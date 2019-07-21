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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Перше засідання новообраного парламенту може відбутися в кінці серпня - на початку вересня, - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує, що перше засідання новообраного парламенту може відбутися в кінці серпня - початку вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав журналістам після голосування на одній з виборчих дільниць у Києві.

"Кінець серпня - початок вересня - орієнтовна дата, коли робоча група може ухвалити рішення проводити перше засідання. Апарат ВРУ готовий до активної дієвої роботи, і я невідкладно організую всі необхідні підготовчі роботи, щоб перше засідання відбулося чимшвидше", - сказав він.

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Парубій запевнив, що скличе першу робочу групу з підготовки засідання новообраного парламенту одразу після офіційного встановлення результатів позачергових виборів.

"Я як Голова Верховної Ради України маю скликати першу робочу групу. Я її невідкладно скличу. Після того, як будуть опубліковані дані стосовно виборів і в пропорційній системі, і в мажоритарній системі, має бути створено три робочі групи - з формування комітетів, з розсаджування в залі і з забезпечення депутатів", - зазначив Парубій.

Він також висловив надію, що новообрані депутати прислухаються до його пропозицій щодо формування комітетів, зокрема, стосовно створення комітету з питань парламентської реформи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138729
 
   
 Топ коментарі
 
Подборыжная свинья. Предавшая Майдан за бабло лолиты.
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Почему вы ходите по кацапским сайтам? Вы кацап?
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До Парубия никак не дойдет что все будет решаться без него и в новой Раде он в лучшем случае рядовой депутат.
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Чудило, до початку першого засідання нового складу ВР він - повноважний її голова. Не подобається - можеш вбитися об стіну.
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Недотёпа хочет растянуть ,,удовольствие " по максимуму.Гири на ногах Украины.Подличать будет до последней мсинуты.Все поднадкусюе.Рада и так уже продуктивно не работает 5лет!
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Федир Сироус
Подличать будет до последней мсинуты.Все поднадкусюе.Рада и так
уже продуктивно не работает 5лет!
Первое заседание новоизбранного парламента может состоятся в конце августа - начале сентября, - Парубий - Цензор.НЕТ 4000

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Журналист и депутат Верховной Рады Мустафа Найем опубликовал первые данные неофициальных экзит-поллов на досрочных парламентских выборах в своем Telegram-канале. Названия партий в рейтинге замаскированы под названия алкогольных напитков.
«Данные вольера Медведей», - отмечает Найем, намекая на сторонников лидера политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука.
За его партию, обозначенную в неофициальном рейтинге как «Медведевка», отдали голоса 17,6 процента избирателей. Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», названная «Зебровкой», получила 37 процентов голосов. На третьем месте по популярности идет политическая сила Юлии Тимошенко «Батькивщина», которую в неформальных экзит-поллах еще с президентских выборов называют «Veuve Clicquot» («Вдова Клико») - у нее 5,9 процента. Примерно такой же результат показал «Шоколадный ликер» - партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (5,5 процента).
Также в рейтинге Найема фигурируют партии «Сила и спирт» («Сила и честь» бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко) и «Божоле» («Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука). Они набрали 3,2 и 2,6 процента соответственно.
Примерно аналогичные данные привела и еще «одна киевская контора», пишет журналист.
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А нікому не здається, що така публікація тягне років на 7-10?
Гей, "ахкакойміністр", що скажете?
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сомневаюсь, что на столько, может тут вообще не криминал, а административное
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В воскресенье, 21 июля, в Ингульском районе
Николаева местный порохобот во время
голосования на парламентских выборах
совершил хулиганские действия на одном из
избирательных участков.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции
Николаевской области
Событие произошло около 11:20 на одном из
избирательных участков по улице 9-я Продольная.
Так, 55-летний порохобот, когда бросал свой
бюллетень в урну, нарушал общественный порядок
по мотивам явного неуважения к обществу, что
сопровождалось неприличными действиями.
На место происшествия прибыла следственно-
оперативная группа Ингульского отдела полиции,
которая доставила мужчину в отделение полиции
для выяснения всех обстоятельств происшествия и
мотивов совершения хулиганских действий.
По данному факту начато уголовное производство
по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины
«Хулиганство», санкция статьи предусматривает
наложение штрафа от пятисот до тысячи
необлагаемых минимумов доходов граждан или
арест на срок до шести месяцев, или ограничение
свободы на срок до пяти лет. Продолжаются
следственные действия.
Очевидцы данного происшествия сообщили
«Преступности.НЕТ», что порохобот перед тем, как
бросить свой бюллетень в урну, снял штаны и
трусы. По их словам, таким поступком он хотел
показать, что он украинец.
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Більше схоже, що йе шарійовик-затійник з якогось КВНу...
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Дуже жалкую,що в нас немає своєї Колими.Міркую,Говерла буде в нагоді.Для гирь на ногах України..
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Номерные боты от Партии Зеленой Сопли ананируют не покладая рук
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Вибирався з дна та забув пику відмити? Перше засідання новообраного парламенту відбудеться в кінці серпня - початку вересня, - Парубій - Цензор.НЕТ 590

Перше засідання новообраного парламенту відбудеться в кінці серпня - початку вересня, - Парубій - Цензор.НЕТ 2053
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Логопед уже всё, сбитый лётчик, спёкся, пора на нары.

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Дружбан логопеда Перше засідання новообраного парламенту відбудеться в кінці серпня - початку вересня, - Парубій - Цензор.НЕТ 7839
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Этот придурок сегодня приперся голосовать без паспорта.))
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и в чем же тут дурость? ты всегда все помнишь? тогда вспомни как за Януковича голосовал.
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А может и вначале августа - смотря как "карта ляжет"...
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😀А ляжет она так как Парубий захочет...
Пока новая рада не примет присягу все в аппарате ВР подчиняется ему...
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Пилять, сайт нужно закрывать. От кацапов и зебилов тошнит.
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Бай-бай Олигофрен. Как же приятно, что больше квакание этого недотепы не услышу.
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Когда будут открывать сессию в твоём доме будет играть музыка, но ты её не услышишь.
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Палубій, ти хто? Пісьов на ****.
Вже падли куплені парашенківські, вЬІ не будете грабувати нас і нашу країну.
ГАНЬБА пАЛУБІЮ - ВЕЛИКОМУ ДЕБІЛУ!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПерше засідання новообраного парламенту може відбутися в кінці серпня - на початку вересня, - Парубій
 
 
 
 
 
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