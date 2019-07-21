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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Зеленський (2176) коаліція (246) прем'єр (221)

 "Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України

Президент Володимир Зеленський заявив, що бачить прем'єр-міністром України економіста без політичного минулого і вже проводить консультації з людьми, які здаються йому такими, що підходять для цієї посади.

Про це глава держави заявив після голосування на виборчій дільниці на Оболоні в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прем'єр-міністр ... має бути абсолютно професійним економістом, який повинен не мати жодного політичного рішення (минулого. - Ред.) - я б дуже хотів, щоб це була абсолютно незалежна людина, яка ніколи не була ні прем'єр-міністром, ні спікером, ні лідером якої-небудь фракції. Я бачу таку людину. Чесно вам скажу - проводжу вже консультації, розмовляю ... з деякими людьми", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що в питанні озвучених вимог до прем'єра у нього незмінна позиція, але визнав, що "це може не сподобатися деяким людям, які йдуть зараз в парламент, тому що вони бачать себе на цьому місці".

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Він також сказав, що не бачить в коаліції "старих облич". "Щоб це були тільки нові обличчя, ні з ким зі старої влади ми, чесно кажучи, не бачимо коаліції. Поки, що так. Але ми не знаємо, які саме партії пройдуть до парламенту. Тому будемо вирішувати після результатів (виборів. - Ред .)", - заявив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138717
 
   
 Топ коментарі
 
Mark Savchuk,
https://site.ua/mark.savchuk/21428-60-dney-zelenskogo/

60 дней Зеленского

После победы Владимира Зеленского, команда Зе просила "дать ему 100 дней", чтобы Президент показал результат. С самого дня инаугурации, я пристально наблюдал за деятельностью новоиспеченного Президента и его командой.
Владимир Зеленский клятвенно обещал - "старые времена закончились", кумовства больше не будет, поборем коррупцию, все процессы внутри работы гос.аппарата будут прозрачны.
Ну что ж, давайте посмотрим что происходило с самим Зеленским, его партией и его окружением последние 60 дней.
День 0 (20.05.2019) - Еще до инаугурации в страну вернулся олигарх Коломойский и Портнов (зам. главы АП Януковича). Все жалуются на Порошенко, что он не провел деолигархизацию, но почему-то Коломойский и Портнов приехали в Украину сразу после победы Зеленского на выборах. До этого они откровенно заявляли, что если приедут, то "их посадят".
День 1 (21.05.2019) - Зеленский назначает бывшего адвоката Коломойского - Андрея Богдана - главой АП. Помимо работы на Коломойского, Богдан еще и попадает под люстрацию, так как работал в правительстве Азарова. "Новые люди" оказались старыми людьми из команды Януковича.
Начальник СБУ времен Януковича - Валерий Хорошковский возвращается в Украину.
Давний друг Зеленского и партнер по бизнесу Сергей Шефир становится первым помощником Президента. В интервью, Сергей Шефир заявил что Президент Зеленский вышел из бизнеса но получит свою долю обратно через 5 лет. На вопрос "кому именно Зеленский передал долю в бизнесе?", Шефир ответил: "или мне, или моему брату, я не помню". Да, это цитата. Еще раз напомню, Сергей Шефир - первый помощник Президента.
День 2 (22.05.2019) - Президент Зеленский назначает своего "друга детства" - Ивана Баканова (и коллегу с "95 квартала") - первым заместителем главы СБУ. А так как главы СБУ у нас нет - первый зам, де-факто становится "и.о. Главы СБУ". Как долго де-факто "друг детства" Баканов будет рулить СБУ никто не знает.
Идем дальше. Во время своей инаугурационной речи Зеленский сказал, что выборы должны проходить по открытым спискам. Запомнили.
21 мая Зеленский встречается с главами фракций парламента, чтобы обговорить новый законопроект по выборам в Верховную Раду. Основные KPI такие:Снижение проходного барьера до 3%Отмена мажоритаркиЗакрытые списки (остаются!)
Зеленский экстренно созывает Верховну Раду 22 мая, чтобы внести изменения в закон про выборы народных депутатов.
И понеслась:За час до заседания самого законопроекта - еще нет. Об это говорит зам.главы БПП Алексей Гончаренко.Законопроект приносят, его регистрируют, но Парубий не вносит его в повестку дня и закрывает заседание.Зеленский пригорает в фейсбучике: "Старі політики обрали стару систему".Стефанчук (представитель Президента в ВР): "Вчера во время встречи, был достигнут компромисс, который сегодня был "внесен в зал"Андрей Богдан сказал, что лидеры фракции обещали проголосовать этот законопроект (23.05.2019)Спикер ВР, Андрей Парубий - "никакого консенсуса не было" (27.05.2019) Позже, 30.05.2019, была опубликована стенограмма встречи Зеленского с главами фракций. Парубий был прав, Стефанчук и Богдан - соврали.
День 3 (23.05.2019) - не прошло и трех дней, как на сайте Администрации Президента была зарегистрирована петиция за отставку Владимира Зеленского. Петиция побила рекорды как по скорости с которой было набрано 25 000 подписей, так и по общему количеству подписей собранных одной петицией (более 60 000). Глава АП Андрей Богдан назвал петицию за отставку Президента - "шуткой".
В тот же день, Андрей Богдан в интервью сказал что "Майдан - это негативное явление".
Представитель команды президента Денис Монастырский: Команда нового Президента не имеет компетенции чтобы расследовать дела Майдана, а следовательно не может их взять под свой контроль. (после слов Богдана - не удивительно).
День 4 (24.05.2019) - Один из главных регионалов Сергей Левочкин заявил "Фирташ симпатизирует Зеленскому как и все мы". Учитывая тот факт, что во время инаугурационной речи Зеленского, когда последний заявил что распускает Верховную Раду, регионалы вскочили со стульев и аплодировали стоя. Это можно увидеть на видео.
Яндекс купил права на показ сериала "Сваты" в России. До этого Зеленский говорил что бизнес в РФ не ведет и что у него вообще нет никаких компаний или контрактов в РФ. Как выяснили программа "Схеми" - это вранье.
День 5 (25.05.2019) - В Ровно двух участников митинга за импичмент Зеленского забрали в полицию и составили админпротоколы.
На сайте Президента Украины появилась петиция за отставку главы АП Андрея Богдана. Она собрала 25 000 подписей за два дня (итого > 33 000 подписей).
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нет, виннцикий барыга
ты ж егО фанат?
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Голубые мечты красивого мальчика. Реальность намного хуже. Пока результаты работы скажем мягко не впечатляют
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А какие результаты работы вас не впечатляют "Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 6941 ? И главное, какой работы "Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 7183?
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Работаю ы на посту Президента. Пока имеем полный провальный визит в Германию и Францию. Результат кацапы в ПАСЕ.
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Т.е результат отрицательный "Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 6798. Хотя тоже результат "Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 3994. Так что впечатления пока только дерьмовые
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Які ще консультації проводить цей болван? ))) І з ким? З роялем....? )))

