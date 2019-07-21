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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П'ятий президент України Петро Порошенко і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко проголосував на позачергових виборах в Раду.

На виборчу дільницю в Будинку офіцерів ЗСУ в Києві він прийшов разом з дружиною Мариною Порошенко, дітьми та невісткою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Перед тим, як опустити бюлетень в урну, політик перехрестився.

"Проголосував за ЄС, проголосував за НАТО. Я проголосував за європейську і євроатлантичну Україну. Україна, яка рухається вперед, в сім'ю європейських народів, бо тільки ці два потужних союзи - ЄС і НАТО - є гарантами миру, безпеки, добробуту кожного українського громадянина" , - повідомив Порошенко.

Порошенко проголосував у Києві: Голосував за ЄС і НАТО 01

За його словами, команда, за яку він віддав голос, "унікальна" і "здатна зупинити російський реванш і рухати країну вперед". 

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"Дуже важливо, щоб ми зберегли той трек, який був заданий у останні п'ять років. Зберегли будівництво фундаменту державності. І дали відсіч російському реваншу, не дозволили їм зупинити або навіть повернути нашу фантастичну державу", - сказав політик.

Порошенко пообіцяв підтримувати всіх, хто підтримує рух України до Європейського Союзу. І назвав головним союзником своєї партії український народ.

"Україна переможе", - пообіцяв він.

Порошенко проголосував у Києві: Голосував за ЄС і НАТО 02
Порошенко проголосував у Києві: Голосував за ЄС і НАТО 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138720
 
   
 Топ коментарі
 
Клоун шоколадный еще не понял, что его дом тюрьма.
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Ну що ви, місце клоуна у нас забите зеленою шмарклею.
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Слуга урода уже слил и ЕС и НАТО
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Петя, не ты удержал страну, а народ Украины, два миллиона украинцев на Майдане и отдавшие свои жизни сотни украинцев. Ни НАТО ни ЕС, У-К-Р-А-И-Н-Ц-Ы!!!

Вся страна знает что ты вор и мародер, но так цинично воровать и присваивать себе то, что сделали настоящие Герои наверное не может никто. Вали уже наёух, брехло.
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чим більше пропарашинська зєлєгниль триндить лайнофейки про Пороха, тим більше усвідомлюю, яку помилку зробив лохторат з вибором цього ухиленця від призовів та ще й під кайфом...Сьогодні(як хтось казав)- перепис українського та поміркованого народу України...
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І СВІЖИЙ ПЄТЯ..
'огірочок'..
як видно-
зранку
"не бухав" Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 8242
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Трек или тренд? Петро вже заговорюється.
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у барыги фантомные боли, Украина и без твоего мародерства будет в ЕС и НАТО. Это был курс до тебя, и останется курсом после тебя, расслабься.
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барыга переименованный, Название БПП ему больше подходило, сразу было ясно Банда Петра Полрошенко.
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Я проголосував за 95 аеромоб. бригаду і волонтера Яну Зінкевич, за найкращого голову ВР і патріота Андрія Парубія, за НАТО і проєвропейський курс України. за декомунізацію і за українізацію, за те що путін - **** асвсобаки вбивці , за наші збройні сили і за майданівців. А малоросійське ватне бид.о голосуватиме за 95 квартал і сватів. Кожному своє..
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За славетного мiнометника Льошу ти теж проголосував, того що намальований на iконi зверху в палацу татуся .За расiйську громадянку йулю алеханову ти теж прголосував якой на iконi поки нема , але скоро буде . По перше на iконi , по друге вже не сама , по трет(е буде i Радi. Який ти молодець .Просто песець
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вас таких в Украине оч мало, у вас ватников 73%, к сожалению. мне нравится "Голос", но это опять не к ватным и заблудшим, ну а мы другие ментально, у нас лукавый с трудом прошёл 51% в 1994 г , шёл как зеленский, с теми же лозунгами, и таким же джокером, за ним (лу) стояла россия , вы вообще мне сейчас россиян напоминаете, может вы всё-таки братья)), в семье междоусобицы обычное дело / извините, как думаю. / Мiнск
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Маю надію,що багато хто з лохторату,з дурного розуму,або з похмілля голосувавши за "Зе"-непорозуміння,з огляду на дії зедебілів взявся за розум та зрозумів:наш вибір-це доля України!
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читая ваши форумы руки опускаются Почему в Зеленском стали узнавать ЛукашенкоНовый президент Украины устраивает разносы не хуже, чем многолетний руководитель Беларуси.
Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 3928 Фото: YouTube
Александр Лукашенко известен на постсоветском пространстве публичными порками нерадивых чиновников, которые не дают хорошо жить простому народу. До недавнего времени мало кто из глав государств превосходил его в этом мастерстве. Но теперь у руководителя Беларуси на этом поприще появился серьезный конкурент.

После избрания президентом Владимир Зеленский в плане публичных разносов взял очень высокий темп - порки в регионах происходят еженедельно.

Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 5107

/ Мiнск
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Российские войска заметили в Чернобыльской зоне, разведка ВСУ начала проверку
Политика / Общество 21-июл, 01:449 3 548 23

Российские войска заметили в Чернобыльской зоне, разведка ВСУ начала проверку

В сети появилась информация о том, что в белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения на данный момент находятся много солдат и военной техники РФ. Об этом сообщает пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады на странице в «Фейсбуке».

«…факт присутствия российских войск возле северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в соцсети Фейсбук распространяется информация о наличии вблизи украинско-белорусской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск. Эта информация уже доведена к сведению командования всех уровней.

«В случае подтверждения 61 опебр готова за считанные минуты приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору», - заверили в бригаде.

В комментарии к сообщению 61 опебр указано, что в настоящее время информация проверяется «соответствующими органами разведки».

По всей видимости разведка проверяет информацию волонтера и активиста Владимира Мартынюка. Он в Facebook написал, что российские служащие заявляют местным жителям, что их задача - быстро занять Киев.

«Только что разговаривал с жителем Иванковского района, проживающим рядом с границей с Беларусью. Утверждает, что в белорусской части Чернобыльской зоны сейчас полно солдат и техники армии РФ. Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача - быстро занять Киев», - написал он.

По словам Мартынюка, местные утверждают, что военные постоянно тренируются «ломать» границу Украины. При этом, все они в большинстве якуты или буряты, поэтому с белорусами их не спутать.

«Орда Батыя снова под стенами Киева - и ждет пока ей откроют ворота», - заключил волонтер.
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Ну як так? Мене нещодавно запевняли, коментатори на цензорі, що Порох втік до Європарламенту і вже не повернеться.
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шановний Петро Олексійович, швидше повертайтеся у своє законне Президентське крісло!
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Петро Олексійович, я за вас! За Парубія! За НАТО! За ЄС!
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Порох - сила!
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11.50 Да ты многостаночник! Так к вечеру и миллионером станешь.
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Вы тамарачка,надеюсь про своего любимого *****?
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Два сапога пара .Свин и х.йло близнецы братья . А ещё и торговые партнёры
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Зебіли тут писали що Порошенко до України вже не повернеться.
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а что же он президентом 5 лет это не делал, парламент мешал)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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