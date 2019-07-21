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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Події
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Все про:вибори (4252) зникнення (87) Київська область (964) Мосійчук (198)

 Глава ОВК №94 Циганій зникла після виявлення заміни всіх членів ДВК від "Самопомочі" на людей Кононенка, - Мосійчук

Народний депутат Ігор Мосійчук заявив про зникнення голови окружної виборчої комісії №94 Світлани Циганій.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Після того як вночі практично за руку на фальшуванні виборчої документації (підміна подання на членів ДВК від ВО "Самопоміч" на людей Ігоря Кононенка) було піймано голову ОВК 94 в/о Світлану Циганій, вона викликала собі швидку допомогу.
Тоді ж вночі Циганій була госпіталізована в лікарню м. Українка з підозрою на гіпертонічний криз. Зранку палата Циганій виявилася пустою і лікарі не можуть її знайти.
Головна версія: втекла від неминучого арешту!" - розповів Мосійчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мене хотіли використати, як технічного кандидата": Мосійчук знявся з парламентських виборів і заявив, що його хотіли підкупити люди Кононенка. ВIДЕО

Нагадаємо, Ігор Кононенко балотується в 94-му окрузі на Київщині. Його головним конкурентом в передвиборчій гонці у цьому окрузі є Олександр Дубинський від "Слуги народу". Також балотується і нардеп Ігор Мосійчук, що недавно заявив про зняття своєї кандидатури. При цьому Мосійчук повідомив, що голова громадської організації "Єдиний союз патріотів України" Валентин Манько пропонував йому 20 тис. доларів за відмову балотуватися в Раду.

Глава ОВК №94 Циганій зникла після виявлення заміни всіх членів ДВК від Самопомочі на людей Кононенка, - Мосійчук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138714
 
 
 Топ коментарі
 
Голосуй за порошена -завтра он снова продаст рошен Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 4024
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А если окажется что договорняками занимался Кононенко, ты трусливо засунешь язык в задницу или будешь орать: вы все врете?!

Борец за шоколадную справедливость
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У кононенко примерно столько же шансов, сколько было у петра литрксеича во втором туре... Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 9791
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Чёрт его знает, в Феофании надо узнавать расценки.
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скоріш за все, в маніпуляційній на крапельниці.
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Диагноз товарища портнова подтвержается.
Некоторые люди будут просто исчезать...
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Алярм! мосейчуку могут не заплатить бабки! Дубинский может пролететь! Алярм!
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Кстати о дубинском, этот сепар раздавал по 500 гривен.
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У кононенко примерно столько же шансов, сколько было у петра литрксеича во втором туре... Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 9791
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насрать мне на кононенко. меня больше волнуют факты откровенного договорняка с хромым мосейчуком и карлсоном. то что не проголосуют может быть за кононенко - это право людей. а вот то что новая власть откровенно ссыт в глаза людям и занимается договорняками - вот это важно
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А если окажется что договорняками занимался Кононенко, ты трусливо засунешь язык в задницу или будешь орать: вы все врете?!

Борец за шоколадную справедливость
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ПОРОХОБОТ Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 8239 КАКИМИ ДОГОВОРНЯКАМИ? ТОГДА ДАВАЙ ССЫЛКУ НА ФАКТЫ.
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Голосуй за порошена -завтра он снова продаст рошен
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голосуй за Зе что бы продолжать смотреть Квартал 95 и Сватов, и в Украине и в России... Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 7467
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...и не по телевизору, а в реальной жизни... Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 9310 Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 836
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Топ Ган - в реальной жизни это года через два...

Но тогда мы уже в Малороссии будем...
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Можно и в реальной жизниГлава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 2876
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до Майдану Гідності зебіли були просто коміками, шоуменами. Чому би і не посміятись було?
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А ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗЕЛЕНСКИЙ ОПУСТИЛ ПОРОШЕНКО Глава ОВК №94 Циганій зникла після виявлення заміни всіх членів ДВК від "Самопомочі" на людей Кононенка, - Мосійчук - Цензор.НЕТ 6210 НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ, ИМ УЖЕ НЕ СМЕШНО?

ТО ЕСТЬ ДЕЛО НЕ В КВАРТАЛЕ 95, А В ТОМ, ШО ЗЕЛЕНСКИЙ ОТОРВАЛ ПОРОШЕНКО ОТ КОРЫТА.




