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 Політика України
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Все про:Вакарчук (103) вибори (4252) голосування (315)

 Вакарчук проголосував на виборах: "Все буде добре"

Лідер політичної партії "Голос", фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук проголосував на позачергових виборах в Раду.

Свій голос Вакарчук віддав на дільниці, розташованій в школі №37, між станціями "Олімпійська" і "Либідська" в Києві. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Я голосував за майбутнє, за зміни та нову політику. Стара політика показала себе за 28 років. Прийшов час змінити цю політику. І змінивши тільки прізвище президента, ми не доб'ємося справжніх змін - треба зробити зміни в Раді з новими професійними патріотичними людьми, які зможуть зробити те, чого від них чекають люди. Люди чекають і поліпшення економічної ситуації, і боротьби з корупцією, і безумовно, закінчення війни. Без Верховної Ради цього зробити неможливо", - зазначив Вакарчук під час брифінгу після голосування.

Водночас на запитання щодо його прогнозу, скільки відсотків набере партія "Голос" та чи вдасться шоумену Сергію Притулі, який є 30-им у партійному списку кандидатів, пройти до парламенту, Вакарчук відповів, що "Голос" думає не про відсотки, і додав, що "всі конкретні речі ми побачимо за сім-вісім годин".

"Завтра вранці вже буде щось більш-менш зрозуміло. Я сподіваюсь, що в нас будуть чесні прозорі вибори і що екзит-поли, й паралельний підрахунок голосів, і офіційні результати будуть плюс-мінус збігатися", - сказав лідер політсили.

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Також він підкреслив, що "Голос" іде до Ради заради таких великих справ як зміна країни, а тому їхня команда зараз думає не про відсотки, а про те, "як би мати багато сил, енергії, багато однодумців для того, щоб це все вдалося".

Разом з тим на запитання щодо майбутньої коаліції Вакарчук зазначив, що про це варто буде говорити тоді, коли "ми насправді побачимо конфігурацію всіх сил у Верховній Раді і, по-друге, коли будуть окреслені пункти коаліційної угоди".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138734
 
   
 Топ коментарі
 
Бажаю Славковому Голосу подолати бар'єр, набрати побільше голосів та пройти до Ради..
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смешные !

на смену отъявленным популистам всегда приходит военная Хунта Вакарчук проголосував на виборах: "Все буде добре" - Цензор.НЕТ 2305


венсеремос....
лучше друга у нас нет, чем Августо Пиночет........
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Давай Сятославе цього разу я тебе підтримав, але й ти не забувай що обіцяв легалізацію зброї
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Бажаю Славковому Голосу подолати бар'єр, набрати побільше голосів та пройти до Ради..
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Вот бы еще бы порохоботам это понимание - что с Петей "фсе" и именно у Вакарчука большой потенциал прийти на смену Зеленскому.
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смешные !

на смену отъявленным популистам всегда приходит военная Хунта Вакарчук проголосував на виборах: "Все буде добре" - Цензор.НЕТ 2305


венсеремос....
лучше друга у нас нет, чем Августо Пиночет........
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порошенко не был "отъявленным популистом", отьявленым попп\улистом является зеленский, вот если не пройдут такие как Вкарчук у вас будет не хунта , а западно-южный край россии / Мiнск
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Сиди уже спокойно в своем лукашенковском заповеднике, аталитег доморощеный.
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а вы в курсе, что зеленский шёл один в один как лукашенко в 1994г? вообще одинаково/ и у нас , совков лукавый прошёл с трудом 51% барьер? это о том, что вы ватные на 22% больше, чем мы в 1994. и о том, что у вас дальше может быть диктатура, и зе не лукавый, он прогнётся сразу, и вы станете просто частью роSSии, легко. не смотря на смерти ваших и наших воинов в Украине. история она такая, вы уже писали челобитную одном ***** ( предав нас) с хмельницким. в отличии от вас, мы, никогда в рашу сами не входили, мы были оккупированы немцами - катя2(чистокровная немка, для которой вы нас вырезали), пруссы, австрийцы. до этого была война с московией 13-ти летняя , где нас раша убила Больше 50% населения гитлер просто сопляк на фоне "браццяв") и мы вас не предавали вырезая, как вы нас, и..и .. и. /Историю лучше знать /Мiнск
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Ну да, вместо бениного нацюцюрника - нацюцюрник пинчука. Нехилая такая ротация.
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Хай проходить.. Головне щоб побільше в ПЕСиків голосів забрав
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Не бзди, босой. Побольше заберут рыго-мрази, вам, скотам ватным, на радость.
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Кловун под патронатом порошенко и зятя кучмы.
А так ни рыба ни мясо
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Антиколорадос говорит что он злой. Ватник короче и отбирает голоса у политической партии БЕС. Хрипатый, ворует чужое музло, стиль и т.д.
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Кличко - талатливый боксер , оказался дерьмом .Ты талантище , кумир миллионов , тоже в дерьмо залез .
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это тот кандидат физико-математических наук который в цифрах путается?
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Многолетнее курение конопли сильно влияет на мозг.
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вот и пел бы лучше песни. запомнился бы как отличный певец. это как и кличко. был любимый страной боксер, а уйдет в историю как тупорылый мэр-имбицил
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Диссертация по ядерной физике,и когда успел? Энштейн и Планк нервно курят в сторонке
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странно что докторскую не защитил. папа ведь ректор этого университета)))
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Давай Сятославе цього разу я тебе підтримав, але й ти не забувай що обіцяв легалізацію зброї
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Ця абізянка буде робити шо скажуть дорослі дяді. А в їх плани ніяка легалізація зброї не входить - холопи можуть почати відстрілюватися.
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Побачимо, Порошенко вже з приводу цієї петиції відповів
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4000$ от зелупы уже получил? Вот и зброя такая же будет. Только рот пошире открывай, чтобы струя мимо не пролетела.
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Тебя не поймешь: то хай проходить, то политик - как с говна пуля. Ты уж определись как-то.
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б-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е...м-е-е-е-е-е-е-е-е-е Дайте смайлик овечки))
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Буде тобі добре коли ти завалиш свого шефа. Він тебе утопить в шоколаді покриє тушку глазуром і виставить тебе як зрадника України.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВакарчук проголосував на виборах: "Все буде добре"
 
 
 
 
 
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