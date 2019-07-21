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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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 Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО"

П'ятий президент України Петро Порошенко і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко проголосував на позачергових виборах в Раду.

На виборчу дільницю в Будинку офіцерів ЗСУ в Києві він прийшов разом з дружиною Мариною Порошенко, дітьми та невісткою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Перед тим, як опустити бюлетень в урну, політик перехрестився.

"Проголосував за ЄС, проголосував за НАТО. Я проголосував за європейську і євроатлантичну Україну. Україна, яка рухається вперед, в сім'ю європейських народів, бо тільки ці два потужних союзи - ЄС і НАТО - є гарантами миру, безпеки, добробуту кожного українського громадянина" , - повідомив Порошенко.

За його словами, команда, за яку він віддав голос, "унікальна" і "здатна зупинити російський реванш і рухати країну вперед". "Україна переможе", - пообіцяв він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський проголосував на виборах в Раду. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138720
 
   
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Клоун шоколадный еще не понял, что его дом тюрьма.
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Ну що ви, місце клоуна у нас забите зеленою шмарклею.
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Чё то у тебя в голове всё перемешалось ! 😱. Это разные партии, клоун идёт в ЗЕ отдельно, а шоколадный в ЕС отдельно ! 😂
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Место клоуна уже зеленой соплей занято.
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Все клоуны в Украине собрались в ,,Жоппаблоке,, ! 😁
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а один в ЕС.
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если по справедливости то это гавно должно было голосовать в тюремной камере..
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-Куме,а чем Порошенко запомнится в истории Украины?
-Как чем?Теперь слово"Барыга" всегда будет писаться с большой буквы а "президент" с маленькой.
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Порося уже вошёл в Историю как действующий глава государства получил на меньший процент поддержки избирателей. Действительно можно войти в Историю, можно вляпаться
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в методичці такі самі помилки, чи ти переписуєш?
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Короче, купил билет в Испанию. Там и вилла и ЕС и НАТО
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Голосовал за пазуху , за карман , за щеки !
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Значит за Слугу народа. Мародерьі в ЕС и НАТО не нужньі
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Очень интересно, за что это недоразумение голосовало.
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Главное достижение Пети, что украинцы уезжают из своей страны.
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Я тоже за ЕС и нато! И против таежного союза.
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- Что это там плавает на поверхности? Уж не...
- Вы догадались! Это сливки общества!
🤑
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Ылити соевая...
🤣🤣
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В лучшем случае- мемуары в домике возле Липецкой Рошен в Расее..
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А шо НАТО куда-то баллотируется

Для каких лохов это шоу
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ПЕС на свалку истории
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Кто через год вспомнит про слуг уродов ？
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Украиной правит криминал, и не важно кто будет сидеть в раде.... 😎
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Если судить по фотке, то пиджак подбирался с расчетом на гармонию с седым чубом. Не?
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та хрен с ней, с расцветкой. Уже хорошо, что пинджак не мятый и в трусы не заправлен
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А я последние лет 15 всё думаю, кого ж мне это мерзкое лживое рыло напоминает...
А уважаемый Пётр Алексеевич, оказывается - провайдер Бога на Земле.
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Не створи собі кумира, щоб потім не дивуватися, що твій президент клоун.
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ну, про НАТО всё понятно, он у меня по округу проходит)), а этот за кого голосовал?
Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 6816
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Так оказывается ЕС и НАТО тоже баллотируются, вот это новость!
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Порошенко проголосовал в Киеве: "Голосовал за ЕС и НАТО"

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А ШО Ж ТЫ БРЕХУН ТОГДА ЗА 5 лет ТУДА ДАЖЕ ЗАЯВКИ НЕ ПОДАЛ!!!




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Петро Олексійович вже давно інтегрувався в Європу : гроші тримає в офшорах, віллу прикупив в Іспанії, дітки навчаються а Англії. )))
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Уявляєте якою потрібно бути людиною щоб на камеру шкірити зуби, вихваляти себе гучними лозунгами а на ділі кришувати всю корупцію й займатись грабунком армії під час війни.
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Лично я закупаю попкорн.
Лицезреть снос бульдозером режима зелебобиков - это покруче чем взятие Бастилии.
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В Украину ездят лечить зубы аж из Великобритании.
Этот евровыродок хочет, чтобы и в Украине все было дорогим, как в ЕС.
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Ну проголосовал, и что?К счастью не он выбирает теперь курс страны.
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Зелики - вашу методичку слили Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО" - Цензор.НЕТ 6446
Мураєв: Порошенко - мерзотник, покидьок, мародер. Я б із задоволенням потримав його за горло
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/-murajev-poroshenko-merzotnik-pokidok-maroder-ya-b-z-zadovolennyam-potrimav-yogo-za-gorlo-1095327.html
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видать не бывать шоколадному реваншу. соевые петерасты, пакуйте манатки и готовтесь бежать со своим соевым в сомали.
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За інтеграцію в ЄС і НАТО виступають майже всі партії, що беруть участь у виборах. Окрім опоплатформи, за життя, та партії шарія.
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Так ведь не зря ж петушария называют членососом ! ) Как и весь ЖоппаБлок !!!
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Аморальное животное ПетpPылло очень уныло проигрывает...
🤣🤣
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Сегодня Народ Украины даст оценку твоего "движения", а уже завтра, начнет давать правовую оценку "движения" следствие, а потом и суд...
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надеюсь больше не увидим свынарчуков и мародеров в Раде.
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чтобы голосовать за НАТО и ЕС нужно не воровать и не брехать!!!патриот панамы пэдро мальдивский ворует и брешет!так что пэдро-клоун!!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО"
 
 
 
 
 
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