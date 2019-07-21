 З окопів на дільниці: як відбувається голосування в зоні ООС на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Михайло Ухман.

У селі Первомайське, що межує з селищем Піски, відкриті дві дільниці. Одна - в місцевій школі, інша - в будівлі місцевого будинку культури.

Тут мають можливість голосувати переселенці з селища Піски, місцеві жителі і військові. Останні отримують на руки тільки один бюлетень зі списками партій. За кандидатів-мажоритарників вони не голосують.

Як тільки відкрилася виборча дільниця, бійців почали привозити з позицій їхні командири. Хлопці раді, що є можливість вирватися і побачити інший світ, крім бліндажів. Тим паче, багато хто з них вірять в те, що в країні будуть зміни на краще.

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Капітан ЗСУ Олександр Михайлов, замполіт за сумісництвом, координує цей процес. Він стежить за голосуванням на виборчій дільниці, щоб не сталося щось нестандартне.

Деякі з бійців розповідають, що приїхали голосувати безпосередньо з окопів. Інші, переважно молоді воїни, не особливо радісно спілкуються на камеру. Вони бояться, що їх побачать батьки. Адже деякі з хлопців кажуть, що вони на полігоні.

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Мирне населення не дуже активне. Як кажуть місцеві спостерігачі, більшість людей прийде десь в обід.

Однак навіть ті, хто прийшов голосувати, не хочуть говорити на камеру. Одні кажуть, що їхні родичі проживають в окупованому Донецьку, інші бояться, бо не знають, що їх чекає після виборів. Адже в цьому краї дуже сильні позиції мають сепаратисти. І вони багато в чому впливають на розвиток цього регіону.

Однак Сергій, житель селища Піски розповів, що голосує за нових людей, які йдуть в парламент.

"Я проаналізував ситуацію і розумію, що ті, хто зараз рвуться від нашого краю до влади, нічого нам доброго не зробили. Ахметови, рабиновичі, бойки - вони грабували наш край, а потім привели війну. Тому, я не голосуватиму за них. Тому я сперечаюся з місцевими бабусями, які мріють про Союз і комуністів. Тільки нові люди змінять Україну!" - розповів він.

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