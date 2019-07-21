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Все про:визволення (273) Торецьк (68) операція Об'єднаних сил (1398) Олександр Сирський (18)

 Річниця визволення Торецька і Рубіжного: командувач ОС привітав українців

Командувач Об'єднаними силами Олександр Сирський привітав українців з п'ятою річницею визволення Торецька й Рубіжного.

Текст привітання розміщено на сторінці пресслужби штабу ООС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні співвітчизники, дорогі мешканці Торецька та Рубіжного!

Від імені Командування об'єднаних сил та від себе особисто щиро вітаю вас із Днем звільнення Торецька та Рубіжного від російських окупаційних військ та їхніх найманців!
Подвиг мешканців Торецька та Рубіжного та воїнів, які звільнили й обороняють місто, уже вписаний в історію України золотими літерами".

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Річниця визволення Торецька і Рубіжного: командувач ОС привітав українців 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138704
 
   
 Топ коментарі
 
Вітаю Воїнів з перемогою !
Слава Україні !
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То значить Порошенко таки правильно почав війсткове звільнення донбасу від сепарні. А як же ж тоді вся хуцпа від Зєєєлі?
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Не на часі. Почекайте. Все ще тільки починається. Ще навіть війну не оголосили.
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Україна вже знаходиться ФАКТИЧНО у стані війни з Росією з 21.02.2014.
Якщо не знав.
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Немає такого стану. З РФ ніхто не воює. Тим більш Україна. Дипломати на місцях. Торгівля з РФ йде такими темпами, що ніхто з ЄС і близько не стоїть. Відкрий газовий кран на плиті. Понюхай. Понюхав? Тепер закрий кран. Цей газ йде з РФ. Якщо не знав.
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Вітаю Воїнів з перемогою !
Слава Україні !
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Вообще то по идее поздравлять должен был президент...
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А ТЫ НЕ СИДИ на деване иди и ОСВОБОЖДАЙ, ГЕРОЯМ СЛАВА
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То значить Порошенко таки правильно почав війсткове звільнення донбасу від сепарні. А як же ж тоді вся хуцпа від Зєєєлі?
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Та нє то всіх андрій жагун заільнив та переміг все військо ворогів однією рошенкою
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За четыре года Красная Армия прошла от границы до Волги и от Волги до Берлина. Они сражались за Родину, свою Родину. А у нас месяц побед, пол года поражений и пятый год безальтернативный Минский позор. Так, что празднуем?
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Конечно. Ведь от оккупации нас освободила УПА или ОУН?
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От чьей оккупации? Большевиков? Да,немцы освободили Украину от большевицкой мрази и люди пережившие Голодомор с хлебом и солью встречали армию Вермахта.И это исторический факт.
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Да это факт. Только почему же миллионы были потом угнаны в Германию, очень многие домой так и не вернулись
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а скільки українців і не тільки загинуло в концтаборах ссср? Нагадати? Совок-це той самий тоталітарний режим що й фашизм.
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Да, большевики были страшными правителям.Но и они никогда не осмеливались применять ЯО против мирных городов. Или ты забыл кто бомбили Хиросиму и Нагасаки ЯО
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В японцев тогда фашизмъ лютовал -их на место поставили-и смотри сейчас самая разумная и трудолюбивая нация! И с кацапами так же надо сделать-чтоб неповадно было.Но в современном мире нет нужды применять ЯО.Можно супостата и санкциями удавить нехило.Чтобы голодные бунты начались.У кацапов навыки есть.Свергли законного царя в 1917м ,свергнут и незаконного сцаря в 2019м
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Бомбить ЯО мирные города это тоже как то фашизмом пахнет? Нет?
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Від окупаціїї нас звільняли Доброботи і ВСУ, правонаступники УПА і ОУН.
Пєрєдай по смєнє.
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Да неужели. И как ОУН и УПА передали приемственность через 50 лет. Хватит лобуду гонять....
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Или Беня, который платил за Илловайск 100 000 дол, тоже правоприемник ОУН и УПА???? Но только это не помешало ему потом ограбить страну на 5 млрд. дол.
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ЛАХТІНСКІЄ (так так, це тобі: РФ, ул. Оптиков 4, корпус, 3, Бизнес центр «Лахта -2», «Центр информационньіх технологий» ),
НУ КОЛИ ВИ ВЖЕ НАВЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО ПИСАТИ НАЗВУ МІСТА ІЛОВАЙСЬК?


