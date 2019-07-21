EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України, Фоторепортаж
  2451  20
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4252) Донецька область (2280) Ухман Михайло (29)

 З окопів на дільниці: як відбувається голосування в зоні ООС на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Донецькій і Луганській областях, де тривають бойові дії, також відбувається голосування на парламентських виборах в Верховну Раду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Михайло Ухман.

У селі Первомайське, що межує з селищем Піски, відкриті дві дільниці. Одна  - в місцевій школі, інша - в будівлі місцевого будинку культури.

Тут мають можливість голосувати переселенці з селища Піски, місцеві жителі і військові. Останні отримують на руки тільки один бюлетень зі списками партій. За кандидатів-мажоритарників вони не голосують.
Як тільки відкрилася виборча дільниця, бійців почали привозити з позицій їхні командири. Хлопці раді, що є можливість вирватися і побачити інший світ, крім бліндажів. Тим паче, багато хто з них вірять в те, що в країні будуть зміни на краще.

Також читайте: За перебігом виборів стежать 1050 іноземних спостерігачів і 11 закордонних журналістів, - Держприкордонслужба

Капітан ЗСУ Олександр Михайлов, замполіт за сумісництвом, координує цей процес. Він стежить за голосуванням на виборчій дільниці, щоб не сталося щось нестандартне.

Деякі з бійців розповідають, що приїхали голосувати безпосередньо з окопів. Інші, переважно молоді воїни, не особливо радісно спілкуються на камеру. Вони бояться, що їх побачать батьки. Адже деякі з хлопців кажуть, що вони на полігоні.

Також читайте: На виборчій дільниці в посольстві Варшави утворилася черга. ФОТО

Мирне населення не дуже активне. Як кажуть місцеві спостерігачі, більшість людей прийде десь в обід.
Однак навіть ті, хто прийшов голосувати, не хочуть говорити на камеру. Одні кажуть, що їхні родичі проживають в окупованому Донецьку, інші бояться, бо не знають, що їх чекає після виборів. Адже в цьому краї дуже сильні позиції мають сепаратисти. І вони багато в чому впливають на розвиток цього регіону.

Однак Сергій, житель селища Піски розповів, що голосує за нових людей, які йдуть в парламент.

"Я проаналізував ситуацію і розумію, що ті, хто зараз рвуться від нашого краю до влади, нічого нам доброго не зробили. Ахметови, рабиновичі, бойки - вони грабували наш край, а потім привели війну. Тому, я не голосуватиму за них.  Тому я сперечаюся з місцевими бабусями, які мріють про Союз і комуністів. Тільки нові люди змінять Україну!" - розповів він.

Також дивіться: Через небезпеку обстрілу виборчі дільниці не відкрилися в деяких прифронтових селах Донецької області. ВIДЕО

З окопів на дільниці: як відбувається голосування в зоні ООС на Донбасі 01
З окопів на дільниці: як відбувається голосування в зоні ООС на Донбасі 02
З окопів на дільниці: як відбувається голосування в зоні ООС на Донбасі 03
З окопів на дільниці: як відбувається голосування в зоні ООС на Донбасі 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138708
 
   
 Топ коментарі
 
Йди на вибори. Тому, що бій треба вести до останнього. Поки ти живий, поки ти опираєшся - ти не програв.
Дай собі можливість при будь-якому розкладі сказати - "я зробив все, що міг".
Або твоя совість сама накриє тебе чорним, і буде жерти без анестезії. І їй вже нічого не розкажеш.

Ще ніколи твій маленький вибір і слово Україна не стояли так близько.
Тому, що все що ти зробив для України до цього - завтра можуть звести до нуля. А без твого голосу - зведуть обов'язково.

Йди на вибори, і захисти Україну ще раз. Або ми не стоїмо того, що вже зробили. 👍
 показати весь коментар
 
деду только автомата не хватает остальное всё при нём футболка в штанах натянутих на грудь модная кепка, жаль не видно в сандалях он или нет но носки в таком случае обезательны
 показати весь коментар
 
А ка же - " Командование ОС сообщило о начале "режима тишины" с обоюдным прекращением любого огня"?
Эта война нужна ведь только барыге. И все можно прекратить просто перестав стрелять. Или я ошибаюсь?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
деду только автомата не хватает остальное всё при нём футболка в штанах натянутих на грудь модная кепка, жаль не видно в сандалях он или нет но носки в таком случае обезательны
 показати весь коментар
 
 
та то ж він причепурився.. для фото ))))
і шведку в спорт. штани заправив і халоші з носків витягнув... )))
 показати весь коментар
 

