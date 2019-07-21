 Поліція зафіксувала 382 повідомлення, пов'язаних із виборчим процесом. ІНФОГРАФІКА

Про порушення в процесі голосування розповів під час брифінгу радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.

"Станом на 11 ранку поліцейські зафіксували 382 повідомлення, пов’язаних з виборчим процессом. Здебільшого зазначені факти пов’язані з: незаконною агітацією – 115,перешкоджанням здійсненню виборчого права– 21,конфліктом – 12,підкупом виборців – 10, пошкодженням майна – 7, повідомлення про замінування – 1. У місті Торецьку заявили про замінування всіх 14 дільниць)", - заявив Зорян Шкіряк.

За його словами, лідерами у порушеннях лишаються Донецька область – 61, Дніпропетровська – 45, Запорізька – 38, місто Київ – 29, Херсонська – 27, Чернігівська та Одеська – по 20, Луганська – 18, Миколаївська – 16, Кіровоградська – 14, Київська та Харківська – по 12.

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"Протягом доби органами поліції складено 2 адміністративних протоколи та одну справу внесли в ЄРДР, за статтею 158 статті (незаконне використання виборчого бюлетеня. - Ред.)", - зазначив радник міністра.

Також він розповів, що на одній із дільниць у місті Києві голова комісії перебував у стані алкогольного сп’яніння.

"Поліцейські склали адміністративний протокол на голову однієї із виборчих комісій, він перебував на робочому місці в стані алкогольного сп’яніння. Тест на драгері показав 2,33 проміле. Цифра висока. Штраф від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян", - зазначив директор Департаменту.

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