 Кандидат "Слуги народу" в окрузі Пашинського підтримав депутата від БПП Арешонкова

Як передає Цензор.НЕТ, пост на сторінці Сігачова у фейсбуці з'явився о 23:15. У ньому він написав, що просить своїх виборців підтримати кандидата в депутати Володимира Арешонкова.

"Оцінивши свої шанси, я хочу закликати всіх своїх прихильників, а найголовніше прихильників партії "Слуга народу" підтримати на виборах Володимира Юрійовича Арешонкова", - йдеться в пості.

Станом на ранок сторінка Сігачова закрита, там можна бачити тільки фото профілю. Водночас його офіційна сторінка як кандидата, яка, очевидно, ведеться житомирським штабом, закликає на вибори.

Офіційна сторінка "Слуга народу. Коростень" повідомляє, що жоден кандидат не знімався і просить не вірити у фейк.

В окрузі в Коростені головними конкурентами є Володимир Арешонков і Сергій Пашинський. Сігачов там досі був нікому не відомим - на попередніх виборах він працював членом виборчих комісій від Компартії. Зараз він представляється на місцевих сайтах як ветеран АТО, але в АТО він ніколи не був.

Формально Сігачов не може знятися з виборів, проти його прізвища навіть не поставлять штамп "Вибув". Але штаб Арешонкова може тепер скористатися постом, щоб збільшити свою підтримку.

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