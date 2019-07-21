 Військовослужбовці підірвалися на вибуховому пристрої в районі Щастя: двоє загинуло, двох поранено

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні, близько 8:25 години під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту в районі населеного пункту Щастя підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовці.
Внаслідок вибуху два бійці зазнали поранень, несумісних із життям і померли на місці підриву.
Також, внаслідок вибуху ще двоє військовослужбовців мають поранення. Було проведено евакуацію постраждалих до міської лікарні. Стан їхнього здоров'я –з адовільний.
Вечная память погибшим и выздоровления раненым.
Павшим RIP
А Петины перемирия за 5лет - сколько их, штук 100 было?
Давайте еще полностью снимите блокаду и в Киев пустите тамженашихлюдей и будут у нас взрываться и автобусы и метро и ТЦ
то віддайте по Київ
Дуже шкода загиблих хлопців.
Одужання пораненим.
Ушёл Порошенко - и многократно возросла интенсивность обстрелов. Ежеднено гибнут украинские воины. 20-го июля, убито двое военнослужащих, сегодня погибли ещё двое.
А Зебил и его прихвостни все из себя "голубей мира" изображают! Рассказывают как их папаши с бЕндеровцами вовали! Суки паскудные!
Одужання пораненим.