Там одна літера Л.
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І втратили 28 мільйонів.
Ти порахував можливі втрати, адже воювали б ми з кацапською армією, а не з кізяками і попочлєнцамі, втрачаючи при наступі втричі бульше ніж ворог при обороні.
Тобі не здаєтьсяя, що у нас люди швидше б закінчилися ніж у кацапів?
Зе!Дюді - ботофкрма Зєєєлі за роботою.
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Да, потери Красной Армии были огромные. Часто очень не оправданы. Но гибель этих 28 или более миллионов остановила безумца, который создавал ЯО и ракеты. Если бы не гибель этих людей, Гитлер бы получил и ЯО и ракеты. И тогда жертвы исчеслялись не десятками, а сотнями миллионов. Что касается ВСУ, всегда привожу пример Финляндии, которая вступила в войну самой мощной и многочисленные Армией мира-СССР. Проиграла войну, потеряла 10% территории, но сохранила Независимость. А только торгаши и трусы без совести, чести и Родины никак не могут определиться, воевать в врагом или торговать
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гибель этих 28 или более миллионов не остановила безумца Сталина, который создавал ЯО и ракеты.
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Не Сталин создал и применил ЯО. А демократ Трумен.ЯО появилось в СССР только в 1949.И не СССР применил его против мирных городов, а демократические США. Учи Историю....
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Вопрос к тебе: «Если бьі у Сраліна бьіло ЯО и средства его доставки 1 сентября 1939,
по какому городу он бьі применил его в первую очередь:
- Лондон,
- Вашингтон,
-Токио,
- Берлин?

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Ничего бы не применил. Ядерные разработки в 1939 вели только США - Матхетенский проект и Германия двумя группами исследователей. СССР начал разработки только в 1945. Исследования в Германии были прекращены 1 января 1943 года по указу Гитлера, который прекращай финансирование военных проектов, если практически кого результата не будет в течении полугода. И именно Красная Армия заставила Г теракт сделать такой шаг. Миллионы неоправданно жертв с её стороны заставили Гитлера отказаться от создания ЯО
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Ты имеешь дело с российской армией и очень специфической войной. Ты же не рассчитываешь победить одним героическим рывком? Не выйдет. Ну и кроме того, было сделано многое, чтобы на войну шли не все, только добровольцы. В отличие от Второй Мировой войны, когда гнали вперед всех и вся, при этом стреляя в затылок всем без разбору. Разница же есть, верно?
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Конечно есть. Только разница в принципах. В 1941_42 Красная армия бросала вооружения и драпала от немцев имея техническое и численность превосходство. А потом пошёл перелом и воевали не за Сталина или Молотов а, а за Родину. Да были заградотряды, было много неоправданно жертв. Но воевали ЗА РОДИНУ.
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Всю страну положат, и в результате Украины не будет. Осталось выбрать: принципы или терпение. У нас достаточно безумный сосед, тут мало что можно сделать. Привести его в чувство в ближайшее время не удастся, но при этом важно самим не стать безумными и самим не разнести самих себя.
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Нет. У нас не безумный сосед. У нас власть, для которой страна лишь пасбище, а люди всего лишь полу рабы на заводах и земле. Никто нас не будет защищать, если этого не будем делать мы сами. Кто мешал нам летом 2014, после нападения РФ на наших пограничников и ВСУ ввести военное положение и прекратить подачу газа и нефти в Европу, кто мешал нам после первого гумконвоя, закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Кто мешал нам дать вооружён е ВСУ и открыть ответный огонь на поражение? Никто. Только для этого нужна сила воли и мысль о стране и её народе, а не о фабрике в Липецке и счёте в западном банке.
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Перекрьіть подачу нефти и газа в Европу?
Что бьі потом Европа аплодировала россіі, за восстановление транзита нефти?
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Нет обязанность страны защищать свою территорию путем прекращения финансирования агрессора.
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і кому така "пабєда" потрібна - десятки мільйонів людей убто, повністю знищено економіку, країну відкинуто нс сттні років назад у розвитку і вона вже ніколи не дожене у розвитку тих кого "перрмогла"?
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Вообще то так называемая РККА состояла из жителей 15 РЕСПУБЛИК и если бы не грандиозная по своим масштабам военная помощь США,Англии,Канады,Австралии то трудно сказать чем бы закончилась та война для СССР. А вот Вовка Путькин так расхрабрился и расхвастался что выразил уверенность что войну выиграли исключительно россияне а все остальные только мешали россиянам путаясь под ногами при этом напрочь забыв сказать что именно россияне были самыми многочисленными и жестокими изменниками. По самым скромным подсчётам их было более двух с половиной миллионов против например 12 тысяч УКРАИНСКОГО батальона СС Нахтигаль. Интересно с какими россиянами он решил победить Гитлера если только 7 часть населения считается боеспособной,то есть лишь каждый седьмой может держать условно в руках оружие,то есть всего лишь 12 миллионов россиян могли бы считаться солдатами и это без резервов,отнимите отсюда официальных 2,5 миллиона предателей и вы получите всю армию России,9,5 миллионов человек. Это если всех без исключения поставить под штыки но ведь нужно и кому то обеспечивать и вооружать эту армию в тылу а это как минимум минус ещё 3-3,5 миллиона,в сухом остатке уже 6 миллионов,минус чиновников и остальную хитрож**ую публику ещё не менее 1 миллиона и остаётся уже 5 миллионов,теперь минусуем генералитет, санчасти,связистов,корреспондентов,тыловых "крыс" всякие подсобные структуры армии которые не есть боевой единицей и получаем уже менее ЧЕТЫРЁХ миллионов бойцов половина из которых была бы уничтожена и взята в плен в первые же дни интенсивных боевых действий являясь новобранцами которых срочно мобилизовали и которые никогда не видели оружия. И вот перед нами остаётся то чем Путин легко бы выиграл ту войну у гитлеровской обученной и прекрасно вооружённой армии. Печальное зрелище не правда ли? И первые же дни той войны наглядно нам показали всю "мощь" РККА и это при том что тогда воевали 15 республик а не одна РФ. Думаю если бы сейчас всё повторилось то война между Германией и Россией была бы самой быстротечной, с мгновенным финалом для РФ а возможно закончилась бы на следующий день же.
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Вам Порошенко не подобався? Ви ще його зі сльозьми будете згадувати, коли їстимете власних дітей!
Саме таку ціну платять ті, хто повірив євреям і віддав їм власну країну.
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вы сильно преувеличиваете . хотя те кто за него проголосовал возможно еще не раз пожалеют о своем выборе

