 За перебігом виборів стежать 1050 іноземних спостерігачів і 11 закордонних журналістів, - Держприкордонслужба

Про це повідомив на брифінгу голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна".
"Станом на сьогодні в Україні перебуває 1061 особа, а саме 1050 спостерігачів і 11 представників ЗМІ. Фактів непропуску осіб цієї категорії не виникало", - сказав Дайнеко.
Як повідомляється, особовий склад ДПСУ несе службу в посиленому режимі.
Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів України.
https://www.facebook.com/100023961371771/videos/493924258082949/
Теперь уже не надо в ЕС и НАТО - вдруг НАТО распадется, а в ЕС людей есть начнут, а Конституцию нужно изменить, она создавалась в 96 году, когда ее нельзя было из интернета скачать, а сейчас она не выполняет своих функций.
Как же гадко.