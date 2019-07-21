 З окопів на дільниці: як відбувається голосування в зоні ООС на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Михайло Ухман.
У селі Первомайське, що межує з селищем Піски, відкриті дві дільниці. Одна - в місцевій школі, інша - в будівлі місцевого будинку культури.
Тут мають можливість голосувати переселенці з селища Піски, місцеві жителі і військові. Останні отримують на руки тільки один бюлетень зі списками партій. За кандидатів-мажоритарників вони не голосують.
Як тільки відкрилася виборча дільниця, бійців почали привозити з позицій їхні командири. Хлопці раді, що є можливість вирватися і побачити інший світ, крім бліндажів. Тим паче, багато хто з них вірять в те, що в країні будуть зміни на краще.
Капітан ЗСУ Олександр Михайлов, замполіт за сумісництвом, координує цей процес. Він стежить за голосуванням на виборчій дільниці, щоб не сталося щось нестандартне.
Деякі з бійців розповідають, що приїхали голосувати безпосередньо з окопів. Інші, переважно молоді воїни, не особливо радісно спілкуються на камеру. Вони бояться, що їх побачать батьки. Адже деякі з хлопців кажуть, що вони на полігоні.
Мирне населення не дуже активне. Як кажуть місцеві спостерігачі, більшість людей прийде десь в обід.
Однак навіть ті, хто прийшов голосувати, не хочуть говорити на камеру. Одні кажуть, що їхні родичі проживають в окупованому Донецьку, інші бояться, бо не знають, що їх чекає після виборів. Адже в цьому краї дуже сильні позиції мають сепаратисти. І вони багато в чому впливають на розвиток цього регіону.
Однак Сергій, житель селища Піски розповів, що голосує за нових людей, які йдуть в парламент.
"Я проаналізував ситуацію і розумію, що ті, хто зараз рвуться від нашого краю до влади, нічого нам доброго не зробили. Ахметови, рабиновичі, бойки - вони грабували наш край, а потім привели війну. Тому, я не голосуватиму за них. Тому я сперечаюся з місцевими бабусями, які мріють про Союз і комуністів. Тільки нові люди змінять Україну!" - розповів він.
і шведку в спорт. штани заправив і халоші з носків витягнув... )))
ЧитатьЧитать @SaintKEKЕщеГоворят, если пенсионеру отрубить голову, то он будет способен дойти до участка и проголосовать за Тимошенко
Дай собі можливість при будь-якому розкладі сказати - "я зробив все, що міг".
Або твоя совість сама накриє тебе чорним, і буде жерти без анестезії. І їй вже нічого не розкажеш.
Ще ніколи твій маленький вибір і слово Україна не стояли так близько.
Тому, що все що ти зробив для України до цього - завтра можуть звести до нуля. А без твого голосу - зведуть обов'язково.
Йди на вибори, і захисти Україну ще раз. Або ми не стоїмо того, що вже зробили. 👍
Эта война нужна ведь только барыге. И все можно прекратить просто перестав стрелять. Или я ошибаюсь?
Марина Савина - (1291)MariA5 минут назад Поздно, Маша, ты о здоровье вспомнила. Надо было беспокоиться, еще когда чаек на майдане интересный пила, с веселыми печеньками. Теперь тебя вылечить от последствий "веселых попрыгунчиков" будет сложновато. Впрочем, ты-то может майданную болезнь и переживешь - в отличие от твоей Украинушки. #Ответить0 MariA - (-10)Марина Савинатолько что и Апельсины наколотые кушала!))) а потом Мальчиков в Трусиках Танками разрывала!!))))))
Не знаю как мальчиков, а вот " раздавленных личинок колорадов" и "одесские шашлычки" твои свидомые пропагандоны сильно *********. Кстати, ты в одном интересном одесском кафе "жаренных сепаров" уже пробовало? Вкусненько было? Не подавилась?
Теперь уже не надо в ЕС и НАТО - вдруг НАТО распадется, а в ЕС людей есть начнут, а Конституцию нужно изменить, она создавалась в 96 году, когда ее нельзя было из интернета скачать, а сейчас она не выполняет своих функций.
Как же гадко.