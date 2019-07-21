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 За перебігом виборів стежать 1050 іноземних спостерігачів і 11 закордонних журналістів, - Держприкордонслужба

Всіх іноземних спостерігачів і журналістів, які приїхали стежити за перебігом голосування, пропустили на територію країни.

Про це повідомив на брифінгу голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна".

"Станом на сьогодні в Україні перебуває 1061 особа, а саме 1050 спостерігачів і 11 представників ЗМІ. Фактів непропуску осіб цієї категорії не виникало", - сказав Дайнеко.

Як повідомляється, особовий склад ДПСУ несе службу в посиленому режимі.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138706
 
 
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***** стежить, який регулярно і постачає зброю ********** і живу кацапську біомасу в Україну
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Треба було і погоняло написати,щоб санітарам легше було тебе шукати! За перебігом виборів стежать 1050 іноземних спостерігачів і 11 закордонних журналістів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7357
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ПАСЕшников вроде не прилашали наблюдателями или нет (для себя хочу уточнить)?
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Поздравляю сделавших это вместе. Теперь у Украины есть собственный Киселев https://youtu.be/_gURvTdTQ4Q
Теперь уже не надо в ЕС и НАТО - вдруг НАТО распадется, а в ЕС людей есть начнут, а Конституцию нужно изменить, она создавалась в 96 году, когда ее нельзя было из интернета скачать, а сейчас она не выполняет своих функций.
Как же гадко.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗа перебігом виборів стежать 1050 іноземних спостерігачів і 11 закордонних журналістів, - Держприкордонслужба
 
 
 
 
 
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