 Кандидат "Слуги народу" в окрузі Пашинського підтримав депутата від БПП Арешонкова

Як передає Цензор.НЕТ, пост на сторінці Сігачова у фейсбуці з'явився о 23:15. У ньому він написав, що просить своїх виборців підтримати кандидата в депутати Володимира Арешонкова.
"Оцінивши свої шанси, я хочу закликати всіх своїх прихильників, а найголовніше прихильників партії "Слуга народу" підтримати на виборах Володимира Юрійовича Арешонкова", - йдеться в пості.
Станом на ранок сторінка Сігачова закрита, там можна бачити тільки фото профілю. Водночас його офіційна сторінка як кандидата, яка, очевидно, ведеться житомирським штабом, закликає на вибори.
Офіційна сторінка "Слуга народу. Коростень" повідомляє, що жоден кандидат не знімався і просить не вірити у фейк.
В окрузі в Коростені головними конкурентами є Володимир Арешонков і Сергій Пашинський. Сігачов там досі був нікому не відомим - на попередніх виборах він працював членом виборчих комісій від Компартії. Зараз він представляється на місцевих сайтах як ветеран АТО, але в АТО він ніколи не був.
Формально Сігачов не може знятися з виборів, проти його прізвища навіть не поставлять штамп "Вибув". Але штаб Арешонкова може тепер скористатися постом, щоб збільшити свою підтримку.
Про цей репост вже пережоване все, його перепощували так само й інші українці, викриваючи методи російської пропаганди. ППочитайте решту повідомлень на сторінці ФБ того часу і скажіть, що дружина Зеленського займала проросійську позицію. Повторюся: і сьогодні ви програєте, бо постійно брешете, маючи решту людей за дурнів))) На таке вже ніхто не ведеться, прокидайтеся.
На лбу татуировка не нужна,
Он лишней хромосоме служит
И "бульба" он произнесёт всегда.
тем более, если шансов у него не было, и зная способности Парашенко по подкупу
ну, не мог он не знать об отношении Зеленского к Порошенко
a потому просто так делать призывы гоолосовать, именно, за партию мародера.
Та и в партином списке...точно такой же сброд...
мой бог да это ж те же грабли
не разгляделось в темноте
а ну ка наступлю еще раз
да те...)))))
У своєму матеріалі на основі аналізу великого обсягу відкритих дослідники довели існування цілих армій фейкових акаунтів (бот-румів), які утримуються топ політиками України. Їхня задача - хвалити свого власника і розповсюджувати бруд про конкурентів. Одну з найбільших армій ботів має екс-президент Петро Порошенко. Це так звані в народі "порохоботи", через мережу яких і розповсюджують дискредитаційні матеріали про його конкурентів..."
Найбільше активних ботів - у Володимира Зеленського - 27 926 акаунтів.
Например, слово "Одну з найбільших армій ботів має екс-президент Петро Порошенко..." встречается на странице два раза
"...у обробки природної мови machine learning, - векторного аналізу (NLP Word Vectors). Алгоритм аналізував тексти постів та групував схожі за змістом в одну новину.Наприклад, на початку травня була новина про коментар Володимира Гройсмана щодо середніх зарплат в Україні. Вона з'явилася на різних сайтах з різними формулюваннями, але одним змістом: «Гройсман заявив, що в найближчі два роки мінімальну зарплату в Україні потрібно збільшити вдвічі», «Коли українцям чекати підвищення зарплат», «Гройсман говорит, что украинцы в 2021 году будут зарабатывать по 620 долларов» тощо. Всі такі та подібні формулювання алгоритм визначав як одну новину. "
Біда за бідою,купив кабанчика а він з пиз...
Схоже у нашого Вовчика нові лиця закінчились.
"Останні доводи Мінстеця"!
И белым и пушистым -
В Слуги народа всего попасть,
Не выбрав путь тернистый.
"Да и вообще, сам я никогда в волонтерстве замечен не был. Не мое это. Родину защищать? Не, не, тоже не мое. Поменять Alberto Guardiani на берцы… ну сами понимаете, не патриотично. Вот и пришлось военкомат в игнор поставить. Эти жалкие потуги нашей доблестной армии пополнить свои ряды великолепным ведущим успехом не увенчаются, я уж постараюсь. И жена моя меня поддерживает. Как она любит поговаривать: «Война войной, а коктейль по расписанию»." ((c) Александр Дубинский)
Але вже безкоштовно
Шановні виборці, перевіряйте інформацію на офіційних джерелах!
Хронологія така буде:
Падаль Пашинський(виплодок Юлєчкіних конюшень) стане нардепом.
Але Буде нова Коаліція,новий Генпрокурор..
Буде знята недоторканісь.
Буде подання генпрокурора у справі підозри на вбивство юриста "Житомирських ласощів",скоєного "організованою групою осіб",за яким буде подання на арешт народних депутатів Порошенко ,Пашинського...
І буде оголошені повторні вибори в 64 окрузі по "мажоритарці"..
Известно, что причинами проведения обысков открыты уголовные производства по факту мошеннических действий бывших и ныне действующих топ-менеджеров компании ICU - Валерии Гонтаревой и Макара Пасенюка, которые одновременно были частными финансовыми представителями-советниками Петра Порошенко- в рамках расследования многомиллионных схем обогащения близкого окружения президента Порошенко на формуле "Роттердам плюс", мошеннические действия в процессе реструктуризации агрохолдинга "Мрия", а также финансовые махинации и злоупотребления во время национализации "Приватбанка".
Ранее журналисты уже обращали внимание правоохранителей на то, что Валерия Гонтарева, используя служебное положение на посту главы НБУ, осуществляла давление на "нелояльные" к Петру Порошенко банки и предприятия, фактически лишая их рефинансирования. Макар Пасенюк был персональным банкиром Порошенко, ответственным за его офшорные счета и управление теневыми активами президента.