"Экономист без политического прошлого", - Зеленский рассказал, кого видит будущим премьер-министром Украины - Цензор.НЕТ 3647
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Дзони Бакашке і поплачся на могутній груді Богдана -!
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В идеале да, это было бы отлично! А как оно получится, посмотрим.
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ваш клоун , копирующий лукашенку. лукавого к нам привела раша, через 2 года ему (лукавому) импичмент, на этом Беларусь , как и парламент, как и выборы и и и закончились. там ведь раша за ним стояла. да. референдум, - провели и лишили нас флага, герба, возможности выбирать ........ всего лишили, раша вела в конце мелко это напечатано, в начале было про борьбу с коррупцией))) и друг. нравящаяся населению фигня. ваш слышу тоже про референдум всё говорит, шёл ваш клоун один в один как наш, вёл как наш. теперь большинство и "референдум" и нет больше страны Украина, и все погибшие - зря?
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Мне не было никогда стыдно за Украину когда ее представлял Порошенко, сейчас какой то черт с квартала, точнее гопник, мне уже бывает стыдно.
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В газете, которую я покупаю, про Украину было с месяц назад одна малюсенькая статья и то - как Медведчук освободил пленных и только в последней появилось об Украине - ... приглашение на выборы на украинском...
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Т.е. тебе не стыдно за свинарчукив-гладковских? Тебе не стыдно за то, что за последние пять лет было построено более 70 объектов рошен и ни одного патронного завода в воюющей стране? Тебе не стыдно что Украина сидит на кредитах МВФ, а его окружение выводит бабло в офшоры? Тебе не стыдно что та военная помощь, которую предоставил запад сейчас тупо пылится на складах? Тебе не стыдно что за время его президенства было взорвано 4 военных склада и при этом ни кто не понёс ответственности, а Полторак получил медальку? Тебе не стыдно что за 5 лет в Украине так и не выросла добыча газа, хотя могли бы отказаться от российского газа вообще? Тебе не стыдно, что рупор ***** - Медведчук имеет более 40% украинского рынка дизеля и скупал украинские масмедиа пачками? Тебе не стыдно что за всё время правления порошенко ни один коррупционер не сел за решётку? Тебе не стыдно что главой ГПУ, через переломанный через колено парламент стал неуч Луценко? Тебе не стыдно что украинские мозги и рабочие руки бегут из страны куда угодно на заработки сотнями тысяч?
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Речь идет о порошенко, тебе станет скоро стыдно за свой выбор, шефир уже первый бок.
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надеюсь это Оленька Полякова, а шо красивая девачка, а мир как известно спасёт красота.....
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А как же Юлия Владимировна "Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 4293? Доиграетесь, уйдет старуха в оппозицию "Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 655 , потом локти кусать будете, господин преЗедент "Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 365
"Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України - Цензор.НЕТ 778
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Ісаака Ньютона - щоб дежав з розкритим ротом і чекав яблуко в рота.
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Привет Юле передал )))))

