208 КПК України.
За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
- С почестями?
- Да.
- Не торопясь?
- Да.
- По пятерке на лицо.
- А без покойника?
- По трешке, хотя это унизительно для коллектива.
(с) М. Жванецкий
Рассчитывали, что будет похлеще и гораздо дороже.
Все тихо-нормально.
Однако, для кого ритуальные службы пишут ценники на своих сайтах?
Для налоговой, что ли?
На круг получается ровно в три раза больше, чем на сайтах, где, кстати, все цены у всех нимф абсолютно одинаковые.
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов помер у суботу, 20 липня.
Про це повідомляє "Говорить Москва" з посиланням на директора Центру моніторингу євразійських проблем Аслана Рубаева. За його словами, таку інформацію приховують секретні служби країни.
"Люди, які мені повідомили, вони живуть в Ашхабаді. Вони бізнесмени. Я коли запитав, чи точно, вони сказали: є знайомі, які працюють в спецслужбах, вони передають, що це так, що це трапилося, коли він вийшов у відпустку" , - сказав Рубан.
Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня. Раніше про його смерть повідомив Telegram-канал El Murid, що спеціалізується на висвітленні подій в арабських країнах.
Він посилався на неназвану туркменську опозицію. Днем раніше опозиційний YouTube-канал "Вільний Туркменістан" з посиланням на своїх кореспондентів в Ашхабаді повідомляв, що політик помер напередодні, 20 липня, у другій половині дня. Причиною смерті називається гостра ниркова недостатність.
Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації немає. Туркменістан вважається однією з найбільш інформаційно закритих країн.
(на 1:34 тітку еталонно АШТРІСЬОТ)
Можна зробити такий заголовок: "Померлому пощастило".