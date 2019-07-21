 Вибори в Раду відбуваються у штатному режимі, - ЦВК

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Конопольський заявив на брифінгу в ЦВК 21 липня.

"Вибори відбуваються в штатному режимі. Жодних системних порушень, які могли б вплинути на результати виборів, наразі не зафіксовано", - сказав заступник голови ЦВК.

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