 Глава ОВК №94 Циганій зникла після виявлення заміни всіх членів ДВК від "Самопомочі" на людей Кононенка, - Мосійчук

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Після того як вночі практично за руку на фальшуванні виборчої документації (підміна подання на членів ДВК від ВО "Самопоміч" на людей Ігоря Кононенка) було піймано голову ОВК 94 в/о Світлану Циганій, вона викликала собі швидку допомогу.
Тоді ж вночі Циганій була госпіталізована в лікарню м. Українка з підозрою на гіпертонічний криз. Зранку палата Циганій виявилася пустою і лікарі не можуть її знайти.
Головна версія: втекла від неминучого арешту!" - розповів Мосійчук.
Нагадаємо, Ігор Кононенко балотується в 94-му окрузі на Київщині. Його головним конкурентом в передвиборчій гонці у цьому окрузі є Олександр Дубинський від "Слуги народу". Також балотується і нардеп Ігор Мосійчук, що недавно заявив про зняття своєї кандидатури. При цьому Мосійчук повідомив, що голова громадської організації "Єдиний союз патріотів України" Валентин Манько пропонував йому 20 тис. доларів за відмову балотуватися в Раду.
Некоторые люди будут просто исчезать...
Борец за шоколадную справедливость
Но тогда мы уже в Малороссии будем...
ТО ЕСТЬ ДЕЛО НЕ В КВАРТАЛЕ 95, А В ТОМ, ШО ЗЕЛЕНСКИЙ ОТОРВАЛ ПОРОШЕНКО ОТ КОРЫТА.
КОТОРОМУ ПО КОНСТИТУЦИИ НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ
УЖЕ НЕ ГОВОРЯ О ТОМ, ШО ЗА НАЛОГИ КОТОРЫЕ ОН ПЛАТИЛ В БЮДЖЕТ РАСЕИ ПОКУПАЛОСЬ ВООРУЖЕНИЕ РАСЕЙСКОЙ АРМИИ ИЗ КОТОРОГО УБИВАЮТ УКРАИНЦЕВ
или ЕСЛИ СМОТРЕТЬ КВАРТАЛ 95 В КОТОРОМ ВЫСМЕИВАЮТСЯ: КОРРУПЦИЯ, ЦИНИЗМ, ЖАДНОСТЬ, ЛЖЕ ПАТРИОТИЗМ ВЛАСТИ.
Про то как заводы Пинчука,-спонсора сявы и голоса уже продают свои трубы в расию рассказать не хочешь ？
а законсервировали ее только в апреле 2017 года и то по настоянию общественнности
если тебе интересно. могу написать за увеличение экспорта в Расею при твоем Парашенко
и это в то время как Америка и ЕС все время усиливают санкции против Расеи
Украина за январь-ноябрь 2017 года увеличила импорт товаров из России на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до $6,3 млрд, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).
Согласно его данным, экспорт товаров в Россию за указанный период вырос на 11,9% - до $3,06 млрд, а суммарный товарооборот увеличился на 28,6% - до $9,36 млрд.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/tovarooborot-ukrainy-s-rossiej-vyros-bolshe-chem-s-es-337540/
Все одно за Зеленського буде ходити в табірну їдальню по троє.
До исчезновения
Наглая офигевшая от безнаказанности тетка
😁
Я поражаюсь тем людям, которые прутся голосовать за таких мошенников, потому что хотят честную власть
И да, если я не хочу отвечать, я не отвечаю. Я ведь вам ничего не должна.
упырейнарода
Вы что серьёзно ? 😱 😂
Сей персонаж представляет партию «за життя»
Видимо бороться собирался не на жизнь, а на смерть.
Штанці отпадні , тельник взагалі супер
Можливо він єдина в Україні чесна людина яка в такий спосіб ВЕЛИКИЙ Х===У===Й клала на ідіотів які досі граються в повну Х==У==Й==Н==Ю!!!
Невже не зрозуміло після 2-х майданів та війни що НАРІД УКРАЇНИ ПОВНЕ ГІВНО якому срати на гідність та інше ...
ВОНЕ-ЦЕ ГІВНО ЗНОВУ ОБИРАЄ ТАКЕЖ ГІВНО
і нв останок - зеленська П==И==З==Д==О==Т==А насамперед КАРЛОЇД причему ху===увої дегенеративної жи===довської раси
Це вирок !!!
Тепер чисто технічне питання: чому не оскаржуються документи? Ні, понятно, однією з причин може бути те, що самих цих документів в природі немає... Ну, так про це і потрібно говорити! Тим більше, що в комісії є представники і ляшка-гоміка, і самодрочі: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp028pt001f01=919pf7331=94.html
"Дорогие невидимые труженики. Хочу Вас поблагодарить за работу. В то же время сообщу не очень приятную новость- в связи началом следственных действий, лишения "мест" управления капиталом, прикрытием источников получения прибыли,возможность ареста подконтрольных счетов, а также людей, работающих в этом направление , подготовкой к возможному выезду за пределы страны, другими факторами- вынужден остановить Ваше финансирование , начиная с середины этого месяца. Погашение задолженности будет происходить выдачей сертификатов на изготавливаемую предприятием продукцию (списки будут опубликованы позже). Спасибо за труд и понимание.. С Уважением ВАШ................."
Сеанс саморазоблачения. Воланд был бы доволен.