А экономист без политического прошлого - Устенко, что-ли, из Фонда Блейзера ? Он у него вроде как в советниках сейчас.
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А кем же тогда будут Саакашвилли и Сакварелидзе?
Ведь не зря Саака сделал заявление в пользу Зеленского после встречи с ним.
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от міхо хотів стати прем'єром ще в 2016-му... Але в коаліції БПП+НФ зійшлись на кандидатурі Гройсмана. Після чого міхо пішов в рознос.
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даун ваш зе, копирующий лукашенку. лукавого к нам привела раша, и наш клоун у совков 1994г набрал только 51% с удомю через 2 года ему (лукавому) импичмент, на этом Беларусь , как и парламент, как и выбопы и и и закончились. там ведь раша за ним стояла. да. референдум, - провели и лишили нас флага, герба, возможности выбирать ........ всего лишили, раша ****, в конце мелко это напечатало, в начале было про борьбу с коррупцией))) и друг нравящаяся населению фигня. ваш слышу тоже про референдум всё говорит, шёл ваш клоун один в оди как наш, вёл как наш. теперь большинство и "референдум" и нет больше страны Украина, и все погибшие - зря?
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"Без політичного минулого".

І без майбутнього теж.
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І де він такого казкового персонажа підшукали? І як називається та де росте те, що наш шлімаЗЕл курить? Щось дуже так гарно стелеть...
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Все техникумы выпускают кучу младших бакалавров юристов-экономистов-трактористов без прошлого и будущего
Ждём-с
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Колись, в результаті перевороту в російській імперії, ленін (був такий неадекват) заявив,що і кухарка може керувати державою Колгоспами керували токарі, заводами ковалі --докерувались що ходили босі і голодні. Були голод, розруха і горе мілінів людей. Освдчені виїхали,розстріляні, посажені. Так і зараз---до влади рвуться клоуни,шахраї, пройдисвіти,крадії,вороги України ,ненависникі всього українського. НАРОД--проснись, бо буде знищено державу і буде повний хаос.
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Якщо ми хочемо реформ,а не сбереження феодального стану України, о прем'єром має бути Саакашвілі і генпрокурором Скварелідзе люди,які реально перемогли корупцію в Грузії.
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Сцяння в очі продовжується! Таку відповідь міг дати відвертий дебіл! Недолуге дебілятко ваш президент! Воно не розуміє що таке демократичне суспільство!
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Свой голос на внеочередных выборах в Раду уже отдала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая пришла на избирательный участок вместе с супругом Александром.

