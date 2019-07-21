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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
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 Військовослужбовці підірвалися на вибуховому пристрої в районі Щастя: двоє загинуло, двох поранено

Унаслідок вибуху в районі населеного пункту Щастя Луганської області двоє українських бійців загинули, ще двоє зазнали поранень і були госпіталізовані.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні, близько 8:25 години під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту в районі населеного пункту Щастя підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовці.

Внаслідок вибуху два бійці зазнали поранень, несумісних із життям і померли на місці підриву.
Також, внаслідок вибуху ще двоє військовослужбовців мають поранення. Було проведено евакуацію постраждалих до міської лікарні. Стан їхнього здоров'я –з адовільний. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командування ОС повідомило про початок "режиму тиші" з обопільним припиненням будь-якого вогню

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138711
 
 
 Топ коментарі
 
Зато не стреляют... блин. Военнослужащие подорвались на взрывном устройстве в районе Счастья, два человека погибли, двое ранены - Цензор.НЕТ 1344
Вечная память погибшим и выздоровления раненым.
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Царство Небесне полеглим захисникам.. Найщиріші співчуття їхнім родинам.. Пораненим - якнайшвидшого одужання..
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Оце таке перемир'я від нового президента. Пораненим одужання і земля пухом тим, хто загинув захищаючи Україну.
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Зато не стреляют... блин. Военнослужащие подорвались на взрывном устройстве в районе Счастья, два человека погибли, двое ранены - Цензор.НЕТ 1344
Вечная память погибшим и выздоровления раненым.
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Ну про *взрывать* в минске же не договаривались видно Хотя я уверен что и про *перестатьстрелять* ето не надолго. К сожалению после очередных жертв.
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Царство Небесне полеглим захисникам.. Найщиріші співчуття їхнім родинам.. Пораненим - якнайшвидшого одужання..
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С прекращением огня такие войны не заканчиваются.
Павшим RIP
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Оце таке перемир'я від нового президента. Пораненим одужання і земля пухом тим, хто загинув захищаючи Україну.
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И этот Зеленского приплел к погибшим!
А Петины перемирия за 5лет - сколько их, штук 100 было?
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Все понимают, что перемирия - фикция, пока бойцов не начинают хватать за руки. Двум азовцам молчание артиллерии уже стоило жизни
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Перемирием как всегда со стороны Украины
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Когда *перестаютстрелять* ДРГ врага может спокойно проходить в наш тыл зная что по ним в случае выявления огоно не откроют. Вот вам и первые результаты перемирия. Кто там ответственный за *режимтишины*? . Под трибунал его и 20 лет тюрьмы за измену а так же выплатить каждому погибшему и покалеченому по миллиону долларов компенсации.
Давайте еще полностью снимите блокаду и в Киев пустите тамженашихлюдей и будут у нас взрываться и автобусы и метро и ТЦ
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Оце такий мир з окупантом . Гинуть хлопчики вже по двоє . Співчуття сім'ям Героїв .
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Их теперь будут заводить на мины предателей стало много
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Напевне командування ООС забуло про чергове перемир'я повідомити кацапів і колаборантів. Цікаво, якою "аналогічною"зброєю відповідять ЗСУ?
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Зе снова будет с выпученными глазками прыгать по фонтанам.
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не один він, а й всі 73%зебіли, що за нього голосували; і ті, що галасують нині.
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Ты, гандон вонючий, чтоб у тебя язык отсох, тварь парашная.
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Ну что, подымаем сраки с диванов и йдем Мертвечука с Кучмой вешать на столбах? Или еще не достаточно повода?
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Зараз Кучму призначив твій президент.
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єтіть ..припинення вогню..
то віддайте по Київ
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Какая нафиг ДРГ? На Донбассе сколько мин понаставили, что еще десятки лет подрываться хватит
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Лезть за линию разграничения, чтобы поставить мину, способен только идиот.
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Погані новини..
Дуже шкода загиблих хлопців.
Одужання пораненим.
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Какая дрг ? Все дрг успешно отслеживаются Байрактарами, которые петя в Турции закупил.
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Військовослужбовці підірвалися на вибуховому пристрої в районі Щастя: двоє загинуло, двох поранено - Цензор.НЕТ 6659
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Что, орлы, хотели Зеленского и новых лиц? Получите. Пока Порошенко был у власти, олигарх Коломойский сидел тихо в Израиле, жил на выделенную ему английским судьёй сумму при замороженных активах, Фирташ прятался от правосудия в Вене. Портнов был за границей, Медведчук вёл себя неприметно. Юрист Коломойского Богдан был под люстрацией. А как Порошенко стал не у власти - Коломойский возвращается, требует вернуть 2,5 млрд $, украинские суды на его стороне, Портнов приезжает, лихо требует арестов и посадок, Богдан вообще руководит Зеленским, а Медведчук метит в Раду и, конечно, пройдёт.
Ушёл Порошенко - и многократно возросла интенсивность обстрелов. Ежеднено гибнут украинские воины. 20-го июля, убито двое военнослужащих, сегодня погибли ещё двое.
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Ещё одно доказательство шо серой зоны должно быть метров 100.
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Вечная память загиблым!! Выздоровление пораненым!!

А Зебил и его прихвостни все из себя "голубей мира" изображают! Рассказывают как их папаши с бЕндеровцами вовали! Суки паскудные!
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Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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Как правило в 12 часам появлялись сообщения о нарушении перемирия противником. Теперь тишина. Погибли наши парни типа на мине подорвались. Это то, о чем я писал вчера. Наступает перемирие е, при этом были ли или нет боестолкновение или обстрелы будут просто замалчиваться под аплодисменты запада.
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Майже кожен день гинуть як не один то двоє, наслідки згортання та заборони будь яких видів активноої оборони (розвідки, спостереження, створення та укріплення оборонних споруд). А ща ? Дагаварились, прекратили, не атвечать, перемирие. Та на ху.ю москалі вертіли ці перемиря під гомеричеий регіт ***** з донбасятами
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Немає іншого шляху крім військової операції,щоб звільнити Україну від москалської наволочі,але для цього потрібна потужна Армія і союзники,нажаль всі останні політики займались набиванням власних кишень і імітацією реформ.
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ООСы мочили террористов,те несли большие потери и не знали что делать и тут появился ЗЕЛЕБОБО со своим перемирием.Уряяяя мир,уряяя капитуляция!
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Будь ты проклят Зеленский со своей войной!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВійськовослужбовці підірвалися на вибуховому пристрої в районі Щастя: двоє загинуло, двох поранено
 
 
 
 
 
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