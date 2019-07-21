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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Суспільство
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Все про:бокс (91) спорт (743) теніс (69) Стаховський (2)

 З такими громадянами незабаром Україна припинить своє існування", - Стаховський на заяву Гвоздика, що РФ не агресор

Український тенісист Сергій Стаховський жорстко відповів боксеру Олександру Гвоздику за виправдання військової агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Стаховського у фейсбук.

"З такими громадянами незабаром Україна припинить своє існування", - написав Стаховський.

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Раніше Олександр Гвоздик висловив думку про те, що у війні на Донбасі винні і Україна, і Росія, а РФ не є агресором щодо  нашої країни.

З такими громадянами незабаром Україна припинить своє існування, - Стаховський на заяву Гвоздика, що РФ не агресор 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138716
 
   
 Топ коментарі
 
Респект Стаховському! Завжди знав, що він- патріот. А Сергій завжди це демонстрував.
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Респект Стаховському! Завжди знав, що він- патріот. А Сергій завжди це демонстрував.
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Этот патриот "предсказал" что Украины скоро не будет. И всего лишь из-за болтовни боксера с отбитыми мозгами. В чем респект?
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У боксёров тоже есть фанаты и мозги этих фанатов ни сколько не отличаются от любых других фанатов, которые ловят и впитывают слова своих "божеств"...
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кількість його фанатів післі цього значно зменшилась
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А много уменьшилось в количестве фанатов Зелемойского, после того, как фанаты Голобородько услышали все заявления уЗеленского до и после выборов?
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Він не передбачив, а констатував. На жаль. А де тут є спростування його патріотизму? Те, що його болить за недалеких малоросів?
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Не предсказал а застеріг. По всій країні таких я ти гвоздікових дуже занадто, так що таки можете перетянуть Україну в мордор. Менталітет у вас такий, вам дуже подобаеться крокувати загалом та гнутис я перед кожним найменьшим чинушою.
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ты ЗЕленый задрот? "С такими гражданами" г р а ж д а н а м и.
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так надо брать во внимание то что он боксёр, сколько ему долбасили по голове, какую разумную логику там можно искать.
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Не сотвори себе кумира, не удивлюсь если вдруг Лом что-то не договорил когда-то. Стах мужик, мужичара .
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Ви знаєте, про Ломаченка нічого такого ніде не було. До речі, він розумний хлопець. Дуже розумний. Мізки у повному порядку
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він родом з російськомовного регіону, а там навіть війна мозок не виправила населенню. Росіян вони виправдовують, а українців питають:" навіщо ви прийшли сюди"?
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вот и именно во первых по этой причине, я против того что русским даёт возможность жить за приделами рашестана, тот кто сегодня как политбеженец получает такое право, завтра его отпрыски будет орать - это наша земля пля, мы тут родились. (твой пример это подтверждает)
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Шо то с боксерами нам не везет, то Гвоздик, то Усик...
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с боксёрами обычно не везёт, правда только некоторые из них осознаёт свои умственные способности.
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Все мозги боксеру отбили. Лучше бы молчал, знаток хренов...
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воно не може мовчати, бо було під фірташем. А тепер - під мертвечуком.
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Бьем наспор шо Стах с пулемётом сильнее Усика с Гвоздиком на дистанции 30 метров.
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и как всегда безнаказано. как я рад этой стране.
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Ну теннисист тем и отличается от боксера, что по голове не получает и она у него помимо того, что "в неё едят", ещё и думает!
Стаховскому- респект!
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В боксе привлекательна агрессия и паРаша - агрессор потому привлекательна...
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Смотря для кого привлекательна...В Мордоре как только зарабатывается первая сотня тысяч $, автоматически любовь переносится на расстояние испанской или французской ривьеры!
Остальным: сковродка с жареной картохой, пузырь беленькой и бокс по зомбоящику.
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пусть это гвоздь скажет раненым и родственникам погибших
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А Педалик шо несёт, бАксёры, они такие....
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понятное дело не бакланит. он ее просто грабит. его боксерские гонорары на фоне того, что он имеет на должности мэра киева - просто пыль
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Да в такой стране где президент дебильный клоун и жить то не хочется. Кому нужна такая страна, которая живёт феодальным строем.
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Таких "спортсменів" - доста. І Беленюк, і Усик, от Гвоздик..., список не вичерпується. Всі вони піарились канальями Ахметова, Коломойського, Фірташа (якому Кличко - союзник).
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тю. недавно на канале ахмета дали полтора часа времени пороху. одни удобные вопросы, никакой критики, ведущая даже ему "подсказывала".
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Гвоздик - это пробитый волчара, чего вы от него ждали?
Почти все боксеры это быдлованы и сепары. Тот же Усик, до сих пор как ***** не может сказать, что Крым - наш!
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Коли в країні 73 відсотки таких, як цей відбитоголовий гвоздик, не можна не погодитись зі Стаховським.
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Что тут удивительного? Восток это отбитые зомбари, которые НЕ думают, вообще, напрочь отказываются. Т.к. большинство тут либо работяги, либо люди причастные к силовым структурам - умение аналитически мыслить отсутствует... "Нам сказали (батя/мужики на заводе/командование/по телику) - мы так и будем до конца жизни думать"
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дежавю--ми повернулись в часи януковоща
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Так риги нікуди не поділись організатор і засновник ригоанальної партії останні 5 років був президентом України.
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Что бы сделал Сталин после высказывания советского спортсмена, что Германия не агрессор ? Как бы ответили советские люди советскому спортсмену ?
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только тут надо одно маленькое уточнение: ссср получало от германии бабло за транзит газа? имело во время войны самый большой товарооборот с германией? сталин имел свой действующий бизнес в германии? дипломатические представительства и послы ссср были в германии? граждани германии и ссср могли свободно ездить друг к другу? члены цк кпсс ездили на прием к гитлеру?
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Ці вислови наслідок поводження української російськомовної "еліти", торгують з окупантом,не названа війна війною з Казластаном,не запроваджений візовий режим,не знищені агенти москви Мєртвєчук,Бойко,Новінський,Онуфрій,Гєпа,Трухлявий.
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Співай же їм, мій голубе,
Про Січ, про могили,
Коли яку насипали,
Кого положили.
Про старину, про те диво,
Що було, минуло...
Утни, батьку, щоб нехотя
На весь світ почули,
Що діялось в Україні,
За що погибала,
За що слава козацькая
На всім світі стала!
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За такі вислови СБУ має викликати на розяснювпльну бесіду.
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Боксерам простительно - там мозги в виде фарша. Украина постепенно превращается в Жидороссию.
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на пару часов под аэропорт, и бандаж в трусах заполнится коричневым. сразу башку прочистит.
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Стаховский почти прав - неточность лишь в том, что государства уже нет! Я впервые в жизни не хочу идти на выборы. Умом понимаю, "надо", но душа кричит "а смысл?" мне действительно уже страшно. Так не было не при Яныке (переживем), ни в войну (справимся). А сейчас все..."не справимся и не переживем".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗ такими громадянами незабаром Україна припинить своє існування", - Стаховський на заяву Гвоздика, що РФ не агресор
 
 
 
 
 
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