Соответствующую видеотрансляцию Тимошенко вела в Facebook.
Тимошенко напомнила украинцам, что стране необходимо действовать немедленно, поскольку ранее было сделано немало ошибок и неправильных шагов, которые привели государство к нынешнему состоянию.
"Вы знаете историю Украины, знаете, сколько раз нация ошибалась, выбирая клановых лидеров либо их марионеток. Поэтому я хотела бы, чтобы все голосовали сейчас с ощущением, что у Украины нет лишних лет, нет времени на эксперименты. Нам сразу после выборов нужно начинать действовать", - сказала лидер "Батькивщины".
У Тимошенко спросили, готова ли она занять кресло премьер-министра или спикера Парламента.
"Сила Украины в том, что никому не известно, кто и кем будет. Никто не знает, кто будет следующем премьер-министром. Все зависит от вашего голоса. Я думаю, что наша команда, как никакая другая, готова сегодня. Мы - единственная команда, имеющая программную стратегию развития Украины", - подчеркнула Тимошенко.
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вона плаче
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"Экономист без политического прошлого" из четырех, оно знает значение только предлога "БЕЗ".
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Мы тебе не верим и всё потому, валодя, что ты простой обычный КЛОУН. Просто-клоун.
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но признал, что "это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они видят себя на этом месте".
Та ладно, было бы удивительно если б твои назначенцы кому-то нравились из адекватных...
Источник: https://censor.net.ua/n3138717
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Лучше всего экономист Лановой. Не плохой вариант экономист Новак.
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Значит птенец Сороса. Продать землю, отдать в консесию,ГТС, Супрун министр, Государство плохой собственик, но не чего не меняем. Где народовладдя? Где референдумы
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чьйорний *******, што ти вьйошься...
бо дядя бєня нє маклєр - дядя бєня рєйдер
а зєзік пудєль євойний

Виталий Сыч (гол. ред. "Новава врємєні")
18 ч. ·
Итак, началось.
Прямо сейчас СБУ проводит обыски на заводе АрселорМиттал, крупнейшего инвестора Украины и самого большого в мире производителя стали. 20 человек производят выемку документов.
Руководство АрселорМиттал в ответ делает заявления, видеообращения и призывы к странам Большой семерки и бизнес-сообществу осудить то, что они считают политически мотивированными атаками, и угрожает остановить инвестиции. К вечеру по этому поводу выйдут статьи в Financial Times и других крупнейших мировых изданиях. Короче, поздравляю, радикальное улучшение бизнес-климата налицо.
Суть дела такова: согласно руководству АрселорМиттала, СБУ вменяет международному гиганту статью экоцид, то есть экологический геноцид. По этой статье грозит от 8 до 15 лет - кому неясно, предположительно, руководству компании.
Менеджмент компании утверждает, что руководство СБУ уклоняется от прямого контакта и обсуждения вопроса. То, что известно менеджменту АрселорМиттала сейчас, что у спецслужбы есть претензии к - внимание - радиоактивности оборудования в новых цехах. В то же время, люксембуржско-индийский гигант утверждает, что использует одних и тех же поставщиков оборудования по всему миру - как в ЮАР, так и в Индии. В данном случае, это германо-австрийский конгломерат, который производит оборудование для всех заводов компании.
В целом в компании заявляют - а я не поленился и набрал руководство в субботу - что уменьшили вредные выбросы вдвое с момента покупки меткомбината Криворожсталь. Также добавляют, что инвестировали в предприятие 9 млрд дол, что делает АрселорМиттал крупнейшим инвестором в истории Украины.
Не знаю, связана ли эта история как-то с тем, что сам президент Владимир Зеленский и новый глава СБУ Иван Баканов - оба родом из Кривого Рога. Не знаю, может это как-то обуславливает географию их источников информации.
На днях проблемы с правоохранителями возникли и у двух других больших украинских компаний - МХП и у бетона Ковальской. Я тоже не сторонник дотаций госбюджета для прибыльных компаний вроде МХП. Но мне кажется, борьбу с несправедливостью начали не с того места. В Украине есть много чиновников-коррупционеров, депутатов-мародеров и бизнес не должен быть первой целью атак. А если и бизнес, то проверки и претензии должны быть ко всем, включая своих вчерашних сторонников. Иначе это выглядит как политически мотивированное давление.
Ну и уж тем более, нельзя зазывать инвесторов в страну и надеяться на ускорение экономического роста и в то же время кошмарить крупнейшего иностранного инвестора страны.
Только мне начал нравиться новый президент и начало казаться, что мы стоим на грани прорыва - прекрасные кандидаты на премьера, обещания профессионального правительства, Нефьодов как глава таможни, новый более качественный парламент на подходе - как здрасьте, приземление, давайте вернемся в Украину, к которой мы привыкли - с кошмарингом бизнеса, избирательной справедливостью и поиском радиоактивного оборудования у крупнейшей сталелитейной компании мира.
Не, ну не ******? Нам тут пороблено наверное.
Взяли неплохую траекторию, так давайте ее придерживаться. Зачем нужны эти дворовые разборки? Есть большая цель и хорошие намерения, не стоит скатываться в обычный провинциализм.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України
 
 
 
 
 
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