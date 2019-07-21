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 Політика України
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 Пішов у поліцію: кандидат від "Слуги народу" заперечує, що підтримав соратника Порошенка. ДОКУМЕНТ

У 64-му окрузі в Коростені Житомирської області кандидат від "Слуги народу" В'ячеслав Сігачов написав заяву в поліцію через підробку його заяви на користь кандидата Володимира Арешонкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сігачова в фейсбуці.

"Щойно написав заяву до поліції з приводу фейкових заяв нібито від мого імені. Жодних заяв про підтримку інших кандидатів, або відмову балотуватися я не робив! Опоненти створили фейкову сторінку з метою розповсюдження неправдої інформації щодо мене.Шановні виборці, не вірте фейкам!" - написав кандидат через 12 годин після того, як у мережі розійшовся його пост.

У пресслужбі "Слуги народу" заявили, що сторінку Сігачова підробили і з неї поширили пост.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат "Слуги народу" в окрузі Пашинського підтримав депутата від БПП Арешонкова

Втім заява з'явилася тільки після розголосу в фейсбуці, а до цього кандидат понад 12 годин мовчав.

Протягом 4 годин голосування виборці, які бачили цю інформацію, могли підтримувати Арешонкова.

Арешонков вже був депутатом у цьому окрузі і до останнього місяця був лідером гонки.

Пост на сторінці Сігачова у фейсбуці з'явився о 23:15. У ньому він написав, що просить своїх виборців підтримати кандидата в депутати Володимира Арешонкова.

"Оцінивши свої шанси, я хочу закликати всіх своїх прихильників, а найголовніше прихильників партії "Слуга народу" підтримати на виборах Володимира Юрійовича Арешонкова", - йдеться в пості.

Станом на ранок сторінка Сігачова закрита, там можна бачити тільки фото профілю. Водночас його офіційна сторінка як кандидата, яка, очевидно, ведеться житомирським штабом, закликала на вибори.

Пішов у поліцію: кандидат від Слуги народу заперечує, що підтримав соратника Порошенка 01
Пішов у поліцію: кандидат від Слуги народу заперечує, що підтримав соратника Порошенка 02
Пішов у поліцію: кандидат від Слуги народу заперечує, що підтримав соратника Порошенка 03

Пішов у поліцію: кандидат від Слуги народу заперечує, що підтримав соратника Порошенка 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138721
 
 
 Топ коментарі
 
Фейкометы от БПП

Конечно, такие мошенники будут в Раде самыми честными депутатами. 🙈
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Порохоботы в предыдущей статье Цензора по этому фейку мочились в штаны от радости..
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В пресс-службе "Слуги народа" заявили, что страницу Сигачова подделали и из нее распространили пост.

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НУ КТО ПОДДЕЛАЛ ЭТО НЕ СЕКРЕТ НАВЕРНЯКА ЭТО ТОТ КТО ПИСАЛ ФЕЙКОВЫЕ СМС НА партию ГОЛОС

КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ ПОДКУПАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ БРЕХАЛ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ 5 лет НАШЕМУ НАРОДУ

КРЫШЕВАЛ КОРРУПЦИЮ и КОНТРАБАНДУ ...........................................

ТОЛЬКО ПОРОШЕНКО СПОСОБЕН НА ТАКОЕ Пошел в полицию: кандидат от "Слуги народа" Сигачев отрицает, что поддержал депутата от БПП - Цензор.НЕТ 5437
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Фейкометы от БПП

Конечно, такие мошенники будут в Раде самыми честными депутатами. 🙈
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В пресс-службе "Слуги народа" заявили, что страницу Сигачова подделали и из нее распространили пост.

=================================================================

НУ КТО ПОДДЕЛАЛ ЭТО НЕ СЕКРЕТ НАВЕРНЯКА ЭТО ТОТ КТО ПИСАЛ ФЕЙКОВЫЕ СМС НА партию ГОЛОС

КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ ПОДКУПАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ БРЕХАЛ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕХ 5 лет НАШЕМУ НАРОДУ

КРЫШЕВАЛ КОРРУПЦИЮ и КОНТРАБАНДУ ...........................................

ТОЛЬКО ПОРОШЕНКО СПОСОБЕН НА ТАКОЕ Пошел в полицию: кандидат от "Слуги народа" Сигачев отрицает, что поддержал депутата от БПП - Цензор.НЕТ 5437
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Фейкомёты-профессионалы за поребриком. Учитесь, хахлы

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..... "чесними".... Бебепешника потрібно знімати з вибірів, щоб він не брехав без нього не обійшлося... Для чого ця мразь в Раді?!!!!
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Конечно нужно отдать должное Цензору дежурный админ которого, наверняка, понимал шо это фейк, и тем не менее без уточнения информации, выложил это дерьмо на своем сайте.

Это показывает уровень Цензора.
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Порох создатель порохоботов и порохоботовских фейков!Вот это его действительно достижения за 5 лет.Такого не было достижения ни при одном президенте!!!!
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Конечно, не делал, зато как тебя пропиарили, только зебы не видят!
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Порохоботы в предыдущей статье Цензора по этому фейку мочились в штаны от радости..
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Ну во первых не в штаны, а на клоунов зелененьких.
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це зєля, коли здавав аналізи свому другану, забув зняти штани
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Петики так думали. А оказалось - в штаны...
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Обсыхай, не отвлекайся
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Вы слишком многого хотите от соевых олигофренов. Пішов у поліцію: кандидат від "Слуги народу" заперечує, що підтримав соратника Порошенка - Цензор.НЕТ 8861
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Ніхто і не сперечається, не в туалет, а куди попало. Ось живий свідок пише...
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что, с завтрашнего дня безработный?
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А что вам на росии сказали что штаты перестали существовать? Нам же Госдеп платит, еще раз напоминаем.
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Ты так и не понял ничего, мы все в пролете. Вот так то будущий малорос.
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справжній зеробоб, справедливий зеробоб
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треба дзвонити Баканову, щоб зайнявся тим чортом Цукербергом і його пейсбуком Пошел в полицию: кандидат от "Слуги народа" Сигачев отрицает, что поддержал депутата от БПП - Цензор.НЕТ 1593
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"Я конешно побежал, позвонил в милицию,
Избивают говорю, прямо на дому"
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Когда по честному победить не получается идут на подобную грязь как создание поддельных аккаунтов.
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Сивочолий так міцно чіпляється за владу своїми кігтями, що доведеться все-таки відрубати загребущі руки.
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Эта свыня гадить будет долго. Пішов у поліцію: кандидат від "Слуги народу" заперечує, що підтримав соратника Порошенка - Цензор.НЕТ 3143
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Пішов у поліцію: кандидат від "Слуги народу" заперечує, що підтримав соратника Порошенка - Цензор.НЕТ 5979 Патріоти панами пруться до корита всіма способами.
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Який хороший і вигадливий комуняка... Бігом голосуйте доки є час...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПішов у поліцію: кандидат від "Слуги народу" заперечує, що підтримав соратника Порошенка. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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