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ПОРОХОБОТ Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 6590 ОБЬЯСНИ ВСЕМ: ЗРАДА ЭТО КОГДА 3 года РАБОТАЕТ В РАСЕИ ЛИПЕЦКАЯ ФАБРИКА ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО

КОТОРОМУ ПО КОНСТИТУЦИИ НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ

УЖЕ НЕ ГОВОРЯ О ТОМ, ШО ЗА НАЛОГИ КОТОРЫЕ ОН ПЛАТИЛ В БЮДЖЕТ РАСЕИ ПОКУПАЛОСЬ ВООРУЖЕНИЕ РАСЕЙСКОЙ АРМИИ ИЗ КОТОРОГО УБИВАЮТ УКРАИНЦЕВ

или ЕСЛИ СМОТРЕТЬ КВАРТАЛ 95 В КОТОРОМ ВЫСМЕИВАЮТСЯ: КОРРУПЦИЯ, ЦИНИЗМ, ЖАДНОСТЬ, ЛЖЕ ПАТРИОТИЗМ ВЛАСТИ.
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Не работает фабрика в кацапии уже давно.Чего ты к Порошенко пристебался.
Про то как заводы Пинчука,-спонсора сявы и голоса уже продают свои трубы в расию рассказать не хочешь ？
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порохобот, там написано о том, шо Липецкая фабрика в Расеи работала первые 3 года власти Порошенко, в течении которых платила многомиллионные налоги в бюджет Расеи

а законсервировали ее только в апреле 2017 года и то по настоянию общественнности

если тебе интересно. могу написать за увеличение экспорта в Расею при твоем Парашенко

и это в то время как Америка и ЕС все время усиливают санкции против Расеи


Украина за январь-ноябрь 2017 года увеличила импорт товаров из России на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $6,3 млрд, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).



Согласно его данным, экспорт товаров в Россию за указанный период вырос на 11,9% - до $3,06 млрд, а суммарный товарооборот увеличился на 28,6% - до $9,36 млрд.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/tovarooborot-ukrainy-s-rossiej-vyros-bolshe-chem-s-es-337540/

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И причем здесь остальной импорт товара в парашу и Порошенко ？
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Или в твоей методичке написано поливать дерьмом только Пороха ？
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Не встигне вже. Хто захоче купити арештовані активи?
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Цыганий. Фамилия не соответствует, последним веяниям. Даже запретна! Она теперь- Ромий должна быть, а не переименовалась! Ото и свалила.
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ще один гомік... Понятно, що гоміки ляшка - за зебілів
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Они едины в своем стремлении. Им лучше гей парад чем парад военных
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Дуже вже дружбану петі - кононенко , хочеться прорватися до омріяної недоторканості своєї злодійської дупи.. Дарма мріє - новообрана рада залюбки зніме недоторканість як з кононенка так і з петі..
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Не снимут-мы уже это проходили.Или у тебя память короткая.
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Пише явку? Щоб дали меньше нижнього?
Все одно за Зеленського буде ходити в табірну їдальню по троє.
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Светлана Цыганий- нацыганила и исчезла..))
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Я видела с ней видео на канале Дубинского
До исчезновения

Наглая офигевшая от безнаказанности тетка
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Утром палата Цыганий оказалась пустой и врачи не могут ее найти. Источник: https://censor.net.ua/n3138714
😁

Я поражаюсь тем людям, которые прутся голосовать за таких мошенников, потому что хотят честную власть
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Ты в зеркало, время от времени, смотришь, "честная"?... На себя, сначала, посмотри!... Я тебе "предъяву" бросил, по поводу "Рошена" и укрепления, руками СССР, фашистского режима, позавчера... Сегодня напомнил... А ты "язык в попу затянула...". Отвечать будешь, "Лалалашница"?... "За базар отвечать нужно...", "честная", ты наша...(Такие "честные", в Европе, под "красными фонарями", ошиваются!...).
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А через ваши кавычки, какие-то намеки и скомканную манеру пропагандировать я не продираюсь. Какой фашистский режим с Рошеном связан, я хз 😁

