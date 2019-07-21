EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Політика України
  6797  100
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4252) Слуга народу (130)

 Кандидат "Слуги народу" в окрузі Пашинського підтримав депутата від БПП Арешонкова

У 64-му окрузі в Коростені Житомирської області кандидат від "Слуги народу" В'ячеслав Сігачов за кілька годин до виборів підтримав кандидата Володимира Арешонкова (чинний нардеп від БПП).

Як передає Цензор.НЕТ, пост на сторінці Сігачова у фейсбуці з'явився о 23:15. У ньому він написав, що просить своїх виборців підтримати кандидата в депутати Володимира Арешонкова.

"Оцінивши свої шанси, я хочу закликати всіх своїх прихильників, а найголовніше прихильників партії "Слуга народу" підтримати на виборах Володимира Юрійовича Арешонкова", - йдеться в пості.

Станом на ранок сторінка Сігачова закрита, там можна бачити тільки фото профілю. Водночас його офіційна сторінка як кандидата, яка, очевидно, ведеться житомирським штабом, закликає на вибори.

Офіційна сторінка "Слуга народу. Коростень" повідомляє, що жоден кандидат не знімався і просить не вірити у фейк.

В окрузі в Коростені головними конкурентами є Володимир Арешонков і Сергій Пашинський. Сігачов там досі був нікому не відомим - на попередніх виборах він працював членом виборчих комісій від Компартії. Зараз він представляється на місцевих сайтах як ветеран АТО, але в АТО він ніколи не був.

Формально Сігачов не може знятися з виборів, проти його прізвища навіть не поставлять штамп "Вибув". Але штаб Арешонкова може тепер скористатися постом, щоб збільшити свою підтримку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група молодиків зібралася біля дільниці в Миколаєві, у одного з них поліція знайшла стартовий пістолет. ФОТО

Кандидат Слуги народу в окрузі Пашинського підтримав депутата від БПП Арешонкова 01
Кандидат Слуги народу в окрузі Пашинського підтримав депутата від БПП Арешонкова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138707
 
   
 Топ коментарі
 
Вася!Не надійся, це черговий фейк свиносоєвих, без яких вони не вони...
 показати весь коментар
 
Один вже вилікувався від зебільності. Процес пішов.
 показати весь коментар
 
Куплен. Но поросят это не спасет от позора.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Главное что бы холопы не разбежались по Польщам и по Россиям.
 показати весь коментар
 
 
Выложили фейковую страницу на Facebook. Черные технологи, все равно Петины проиграют.
 показати весь коментар
 
 
Это очевидно, т.к. даже когда до самых выборов жена будущего презедента хранила на своей страничке координаты - Куда скидывать информацию по перемещению ВСУ, "Петины черные технологи" проиграли...
 показати весь коментар
 
 
Тому ви й програєте, що постійно брешете.
Про цей репост вже пережоване все, його перепощували так само й інші українці, викриваючи методи російської пропаганди. ППочитайте решту повідомлень на сторінці ФБ того часу і скажіть, що дружина Зеленського займала проросійську позицію. Повторюся: і сьогодні ви програєте, бо постійно брешете, маючи решту людей за дурнів))) На таке вже ніхто не ведеться, прокидайтеся.
 показати весь коментар
 
 
Ну, конечно, голубчик, это был всего-лишь репост, который всего-лишь указывал - куда сообщать о перемещении ВСУ.
 показати весь коментар
 
Кацапу бэйджик совсем не нужен,
На лбу татуировка не нужна,
Он лишней хромосоме служит
И "бульба" он произнесёт всегда.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Один вже вилікувався від зебільності. Процес пішов.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вася!Не надійся, це черговий фейк свиносоєвих, без яких вони не вони...
 показати весь коментар
 
 
порошенко не только удержал Украину в самый тяжёлый час, он ещё и уважаемый в ес чел, вёдший вас в это ес и нато, получивший для вас безвиз Томас, сам платил за оборону вас, ....в отличии от зеленского который только и косил-откупался от армии, этот зеленский поддержал солдат? оплачивал операции больных детей за границей? может он семьи убитых поддерживал деньгами? или волонтёров поддержал............. я бы за Вакарчука, но если , что петя лучше клоуна , он хоть патриот и тяжеловес умный и образованный и...., в отличии от коломойского с зе. для меня вы население, вы же сами в рашу вошли с хмельницким, и он у вас типа гордость, а то, что пьяные казаки предали не только вас, но и нас беларусов, вас освободивших от орды и с рашей ваш хмельницкий нас массово вырезал, загоняя в рашу... Вам это ничего не напоминает? вы про это хоть знаете? понимаете?. вы для меня - тупо - " свадьба в малиновке"
 показати весь коментар
 
Те що ви знаєте я давно забув.І не потрібно коверкать факти! Навіть за подачки. На сьогодні свора соєвих це вори і бандити....
 показати весь коментар
 
Таких баранів, як Вася, і лікувати не треба... вони мовчки дозволяють себе стригти вовкам у корита...
 показати весь коментар
 
 
Куплен. Но поросят это не спасет от позора.
 показати весь коментар
 
 
если это правда, а не фейк, то однозначно продался Кандидат "Слуги народу" в окрузі Пашинського підтримав депутата від БПП Арешонкова - Цензор.НЕТ 8985

тем более, если шансов у него не было, и зная способности Парашенко по подкупу

ну, не мог он не знать об отношении Зеленского к Порошенко

a потому просто так делать призывы гоолосовать, именно, за партию мародера.





