 "Економіст без політичного минулого", - Зеленський розповів, кого бачить майбутнім прем'єр-міністром України

Про це глава держави заявив після голосування на виборчій дільниці на Оболоні в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Прем'єр-міністр ... має бути абсолютно професійним економістом, який повинен не мати жодного політичного рішення (минулого. - Ред.) - я б дуже хотів, щоб це була абсолютно незалежна людина, яка ніколи не була ні прем'єр-міністром, ні спікером, ні лідером якої-небудь фракції. Я бачу таку людину. Чесно вам скажу - проводжу вже консультації, розмовляю ... з деякими людьми", - сказав Зеленський.
Глава держави зазначив, що в питанні озвучених вимог до прем'єра у нього незмінна позиція, але визнав, що "це може не сподобатися деяким людям, які йдуть зараз в парламент, тому що вони бачать себе на цьому місці".
Він також сказав, що не бачить в коаліції "старих облич". "Щоб це були тільки нові обличчя, ні з ким зі старої влади ми, чесно кажучи, не бачимо коаліції. Поки, що так. Але ми не знаємо, які саме партії пройдуть до парламенту. Тому будемо вирішувати після результатів (виборів. - Ред .)", - заявив Зеленський.
А экономист без политического прошлого - Устенко, что-ли, из Фонда Блейзера ? Он у него вроде как в советниках сейчас.
Ведь не зря Саака сделал заявление в пользу Зеленского после встречи с ним.
І без майбутнього теж.
Ждём-с
Соответствующую видеотрансляцию Тимошенко вела в Facebook.
Тимошенко напомнила украинцам, что стране необходимо действовать немедленно, поскольку ранее было сделано немало ошибок и неправильных шагов, которые привели государство к нынешнему состоянию.
"Вы знаете историю Украины, знаете, сколько раз нация ошибалась, выбирая клановых лидеров либо их марионеток. Поэтому я хотела бы, чтобы все голосовали сейчас с ощущением, что у Украины нет лишних лет, нет времени на эксперименты. Нам сразу после выборов нужно начинать действовать", - сказала лидер "Батькивщины".
У Тимошенко спросили, готова ли она занять кресло премьер-министра или спикера Парламента.
"Сила Украины в том, что никому не известно, кто и кем будет. Никто не знает, кто будет следующем премьер-министром. Все зависит от вашего голоса. Я думаю, что наша команда, как никакая другая, готова сегодня. Мы - единственная команда, имеющая программную стратегию развития Украины", - подчеркнула Тимошенко.
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вона плаче
Та ладно, было бы удивительно если б твои назначенцы кому-то нравились из адекватных...
Источник: https://censor.net.ua/n3138717
бо дядя бєня нє маклєр - дядя бєня рєйдер
а зєзік пудєль євойний
Виталий Сыч (гол. ред. "Новава врємєні")
18 ч. ·
Итак, началось.
Прямо сейчас СБУ проводит обыски на заводе АрселорМиттал, крупнейшего инвестора Украины и самого большого в мире производителя стали. 20 человек производят выемку документов.
Руководство АрселорМиттал в ответ делает заявления, видеообращения и призывы к странам Большой семерки и бизнес-сообществу осудить то, что они считают политически мотивированными атаками, и угрожает остановить инвестиции. К вечеру по этому поводу выйдут статьи в Financial Times и других крупнейших мировых изданиях. Короче, поздравляю, радикальное улучшение бизнес-климата налицо.
Суть дела такова: согласно руководству АрселорМиттала, СБУ вменяет международному гиганту статью экоцид, то есть экологический геноцид. По этой статье грозит от 8 до 15 лет - кому неясно, предположительно, руководству компании.
Менеджмент компании утверждает, что руководство СБУ уклоняется от прямого контакта и обсуждения вопроса. То, что известно менеджменту АрселорМиттала сейчас, что у спецслужбы есть претензии к - внимание - радиоактивности оборудования в новых цехах. В то же время, люксембуржско-индийский гигант утверждает, что использует одних и тех же поставщиков оборудования по всему миру - как в ЮАР, так и в Индии. В данном случае, это германо-австрийский конгломерат, который производит оборудование для всех заводов компании.
В целом в компании заявляют - а я не поленился и набрал руководство в субботу - что уменьшили вредные выбросы вдвое с момента покупки меткомбината Криворожсталь. Также добавляют, что инвестировали в предприятие 9 млрд дол, что делает АрселорМиттал крупнейшим инвестором в истории Украины.
Не знаю, связана ли эта история как-то с тем, что сам президент Владимир Зеленский и новый глава СБУ Иван Баканов - оба родом из Кривого Рога. Не знаю, может это как-то обуславливает географию их источников информации.
На днях проблемы с правоохранителями возникли и у двух других больших украинских компаний - МХП и у бетона Ковальской. Я тоже не сторонник дотаций госбюджета для прибыльных компаний вроде МХП. Но мне кажется, борьбу с несправедливостью начали не с того места. В Украине есть много чиновников-коррупционеров, депутатов-мародеров и бизнес не должен быть первой целью атак. А если и бизнес, то проверки и претензии должны быть ко всем, включая своих вчерашних сторонников. Иначе это выглядит как политически мотивированное давление.
Ну и уж тем более, нельзя зазывать инвесторов в страну и надеяться на ускорение экономического роста и в то же время кошмарить крупнейшего иностранного инвестора страны.
Только мне начал нравиться новый президент и начало казаться, что мы стоим на грани прорыва - прекрасные кандидаты на премьера, обещания профессионального правительства, Нефьодов как глава таможни, новый более качественный парламент на подходе - как здрасьте, приземление, давайте вернемся в Украину, к которой мы привыкли - с кошмарингом бизнеса, избирательной справедливостью и поиском радиоактивного оборудования у крупнейшей сталелитейной компании мира.
Не, ну не ******? Нам тут пороблено наверное.
Взяли неплохую траекторию, так давайте ее придерживаться. Зачем нужны эти дворовые разборки? Есть большая цель и хорошие намерения, не стоит скатываться в обычный провинциализм.