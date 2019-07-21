EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  1931  35
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4252) ЦВК (716)

 Вибори в Раду відбуваються у штатному режимі, - ЦВК

Заступник голови Центральної виборчої комісії Олег Конопольський повідомив, що позачергові вибори до Верховної Ради відбуваються в штатному режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Конопольський заявив на брифінгу в ЦВК 21 липня.

"Вибори відбуваються в штатному режимі. Жодних системних порушень, які могли б вплинути на результати виборів, наразі не зафіксовано", - сказав заступник голови ЦВК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перше засідання новообраного парламенту може відбутися в кінці серпня - на початку вересня, - Парубій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138731
 
 
 Топ коментарі
 
У Зе в первом туре было 30. Вот его реальный результат. Сейчас 37-40.

А у Пети с 15% до 5-7%
 показати весь коментар
 
Клоун курнул прямо в избирательной кабинке

Выборы в Раду проходят в штатном режиме, - ЦИК - Цензор.НЕТ 8846
 показати весь коментар
 
Главное не дать жопоблоку пролезть во власть. И хамелеонам типа парашенки.Который все просрал и рядится под патриота.Вор не может быть патриотом. Аксиома.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Клоун курнул прямо в избирательной кабинке

Выборы в Раду проходят в штатном режиме, - ЦИК - Цензор.НЕТ 8846
 показати весь коментар
 
 
ага, бо там як раз повинно бути все максимально анонімно. у кабінкі. )))
 показати весь коментар
 
Олександр Клюжев
58 мин. ·
Явка ОПОРИ на 12:00: 20% із похибкою дослідження +-0,5%
 показати весь коментар
 
 
У якому там "штатному режимі", коли на середніх дільницях у ДВК по 10-11 членів і по 2 столи на видачу бюлетенів?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Главное не дать жопоблоку пролезть во власть. И хамелеонам типа парашенки.Который все просрал и рядится под патриота.Вор не может быть патриотом. Аксиома.
 показати весь коментар
 
 
-- ты дурак недограмотный, Игорёша...
Во время ВОВ, воры порешили, что будут на стороне СССР! -- ...почитай Солженицына -- может просветлишься? *)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Отличный результат у клоуна - от 73% к 37%
Надутый зеленый шарик сдулся в два раза
К новому году у пятачка Зе останется от шарика зеленая тряпочка
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У Зе в первом туре было 30. Вот его реальный результат. Сейчас 37-40.

А у Пети с 15% до 5-7%
 показати весь коментар
 
 
Национальный экзитпол на 12:00
Слуга народа - 41,4%
ОПЗЖ - 14,1%
ЕС Порошенко - 8,5%
Батькивщина - 8,1%
Голос - 5%
Смешко - 4,7%
Оппоблок - 4,2%
Данные КМИС и центра Разумкова несколько отличаются
Слуга народа - 40,6% и 42,2% СООТВЕТСТВЕННО
ОПЗЖ - 14,4% и 13,8%
ЕС Порошенко - 9,4% и 7,7%
Батькивщина - 8,2% и 8%
Голос - 5,2% и 4,7%
Смешко - 4,8% и 4,5%
Оппоблок - 4,1% и 4,4%
 показати весь коментар
 
 
привет, неа, просто забил на это, из проходных партий не вижу достойных моего голоса
 показати весь коментар
 
 
Лялька, ты уже всех подзадолбала своей внеполовой, подпольной эррекцией... -- три немецких "К", тебя не касаются, чы шо? *)
 показати весь коментар
 
откуда вы дебилы, вылазите с этой поддержкой зеленского в 73 процента???или это в порохоботной методичке написано???головой своей надо подумать или главной просто тупую тезу толкнуть и в кусты?Ежу даже ясно, что 73 процента, это антирейтинг пороха, а расклады надо смотреть по 1ому туру выборов, где у зеленского 30 было, а теперь он набирает 40 даже
 показати весь коментар
 
 
Бугога, так вы же сами кричали что вас 73% и вы мегабольшинство
И теперь когда рейтинг вашего клоуна просел, вы уже верещите как свиньи что вас всего 30%
И почему жалкие 30% нам пытаются рассказать, что их большинство и они вправе тут всем что-то рассказывать и навязывать?
Вы сдуваетесь, это очевидный факт
На обмане долго не проедешь.
И ваши жалкие отмазки по поводу первого тура смешны
 показати весь коментар
 
кто кричал?какой то тупой зе тролль, такой тупой как ты?и с куя ты меня вообще в зелеботы записал?или по твоей дебильной логике, кто не с порохом, тот зебил?короч, пшел в спам, с тупицами вроде тебя времени терять не буду
 показати весь коментар
 
Да какая это рада?! Это выборы в малороское шапито, где 300 голосов будет у коалиции клоунов и слуг кремля.
 показати весь коментар
 
 
Опять 25, какая это рада? Клоунов и руской сепарни?
 показати весь коментар
 
Законотворчество новой рады в первый день: отмена закона про мову, отмена статьи конституции про ес и нато, отмена закона про люстрацию рыгов и новый закон портнова о люстрации майдановцев и воинов АТО. Ну и вишенка на торте - мертветчука избирают главой ВР.
 показати весь коментар
 
 
Только не в первый день, а в первые пару месяцев. Но в целом так и будет.
 показати весь коментар
 
Если Голос не проходит, то у Слуги появляется реальный шанс единоличного формирования большинства в парламенте и диктатуры в стране. Делайте выводы насчет Голоса и идите голосовать!
 показати весь коментар
 
 
Алкогольні вподобання майже 164 тисяч українців станом на 14:00:
Зелений мексиканець - 45,45%;
Горілка російська "Ведмідь і Ко" - 18,67%;
Коктейль "Європейський" - 7,50%;
Вдова Кліко - 6,93%;
Настоянка для Голосу - 3,91%;
Пиво "Полковник" - 3,85%

https://twitter.com/ukrpravda_news
 показати весь коментар
 
 
У Слов'янську повно акаючих з-за лісся.Автобуси Краматорськ-Спб..Мацква.Вони шо,голосувати приперлися?На ринку персики по 55 грн ГРЕБУТЬ торбами,мед скуповують!Я куєю!!!Давно не бачила такого.Як же сук попропускали?чи вже кордони відкрили орді голодній?
 показати весь коментар
 
 
Короче, по партийным спискам без сюрпризов. Никаких неожиданных прорывов. Монобольшинство так же по ходу снято с повестки. Открытым пока остаётся лишь один вопрос- "Славка, пятым будешь?")).
Ну и мажоритарка ещё разумеется- тёмная лошадь.
 показати весь коментар
 
До чергової частини Макарівського відділу поліції надійшла інформація про те, що один з народних депутатів 8-го скликання, з метою фальсифікації результатів позачергових виборів до Верховної Ради України в свою користь, як кандидата, організував схему щодо підкупу членів окружної виборчої комісії №91.




Руслан Сольвар за дві каденції у ВРУ глибоко вкоренився на окрузі. Він "засіває" його дешевим секонд-хендом і піариться на державних коштах. В окрузі балотуються також двоє його помічників, які можуть виконувати суто технічну функцію для збільшення квот у виборчих комісіях.

У цьому окрузі йде й представник "Нових облич" зі старими схемами - Фастівський міський голова Нетяжук.
Від Зе!команди - забудовник Дунда .
Дунда був помічником-консультантом на громадських засадах депутата від "Народного фронту", прогульника, фігуранта антикорупційних розслідувань і гречкосія Дениса Дзенерського.

 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВибори в Раду відбуваються у штатному режимі, - ЦВК
 
 
 
 
 
 вгору