 З такими громадянами незабаром Україна припинить своє існування", - Стаховський на заяву Гвоздика, що РФ не агресор

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Стаховського у фейсбук.

"З такими громадянами незабаром Україна припинить своє існування", - написав Стаховський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми маємо бути амбітними", - Зеленський доручив розробити план для прийняття Олімпійських ігор в Україні

Раніше Олександр Гвоздик висловив думку про те, що у війні на Донбасі винні і Україна, і Росія, а РФ не є агресором щодо нашої країни.