 показати весь коментар
 
 
Да ты шо？ новое лицо...особо честное...и пролвлось？ да не может такого быть...😀
 показати весь коментар
 
А если куплен...то это лишний раз подтвержлает...что под флаги партии "слуга урода" понабирали всякий разный сброд...😀
 показати весь коментар
 
Интересно будет когда этот сброд отимеет Падлюченку во все незагорелые места...
 показати весь коментар
 
У свинособак переизбирают ***** и "едим россию", других вариантов крепостным не предлагается, ибо нех.
 показати весь коментар
 
 
Москалику, чо ж ти свого прапора стидаєшся, а пишеш під бандерівським???
 показати весь коментар
 
 
Кацап что подгорает то у тебя пуканчик? Тихо , тихо! Далее еще будет.
 показати весь коментар
 
 
Это, швайнехунде, тебе подробно объяснят чеченцы, когда припомнят русне своих 300.000 погибших.
 показати весь коментар
 
 
Хороша наживка завжди привабить рогатого кацапа😁
 показати весь коментар
 
 
Надо отказаться от мажоритарщики. Это "купи-продай". Большинство нигде не работают. Гандоны, которые себя продают. Кандидат "Слуги народа" в округе Пашинского поддержал депутата от БПП Арешонкова - Цензор.НЕТ 5061
 показати весь коментар
 
 
У хлопчика не было шансов,оказался кандидатом случайно,решил что то вкусить от депутатства. Интересно ,почем слуги нынче?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Там такой сброд собрался у этих можаритарных зебобиков..что они все разбегутся по разным фракциям при первом же шухере...
Та и в партином списке...точно такой же сброд...
 показати весь коментар
 
 
В Коростене исчо не знают, что БПП теперь ПЕС. Это тот Коростень что киевская княгиня Ольга сожгла,сильно борзые они там были,можем повторить!
 показати весь коментар
 
 
Необходимо, правда, дописать заголовок: Картина:"Завтра, во всех школах страны". Кандидат "Слуги народа" в округе Пашинского поддержал депутата от БПП Арешонкова - Цензор.НЕТ 147
 показати весь коментар
 
 
***
мой бог да это ж те же грабли
не разгляделось в темноте
а ну ка наступлю еще раз
да те...)))))
 показати весь коментар
 
 
Классический избиратель Рыгов на рисунке.
 показати весь коментар
 
 
если члену БПП отрубит руки,то они еще неделю отрубанные будут воровать
 показати весь коментар
 
 
Если зелекторат скинуть с дуба ещё раз вниз головой, то он ещё упорней будет голосовать за СН.
 показати весь коментар
 
 
Похоже тебя уже били и твои мозги потерялись...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Даже без мозгов я слышу, что Богдан сказал, что Майдан это - негативное явление, что ВСУ обстреливают детсады и школы, что ***** не контролирует повстанцев, что в Украине - гражданская война, что Портнов люстрирует тех, кого он не долюстрировал во время Майдана 2013-2014 гг, когда спасал убийцу-Януковича.
 показати весь коментар
 
 
У свій час навіть зебіли були шоковані цими призначеннями та висловлюваннями. Але потім вони почитали свої методички і заспокоївшись почали попередню брехню.
 показати весь коментар
 
 
"...Увесь негатив, критика і хейтерство, які можна зустріти, поширюються не живими людьми, а ботами. Такі результати спільного дослідження VoxUkraine та компанії Artellence. Вони проаналізували найбільш коментовані ботами Facebook-дописи на сторінках найпопулярніших медіа та політиків за період з 1 травня по 8 липня 2019 року.
У своєму матеріалі на основі аналізу великого обсягу відкритих дослідники довели існування цілих армій фейкових акаунтів (бот-румів), які утримуються топ політиками України. Їхня задача - хвалити свого власника і розповсюджувати бруд про конкурентів. Одну з найбільших армій ботів має екс-президент Петро Порошенко. Це так звані в народі "порохоботи", через мережу яких і розповсюджують дискредитаційні матеріали про його конкурентів..."
 показати весь коментар
 