ЧитатьЧитать @SaintKEKЕщеГоворят, если пенсионеру отрубить голову, то он будет способен дойти до участка и проголосовать за Тимошенко
 показати весь коментар
 
ну? и? при таком отношении и коментах вы точно хотите закончить войну и привлечь население с оккупированных территорий на свою сторону? я понимаю, что под итал флагом можно стебаться. особенно учитывая, что италия путинская. народ ( не итал) живёт в войне, он нищий, это вам не ваши голубенькие намаслянные и залитые парфюмом, мужчинки, любящие демонстрировать брендовые бирки с одежды, аля крутые. италия продажная шлюха, оч давно. у нас, во 2-ю мировую они выглядели уродливо, забыв про бирки и закутываясь в женские платки / Мiнск
 показати весь коментар
 
да Павло, вы или еврей беларуский или беларус , по фамилии. Брыдка.
 показати весь коментар
 
Йди на вибори. Тому, що бій треба вести до останнього. Поки ти живий, поки ти опираєшся - ти не програв.
Дай собі можливість при будь-якому розкладі сказати - "я зробив все, що міг".
Або твоя совість сама накриє тебе чорним, і буде жерти без анестезії. І їй вже нічого не розкажеш.

Ще ніколи твій маленький вибір і слово Україна не стояли так близько.
Тому, що все що ти зробив для України до цього - завтра можуть звести до нуля. А без твого голосу - зведуть обов'язково.

Йди на вибори, і захисти Україну ще раз. Або ми не стоїмо того, що вже зробили. 👍
 показати весь коментар
 
 
Нажаль - знову втрати.. Четверо військовослужбовців підірвалися на Донбасі, двоє загинули.. Це з УП..
 показати весь коментар
 
Вблизи населенного пункта Счастье в Донецкой области около 8:25 в воскресенье, 21 июля, двое военных погибли в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.
 показати весь коментар
 
А ка же - " Командование ОС сообщило о начале "режима тишины" с обоюдным прекращением любого огня"?
Эта война нужна ведь только барыге. И все можно прекратить просто перестав стрелять. Или я ошибаюсь?
 показати весь коментар
 
 
А это- Мариуполь: Время:10.26. На избирательном участке 251 работают наблюдатели от Европейского Союза. Они удивлены, что на участок идут голосовать только пожилые люди, старше 70 лет. Таких большинство. По словам наблюдателей, с утра здесь проголосовало 150 человек, из них только 30 в возрасте до 40 лет.(с). Не комментирую...
 показати весь коментар
 
 
Но, продолжу: Пожилым людям часто трудно поставить галочку в нужном месте по состоянию здоровья. Мужчина, который на видео, не уверен, что поставил ее напротив той партии, какой хотел. Расстроился, но махнул рукой и опустил свои бюллетени в урну для голосования.
Из окопов на участки: Как проходит голосование в зоне ООС на Донбассе - Цензор.НЕТ 2238
 показати весь коментар
 
 
кацапы Пачему Вы такие ТУПЫЕЕ???)))))

Марина Савина - (1291)MariA5 минут назад Поздно, Маша, ты о здоровье вспомнила. Надо было беспокоиться, еще когда чаек на майдане интересный пила, с веселыми печеньками. Теперь тебя вылечить от последствий "веселых попрыгунчиков" будет сложновато. Впрочем, ты-то может майданную болезнь и переживешь - в отличие от твоей Украинушки. #Ответить0 MariA - (-10)Марина Савинатолько что и Апельсины наколотые кушала!))) а потом Мальчиков в Трусиках Танками разрывала!!))))))
 показати весь коментар
 
Марина Савина - (1291)MariAтолько что


Не знаю как мальчиков, а вот " раздавленных личинок колорадов" и "одесские шашлычки" твои свидомые пропагандоны сильно *********. Кстати, ты в одном интересном одесском кафе "жаренных сепаров" уже пробовало? Вкусненько было? Не подавилась?
 показати весь коментар
 
Поздравляю сделавших это вместе. Теперь у Украины есть собственный Киселев https://youtu.be/_gURvTdTQ4Q
Теперь уже не надо в ЕС и НАТО - вдруг НАТО распадется, а в ЕС людей есть начнут, а Конституцию нужно изменить, она создавалась в 96 году, когда ее нельзя было из интернета скачать, а сейчас она не выполняет своих функций.
Как же гадко.
 показати весь коментар
 
 
Хакнули подрядчика ФСБ в интернете.Украдено и оприлюднено 7,3 терабайта строго тайной информации ФСБ,многие направления хакерских атак.Одна из них называется ,,Гривня."Зеля знает об этом?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗ окопів на дільниці: як відбувається голосування в зоні ООС на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору