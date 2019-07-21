 З такими громадянами незабаром Україна припинить своє існування", - Стаховський на заяву Гвоздика, що РФ не агресор

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Стаховського у фейсбук.
"З такими громадянами незабаром Україна припинить своє існування", - написав Стаховський.
Раніше Олександр Гвоздик висловив думку про те, що у війні на Донбасі винні і Україна, і Росія, а РФ не є агресором щодо нашої країни.
Стаховскому- респект!
Остальным: сковродка с жареной картохой, пузырь беленькой и бокс по зомбоящику.
Почти все боксеры это быдлованы и сепары. Тот же Усик, до сих пор как ***** не может сказать, что Крым - наш!
Про Січ, про могили,
Коли яку насипали,
Кого положили.
Про старину, про те диво,
Що було, минуло...
Утни, батьку, щоб нехотя
На весь світ почули,
Що діялось в Україні,
За що погибала,
За що слава козацькая
На всім світі стала!