 Вісім дільниць не відкрилися для голосування, 16 - були відкриті з запізненням, - МВС

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі у нас не відкрито 8 діляниць, 16 дільниць були відкриті з запізненням", - сказав він на брифінгу в Києві.

За словами Ярового, особовий склад МВС - майже 132 тисячі правоохоронців - приступив до виконання своїх завдань щодо забезпечення правопорядку на виборах.

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Зі свого боку глава Національної поліції України Сергій Князєв зазначив: "На території держави оперативна обстановка спокійна в цілому. За добу ми зареєстрували два вбивства, які розкриті".

Що стосується невідкритих виборчих дільниць, то, за словами глави Нацполіції, в Чернігівській області не відкрилися 4 дільниці: на двох передаються документи в зв'язку зі зміною складу комісії, ще на двох йде суперечка серед членів комісій.

"Тобто, це політичні, а не поліцейські питання", - зазначив він.

У Донецькій області, як повідомив Князєв, на одній з дільниць зіпсовані контрольні листи для вкидання в урни, ще на одній дільниці переобрали голову комісії і йде перерахунок бюлетенів.

Також, за його словами, на дільниці в Миколаївській області не встигли віддрукувати бюлетені, а на дільниці в Житомирській області спізнюється глава комісії.

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