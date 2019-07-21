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 Політика України
  2019  107
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Все про:вибори (4252) Князєв (323) Яровий (57)

 Вісім дільниць не відкрилися для голосування, 16 - були відкриті з запізненням, - МВС

8 виборчих дільниць не відкрилися станом на 9 ранку.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі у нас не відкрито 8 діляниць, 16 дільниць були відкриті з запізненням", - сказав він на брифінгу в Києві.

За словами Ярового, особовий склад МВС - майже 132 тисячі правоохоронців - приступив до виконання своїх завдань щодо забезпечення правопорядку на виборах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через небезпеку обстрілу виборчі дільниці не відкрилися в деяких прифронтових селах Донецької області. ВIДЕО

Зі свого боку глава Національної поліції України Сергій Князєв зазначив: "На території держави оперативна обстановка спокійна в цілому. За добу ми зареєстрували два вбивства, які розкриті".

Що стосується невідкритих виборчих дільниць, то, за словами глави Нацполіції, в Чернігівській області не відкрилися 4 дільниці: на двох передаються документи в зв'язку зі зміною складу комісії, ще на двох йде суперечка серед членів комісій.

"Тобто, це політичні, а не поліцейські питання", - зазначив він.

У Донецькій області, як повідомив Князєв, на одній з дільниць зіпсовані контрольні листи для вкидання в урни, ще на одній дільниці переобрали голову комісії і йде перерахунок бюлетенів.

Також, за його словами, на дільниці в Миколаївській області не встигли віддрукувати бюлетені, а на дільниці в Житомирській області спізнюється глава комісії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138701
 
 
 Топ коментарі
 
Повернувся з голосування.. Дніпро по явці виборців голосує, на мій погляд, так же само, як і на виборах 31-го березня та 21-го квітня.. Все спокійно, чергує поліція.. Голосують люди різних вікових груп, в тому числі і молодь.. Сам процес голосування зайняв п'ять хвилин.. Не лінуймося - за паспорти , та на виборчі дільниці..
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Кацапы не в Киеве благодаря добровольцам!
Нашим добровольцам, украинским...
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Чернівці..

місто,де безроздільно хазяйнують на митниці ПАТРІОТИ Яценюк(Калинівський ринок)і оптовий контрабандист лісу Бурбак...
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Проголосовал за будущее, за европейские ценности, за порошенка.
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Я вот только проснулся, сижу себе пью кофий, собираюсь на участок помаленьку, вот на кой чёрт мне эти низкопошибные картинки?Только настроение портят.
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Судя по записи со студии 95 Квартала о рассуждениях о Конституции от продюсера , хочется сказать, что те 72% не избирали президента в вступили в 95 квартал. Слугами им же не быть ибо там только для своих и только тем кто с деньгами, судя по постоянке 72% с 63% Вы и НЕ свои и Без денег. Теперь можете писать, что я с Германии и она не помогла в решении вопросов с ботоксным. Но при этом предьявите хоть одно обвинение Путину, а не Европе....
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Весь час ходив голосувати, без проблем (а мені треба ще доїхати до дільниці 15 км). Тут прихожу, я є, а адреса не та. Замість 46/1, стоїть 46/4. З якого ляха таке? Там зашквар, шкандать, усі метаються, не знають що робити. Зробили припис напроти і видали мені бюлетні. Чую, а там гвалт не стихає, мовляв треба його паспортні данні переписати ще.
Та йдіть ви в пінь, і пішов.
Увесь час (а це вже 4, чи 5 голосування з моменту зміни реєстрації) було правильна адреса, а тут якесь.... оЧепяталось.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВісім дільниць не відкрилися для голосування, 16 - були відкриті з запізненням, - МВС
 
 
 
 
 
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