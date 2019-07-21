 Річниця визволення Торецька і Рубіжного: командувач ОС привітав українців

Текст привітання розміщено на сторінці пресслужби штабу ООС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні співвітчизники, дорогі мешканці Торецька та Рубіжного!

Від імені Командування об'єднаних сил та від себе особисто щиро вітаю вас із Днем звільнення Торецька та Рубіжного від російських окупаційних військ та їхніх найманців!

Подвиг мешканців Торецька та Рубіжного та воїнів, які звільнили й обороняють місто, уже вписаний в історію України золотими літерами".

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