 
Емм, а ти по ссилці взагалі весь текст читав?)))) Там там взагалі-то трохи інакше написано:

Найбільше активних ботів - у Володимира Зеленського - 27 926 акаунтів.
 показати весь коментар
 
 
Две полнокровные дивизии состава военного времени. По старому- общевойсковой корпус.
 показати весь коментар
 
 
Зерада всегда дописывала в реальные статьи свои выдумки и их фейки легко вычислять.
Например, слово "Одну з найбільших армій ботів має екс-президент Петро Порошенко..." встречается на странице два раза

"...у обробки природної мови machine learning, - векторного аналізу (NLP Word Vectors). Алгоритм аналізував тексти постів та групував схожі за змістом в одну новину.Наприклад, на початку травня була новина про коментар Володимира Гройсмана щодо середніх зарплат в Україні. Вона з'явилася на різних сайтах з різними формулюваннями, але одним змістом: «Гройсман заявив, що в найближчі два роки мінімальну зарплату в Україні потрібно збільшити вдвічі», «Коли українцям чекати підвищення зарплат», «Гройсман говорит, что украинцы в 2021 году будут зарабатывать по 620 долларов» тощо. Всі такі та подібні формулювання алгоритм визначав як одну новину. "


 показати весь коментар
 
 
Ось іще: Лідерами за кількістю коментарів ботів на особистих сторінках є Володимир Зеленський (58 350 коментарів ботів з 255 157 або 23%)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Засланный казачок.)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Доброго дня !!!
Біда за бідою,купив кабанчика а він з пиз...
Схоже у нашого Вовчика нові лиця закінчились.
 показати весь коментар
 
 
Лучше Порох в пороховницах чем ваЗЕлин в ягодицах
 показати весь коментар
 
 
В твоих ягодицах скоро порох запалае!!!!
 показати весь коментар
 
 
Молодец, кто угодно но только не конченая мразь Пашинский.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У клована сплошной сброд в Зекоманде.
 показати весь коментар
 
 
С выздоровлением, дорогой Вячеслав !!!! Кандидат "Слуги народа" в округе Пашинского поддержал депутата от БПП Арешонкова - Цензор.НЕТ 765
 показати весь коментар
 
 
Статью то почитай, если это не фейк то он решил поддержать меньшее зло, Арешонков просто белый и пушистый по сравнению с Пашинским.
 показати весь коментар
 
 
пусть будет хоть радужный гей, но только бы не зеленый пи...арас !!! Кандидат "Слуги народа" в округе Пашинского поддержал депутата от БПП Арешонкова - Цензор.НЕТ 1067




 показати весь коментар
 
 
КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕНТРАЛ... ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ... Кандидат "Слуги народа" в округе Пашинского поддержал депутата от БПП Арешонкова - Цензор.НЕТ 7265
 показати весь коментар
 
 
Да... Для сої в принципі і не дивно такі фейки клепати.
"Останні доводи Мінстеця"!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Чтоб патриотом сразу стать
И белым и пушистым -
В Слуги народа всего попасть,
Не выбрав путь тернистый.

"Да и вообще, сам я никогда в волонтерстве замечен не был. Не мое это. Родину защищать? Не, не, тоже не мое. Поменять Alberto Guardiani на берцы… ну сами понимаете, не патриотично. Вот и пришлось военкомат в игнор поставить. Эти жалкие потуги нашей доблестной армии пополнить свои ряды великолепным ведущим успехом не увенчаются, я уж постараюсь. И жена моя меня поддерживает. Как она любит поговаривать: «Война войной, а коктейль по расписанию»." ((c) Александр Дубинский)
 показати весь коментар
 
 
Кого-то возмущает, а кого-то радует фейк-нефейк. Меня в данном случае страшит биография "слуги"-коммуниста, атошника, который никогда не был в АТО, это ж сколько таких под зеленой мастью хочет зайти в ВР. И какая-то часть таких зайдет. Жалко Украину
 показати весь коментар
 
 
Останній шанс для комуняки Сергачова, інакше йому не перемогти.
 показати весь коментар
 
 
Сложным и трудным был путь Сигачёва к кормилу власти /"Слуга народа" неправдиво называет участником АТО коммуниста Сигачова./ Кандидат "Слуги народа" на Житомирщине Сигачов "откосил" от мобилизации
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Далі буде ще багато подібного і у зебілів буде розрив мозку.
 показати весь коментар
 
 
У Петрухи последний бой, шо тут не понятного...ему уже камеру приготовили, а за взлом фейсбука даже не оштрафуют
 показати весь коментар
 
