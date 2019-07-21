 Станом на 12:00 проголосували 19,26% українців. ІНФОГРАФІКА

Ознайомитися з останніми даними про явку можна на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
Так, станом на 12:00 участь у позачергових парламентських виборах взяли 19,26% виборців. Про це свідчать дані зі 186 виборчих округів з 199.
Найвища явка зафіксована в Луганській області: там свої голоси віддали 25,45% виборців. Найнижча - в Чернівецькій: на дільниці прийшли тільки 12,21% жителів.
У ЦВК наголошують, що ці дані є попередніми. Інформація зібрана шляхом опитування дільничних виборчих комісій телефоном.
східняки голосують, а запад на вибори забив.
знову створені передумови для великого та швидкого розчарування у владі.
Жіночка поставила на місце зарозумілого і пихатого нарциса Разумкова! Бабця- БРАВО!!
(из личных наблюдений лукашистов)
Мажоритарка - Свобода (знаю его лично )
Опять в избирательных комиссиях на участках много молодёжи. Красивые в вышиванках. Приветливые.
Избиратели с утра большей частью - такие тети Цили (я, упаси Боже, не антисемитка, но там такие колоритные персонажи 😁)Стоят себе в резиновых браслетиках с Украиной.
Наверняка за ПЕС приехали голосовать.
Но учитывая что ещё 5 лет тому практически все они были за Легитимыча или проспали Майдан, это огромный прогресс. ✌🏻
2. "Киев - русский": Путин сделал циничное заявление - 19 июля!
3. Вывод? Очевиден. Где реакция главкома и минобороны?!
В коМАНДЕ партии "слуга народа" в списках 87% тех кандидатов, у которых папа - юрист(с).
Может с Украины хватит и одного клоуна?
чуть больше 5%, у Европейской солидарности и
Батькивщины меньше 5% у Оппоблок, Сила и честь, Голос