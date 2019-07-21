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 Політика України
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 Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук скуповує голоси, - активісти. ВIДЕО

У Херсонській області жінка звіряла за списком людей, які проголосували за колишнього заступника голови ОДА Євгена Рищука.

Звірку за списками зафіксували в Новій Збур'ївці Голопристанського району Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Міст".

Порушення зауважив один із кандидатів у депутати у 186 окрузі - тому самому окрузі, на якому балотується Рищук. Жінка швидко заховала списки в пакет і відмовлялася показувати його вміст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО"

Поліція роздивилася речі жінки і виявила серед них списки тих, хто проголосував за Рищука. Зараз поліцейські проводять перевірку.

Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук скуповує голоси, - активісти 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук іде на вибори з рекламою "Слуги народу" і 95 кварталу

Євген Рищук - колишній заступник голови Херсонської ОДА, депутат облради від фракції БПП. Балотується як самовисуванець на окрузі №186, в якому системно працює як благодійник.

Агітаційні борди Рищука були оформлені в стилістиці партії "Слуга народу", а фірма "Укравіт", що належить йому, спонсорувала концерти студії "Квартал-95", що відбуваються під час передвиборчої кампанії. 

Також читайте: У Рищука відбулися обшуки у справі про вбивство Гандзюк

Фейсбук-спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" називає Рищука одним із замовників вбивства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138722
 
 
 Топ коментарі
 
Евгений Рищук - бывший заместитель главы Херсонской ОГА, депутат облсовета от фракции БПП Источник: https://censor.net.ua/n3138722

В БПП вообще хоть один честный найдется?
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Порохоботы, вы хоть понимаете какая нечисть лезет в Раду от ПЕСа ради неприкосновенности?
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справедливости ради, туда нечисть лезет от всех партий. нормальный человек для баллотирования в раду просто элементарно не имеет средств
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А давайте на эти номера позвоним, и скажем кто они такие.
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Евгений Рищук - бывший заместитель главы Херсонской ОГА, депутат облсовета от фракции БПП Источник: https://censor.net.ua/n3138722

В БПП вообще хоть один честный найдется?
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Мы уже выяснили в соседней теме что он ангел. В партии же пока только людей принимают.
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для особливо тупих
Агитационные борды Рищука были оформлены в стилистике партии "Слуга народа", а принадлежащая ему фирма "Укравит" спонсировала проходящие во время предвыборной кампании концерты студии "Квартал-95".Источник: https://censor.net.ua/n3138722
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Порохоботы, вы хоть понимаете какая нечисть лезет в Раду от ПЕСа ради неприкосновенности?
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справедливости ради, туда нечисть лезет от всех партий. нормальный человек для баллотирования в раду просто элементарно не имеет средств
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А от слуг уродов что лучше дрянь лезет ？
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Зелеботы, а чего это он еще не сидит? Когда начнутся посадки?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук скуповує голоси, - активісти. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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