И да, если я не хочу отвечать, я не отвечаю. Я ведь вам ничего не должна.
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Поймали тебя на твоей лжи.Хоть копируй то,что вчера постила.
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Вообще не имею привычки врать и другим не советую ✌🏻
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У Кононенко подгорает не слабо, хотя это ему не поможет.
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Чому не допоможе? Якщо вони з Пєтєю візьмуться за руки, одночасно стартонуть реактивними двигунами, то можуть без пашпортного контролю систи десь у себе на Півдні Іспанії Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 7031
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Ну что там, какие результаты? Сколько черный полковник и зубровка набрали?
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Его ничто не спасёт.Если Слуга наберёт 50%.,то тюремный ужин бенефициару по 94 будет обходиться по миллиону, как в Графе Монте-Кристо.
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догнать и простить Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 4078 ведь работала на благо упырей народа
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10.Номер в партии "Слуга народа" Жан Беленюк - борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016, чемпион мира и Европы.
Вы что серьёзно ? 😱 😂
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Не, на работе был. Собираюсь на выборы. Изучаю контингент ! 😂
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Так он же тест прошёл! Ему фотку другого спортсмена показали. Он посмотрел и рассмеялся. Значит- годен. Вот эту фотку:
Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 4561
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Выборы-выборы! Глава избирательной комиссии 412, - 4,36 промилле Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 269Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 4527Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 48
Сей персонаж представляет партию «за життя»
Видимо бороться собирался не на жизнь, а на смерть.Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 5313
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Цей чувак мені подобається... по-любому зачетний хлопець
Штанці отпадні , тельник взагалі супер
Можливо він єдина в Україні чесна людина яка в такий спосіб ВЕЛИКИЙ Х===У===Й клала на ідіотів які досі граються в повну Х==У==Й==Н==Ю!!!
Невже не зрозуміло після 2-х майданів та війни що НАРІД УКРАЇНИ ПОВНЕ ГІВНО якому срати на гідність та інше ...
ВОНЕ-ЦЕ ГІВНО ЗНОВУ ОБИРАЄ ТАКЕЖ ГІВНО
і нв останок - зеленська П==И==З==Д==О==Т==А насамперед КАРЛОЇД причему ху===увої дегенеративної жи===довської раси
Це вирок !!!
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Що цікаво, рішення про заміну членів дільничної комісії голова ОВК не може прийняти одноосібно, НІЯК НЕ МОЖЕ!. Тільки - через голосування всієї окружної комісії... Яке оформляється відповідною постановою та підтверджується протоколом. А ці документи - такі, що оскаржуються. Спочатку в ЦВК, потім в суді, і т.д.

Тепер чисто технічне питання: чому не оскаржуються документи? Ні, понятно, однією з причин може бути те, що самих цих документів в природі немає... Ну, так про це і потрібно говорити! Тим більше, що в комісії є представники і ляшка-гоміка, і самодрочі: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp028pt001f01=919pf7331=94.html
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Тобто вже пішли порушення виборчого процесу Глава ОИК №94 Циганий исчезла после выявления замены всех членов УИК от "Самопомочи" на людей Кононенко, - Мосийчук - Цензор.НЕТ 4723
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Согласен Абу, во времена Порошенко такого не было
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Обращение ЭКСа.
"Дорогие невидимые труженики. Хочу Вас поблагодарить за работу. В то же время сообщу не очень приятную новость- в связи началом следственных действий, лишения "мест" управления капиталом, прикрытием источников получения прибыли,возможность ареста подконтрольных счетов, а также людей, работающих в этом направление , подготовкой к возможному выезду за пределы страны, другими факторами- вынужден остановить Ваше финансирование , начиная с середины этого месяца. Погашение задолженности будет происходить выдачей сертификатов на изготавливаемую предприятием продукцию (списки будут опубликованы позже). Спасибо за труд и понимание.. С Уважением ВАШ................."
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Понятно теперь почему Мосейчук снял свою кандидатуру - ему предложили 20 тысяч долларов.
Сеанс саморазоблачения. Воланд был бы доволен.
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Нет председателя,некому подписывать результаты.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГлава ОВК №94 Циганій зникла після виявлення заміни всіх членів ДВК від "Самопомочі" на людей Кононенка, - Мосійчук
 
 
 
 
 
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