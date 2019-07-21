 Річниця визволення Торецька і Рубіжного: командувач ОС привітав українців

Текст привітання розміщено на сторінці пресслужби штабу ООС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні співвітчизники, дорогі мешканці Торецька та Рубіжного!
Від імені Командування об'єднаних сил та від себе особисто щиро вітаю вас із Днем звільнення Торецька та Рубіжного від російських окупаційних військ та їхніх найманців!
Подвиг мешканців Торецька та Рубіжного та воїнів, які звільнили й обороняють місто, уже вписаний в історію України золотими літерами".
Якщо не знав.
Слава Україні !
Пєрєдай по смєнє.
НУ КОЛИ ВИ ВЖЕ НАВЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО ПИСАТИ НАЗВУ МІСТА ІЛОВАЙСЬК?
Там одна літера Л.
Ти порахував можливі втрати, адже воювали б ми з кацапською армією, а не з кізяками і попочлєнцамі, втрачаючи при наступі втричі бульше ніж ворог при обороні.
Тобі не здаєтьсяя, що у нас люди швидше б закінчилися ніж у кацапів?
Зе!Дюді - ботофкрма Зєєєлі за роботою.
по какому городу он бьі применил его в первую очередь:
- Лондон,
- Вашингтон,
-Токио,
- Берлин?
Что бьі потом Европа аплодировала россіі, за восстановление транзита нефти?
Саме таку ціну платять ті, хто повірив євреям і віддав їм власну країну.
а вообще евреи у власти это не всегда плохо . в Англии конца XIX века был очень вменяемый премьер-министр Дизраэли . да и Испания под сильной рукой генералисимуса Франко ( потомок крещеных евреев ) смогла покончить с анархией и выйти из кризиса
Особый статус лугандии в границах областей...
"...особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".
Какая глубокая мысль!
А як пєл, в 2014. і свічки ставив.