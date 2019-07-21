 Порошенко проголосував у Києві: "Голосував за ЄС і НАТО"

На виборчу дільницю в Будинку офіцерів ЗСУ в Києві він прийшов разом з дружиною Мариною Порошенко, дітьми та невісткою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Перед тим, як опустити бюлетень в урну, політик перехрестився.
"Проголосував за ЄС, проголосував за НАТО. Я проголосував за європейську і євроатлантичну Україну. Україна, яка рухається вперед, в сім'ю європейських народів, бо тільки ці два потужних союзи - ЄС і НАТО - є гарантами миру, безпеки, добробуту кожного українського громадянина" , - повідомив Порошенко.
За його словами, команда, за яку він віддав голос, "унікальна" і "здатна зупинити російський реванш і рухати країну вперед". "Україна переможе", - пообіцяв він.
-Как чем?Теперь слово"Барыга" всегда будет писаться с большой буквы а "президент" с маленькой.
- Вы догадались! Это сливки общества!
🤑
🤣🤣
Для каких лохов это шоу
Стабильность😀
А уважаемый Пётр Алексеевич, оказывается - провайдер Бога на Земле.
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А ШО Ж ТЫ БРЕХУН ТОГДА ЗА 5 лет ТУДА ДАЖЕ ЗАЯВКИ НЕ ПОДАЛ!!!
Лицезреть снос бульдозером режима зелебобиков - это покруче чем взятие Бастилии.
Этот евровыродок хочет, чтобы и в Украине все было дорогим, как в ЕС.
Мураєв: Порошенко - мерзотник, покидьок, мародер. Я б із задоволенням потримав його за горло
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/-murajev-poroshenko-merzotnik-pokidok-maroder-ya-b-z-zadovolennyam-potrimav-yogo-za-gorlo-1095327.html
🤣🤣