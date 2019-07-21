 Вісім дільниць не відкрилися для голосування через питання в комісіях і бюлетені, - МВС

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі у нас не відкрито 8 діляниць, 16 дільниць були відкриті з запізненням", - сказав він на брифінгу в Києві.
За словами Ярового, особовий склад МВС - майже 132 тисячі правоохоронців - приступив до виконання своїх завдань щодо забезпечення правопорядку на виборах.
Зі свого боку глава Національної поліції України Сергій Князєв зазначив: "На території держави оперативна обстановка спокійна в цілому. За добу ми зареєстрували два вбивства, які розкриті".
Що стосується невідкритих виборчих дільниць, то, за словами глави Нацполіції, в Чернігівській області не відкрилися 4 дільниці: на двох передаються документи в зв'язку зі зміною складу комісії, ще на двох йде суперечка серед членів комісій.
"Тобто, це політичні, а не поліцейські питання", - зазначив він.
У Донецькій області, як повідомив Князєв, на одній з дільниць зіпсовані контрольні листи для вкидання в урни, ще на одній дільниці переобрали голову комісії і йде перерахунок бюлетенів.
Також, за його словами, на дільниці в Миколаївській області не встигли віддрукувати бюлетені, а на дільниці в Житомирській області спізнюється глава комісії.
Та йдіть ви в пінь, і пішов.
Увесь час (а це вже 4, чи 5 голосування з моменту зміни реєстрації) було правильна адреса, а тут якесь.... оЧепяталось.