а вообще евреи у власти это не всегда плохо . в Англии конца XIX века был очень вменяемый премьер-министр Дизраэли . да и Испания под сильной рукой генералисимуса Франко ( потомок крещеных евреев ) смогла покончить с анархией и выйти из кризиса
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Франко не мог быть потоком евреев. Испания выселить ВСЕХ евреев ещё 16 веке. И столетия и им было запрещено слиться в Испании.
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да конечно Річниця визволення Торецька і Рубіжного: командувач ОС привітав українців - Цензор.НЕТ 2749 вы меня внимательно читаете " потомок крещеных евреев " ? учите историю и желательно не по советским учебникам . вам слово моран ничего не говорит ? Річниця визволення Торецька і Рубіжного: командувач ОС привітав українців - Цензор.НЕТ 3806 https://www.jewage.org/wiki/ru/Article:%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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Я внимательно прочитал о Франко. Он не еврей и не мог быть евреев, потому что в испанской армии было запрещено евреям быть офицерами. Он даже получил паспорт чистоты крови. Учи матчасть соевый
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Ну по большому счёту,мы и так их едим метафорически.Смертность превысила рождаемость.Считай мы съели не рождённых детей.А почему,украинцы не рождают детей?Потому,що их треба поднимать.А с нашей экономикой це проблематично.Плюс миграция.Родители вынуждены искать кращу долю за кордоном,оставляя детей на самотёк.Отсюда,алкоголь,наркота,яку москали используют як зброю по знищенню молодi.Свары в семьях,разводы,тоже бьют по детям.Детские суициды туда же к поеданию отнесём.Игры типа"Синего кита"подрыв психики и т.п Річниця визволення Торецька і Рубіжного: командувач ОС привітав українців - Цензор.НЕТ 4198
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Про дітей ти перегнув.Нам хватить і рабів рускагаварясчіх. Порох без сумніву зробив більше ніж усі попередні прези разом узяті,і міг зробити ще більше народ цього чекав,.але НЕ ЗАХОТІВ -бо ж партньори.Хотів щоб і вашим і нашим.Не вийшло.Тому маємо зеленського.Це лише Петі вина,а не 73% які за Зеленого проголосували.
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Теперь будем наблюдать...как это все зебобики сольют в унитаз...
Особый статус лугандии в границах областей...
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Одним росчерком пера Портнов вычеркнет то, что предложил вписать и было вписано в закон об особом статусе "преступником" Порошенко, а именно:
"...особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".
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трохи мутна мапа. Насторожує "ділянка кордону під контролем України" З мапи бачимо що Україна контролює весь кордон з московією.
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"Це лише Петі вина,а не 73% які за Зеленого проголосували."
Какая глубокая мысль!
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глубока мисль чи ні-то таке діло...Я що хотів те й написАв.Напиши і ти свої мислі.
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А вот я и написал. Свои мысли по поводу твоей мысли.
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Ладно...Не будем більше мисляти з приводу мислів бо так замисляємо форум що модер помислить обох забанити
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А как иначе лохам себя оправдать? Невноватая я, она сам пришел, а я голосовал(а) не за Зелемойского, а против Порошенко!
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Опять же получишь сцаной тряпкой по ватному иблу.Не надоело унижаться?😂😂🌷
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А ты, стало быть, чудом выживший безоружный опочленец.
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Шот твоє пуйло, вже 4 роки як про новососію і тихим словом не згадує.
А як пєл, в 2014. і свічки ставив.
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тоді ми боролись.весь світ бачив.міста брали. не сцали через усе чорне море по 44паралелі йти на річних катерах. сьогодні портнови.жюкови. злив станиці.
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Слава воинам,что эти города не в ОРДЛО.
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