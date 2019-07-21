 Глава ОВК №94 Циганій зникла після виявлення заміни всіх членів ДВК від "Самопомочі" на людей Кононенка, - Мосійчук

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Після того як вночі практично за руку на фальшуванні виборчої документації (підміна подання на членів ДВК від ВО "Самопоміч" на людей Ігоря Кононенка) було піймано голову ОВК 94 в/о Світлану Циганій, вона викликала собі швидку допомогу.

Тоді ж вночі Циганій була госпіталізована в лікарню м. Українка з підозрою на гіпертонічний криз. Зранку палата Циганій виявилася пустою і лікарі не можуть її знайти.

Головна версія: втекла від неминучого арешту!" - розповів Мосійчук.

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Нагадаємо, Ігор Кононенко балотується в 94-му окрузі на Київщині. Його головним конкурентом в передвиборчій гонці у цьому окрузі є Олександр Дубинський від "Слуги народу". Також балотується і нардеп Ігор Мосійчук, що недавно заявив про зняття своєї кандидатури. При цьому Мосійчук повідомив, що голова громадської організації "Єдиний союз патріотів України" Валентин Манько пропонував йому 20 тис. доларів за відмову балотуватися в Раду.