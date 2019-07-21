 За перебігом виборів стежать 1050 іноземних спостерігачів і 11 закордонних журналістів, - Держприкордонслужба

Про це повідомив на брифінгу голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна".

"Станом на сьогодні в Україні перебуває 1061 особа, а саме 1050 спостерігачів і 11 представників ЗМІ. Фактів непропуску осіб цієї категорії не виникало", - сказав Дайнеко.

Як повідомляється, особовий склад ДПСУ несе службу в посиленому режимі.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

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