 
Камера має бути Open air десь в центрі Києва. Одна з чотирьох стін - скляна. В камері всі зручності, комп, ТВ, бігова доріжка, можливість спілкуватись через скло по гучномовцю. Дякули зможуть спостерігати свого коханого Пєцю цілодобово Кандидат "Слуги народу" в окрузі Пашинського підтримав депутата від БПП Арешонкова - Цензор.НЕТ 25
Але вже безкоштовно Кандидат "Слуги народу" в окрузі Пашинського підтримав депутата від БПП Арешонкова - Цензор.НЕТ 168
 показати весь коментар
 
Быстрее всего, что взломали страницу кандидата от СН.
 показати весь коментар
 
 
Я, Вячеслав Сігачов, НЕ знімав свою кандидатуру з виборів та НЕ передаю свої голоси опонентам! На сторінці партії у місті Житомир є офіційне спростування викладеної у даній статті інформації: https://www.facebook.com/zezhytomyr/photos/a.367894910611373/468613853872811/
Шановні виборці, перевіряйте інформацію на офіційних джерелах!
 показати весь коментар
 
 
не особливо варто хвилюватись..
Хронологія така буде:


Падаль Пашинський(виплодок Юлєчкіних конюшень) стане нардепом.
Кандидат "Слуги народу" в окрузі Пашинського підтримав депутата від БПП Арешонкова - Цензор.НЕТ 9383

Але Буде нова Коаліція,новий Генпрокурор..
Буде знята недоторканісь.
Буде подання генпрокурора у справі підозри на вбивство юриста "Житомирських ласощів",скоєного "організованою групою осіб",за яким буде подання на арешт народних депутатів Порошенко ,Пашинського...
І буде оголошені повторні вибори в 64 окрузі по "мажоритарці"..
 показати весь коментар
 
 
З Савченко фактично знімали недоторканість, і Мосійчука теж, а толку? Так само і тут буде.
 показати весь коментар
 
Пашинский- мразь,но как назвать тех кто в данный момент голосует за нього? Из каких соображений совершается такой поступок? Что пообещал нерабам и нащадкам провидныка Бульбы?
 показати весь коментар
 
 
Нащадок вигаданого персонажа тут лише ти. Якщо вони не раби, то ти виходить раб, і пишаєшся цим?
 показати весь коментар
 
Jesly mne dali golos ja by golosoval za Solidarnost ili Golos.Tut ne reklama za kandidat ja ne imeju pravo golosovat.Predupredyt ja mogu Kolomokski mne nenravitsia eto vozracenyje nazad na 15 let,etot celovek zadusyt vas.
 показати весь коментар
 
 
А нам мало кому нравиться Коломойский . как и другие олигархи это нужно вообще быть дибилом ю.что бы гнравились олигархи , но таких 90 % . А олигархи они везде по партиям и Колома не один дьявол из них .Голос - Пинчук . ПЕС - Пепа . Ахметов ( 1 корзина ) Жеваго ( краситься в о все цвета ) .БЮТ -млн еры . СН - Колома ,Рыги - Ахмет( 2 корзина ) . Новинский и РФ ..Свобода - ХЗ ,кто сейчас их греет ,ГП и СиЧ- млн -еры .
 показати весь коментар
 
Очередной фейк от соевой мрази, которая любой ценой старается пролезть в Раду, что бы избегнуть справедливого наказания за 5 лет разграбления страны.
 показати весь коментар
 
 
В пятницу, 19 июля 2019 года , Национальное антикоррупционное бюро начало проведение следственных действий в центральном офисе компании ICU.

Известно, что причинами проведения обысков открыты уголовные производства по факту мошеннических действий бывших и ныне действующих топ-менеджеров компании ICU - Валерии Гонтаревой и Макара Пасенюка, которые одновременно были частными финансовыми представителями-советниками Петра Порошенко- в рамках расследования многомиллионных схем обогащения близкого окружения президента Порошенко на формуле "Роттердам плюс", мошеннические действия в процессе реструктуризации агрохолдинга "Мрия", а также финансовые махинации и злоупотребления во время национализации "Приватбанка".
Ранее журналисты уже обращали внимание правоохранителей на то, что Валерия Гонтарева, используя служебное положение на посту главы НБУ, осуществляла давление на "нелояльные" к Петру Порошенко банки и предприятия, фактически лишая их рефинансирования. Макар Пасенюк был персональным банкиром Порошенко, ответственным за его офшорные счета и управление теневыми активами президента.
 показати весь коментар
 
 
Ща клоун накормит зебилов зелеными соплями и они радостно проглотят
 показати весь коментар
 
 
Всмысле поддержал пьяного БППшника чтобы не упал или подержал ему писюн пока тот ссал?
 показати весь коментар
 
Щось не оганізоване оповіщення в Зєлі. Ще можна було б офіційно зробити заяву від щтабу - що робити їх виборцям?
 показати весь коментар
 
С такими , как Сигачев нужно ходить в разведку !
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКандидат "Слуги народу" в окрузі Пашинського підтримав депутата від БПП Арешонкова
 
 
 
 
 
 вгору