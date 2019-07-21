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 Політика України, Суспільство
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 Голосування на позачергових парламентських виборах стартувало в Україні

В Україні 21 липня о 8:00 почалося голосування на позачергових парламентських виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з чинною системою виборів, з 450 народних депутатів половину українці вибирають в багатомандатному виборчому окрузі за списками політичних партій (пропорційна частина), ще половину - в одномандатних виборчих округах (мажоритарна частина).

Вибори не відбудуться в окупованому Криму і окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

З огляду на окупації частини території України голосування відбудеться в 199 мажоритарних округах замість 225. Таким чином, до Верховної Ради буде обрано не більше 424 народних депутатів з 450.

Виборці, які будуть голосувати за місцем своєї реєстрації, отримають два бюлетені і зможуть проголосувати як за список партії, так і за кандидата у своєму мажоритарному округу.

Ті, хто змінив місце для голосування або голосує за кордоном, зможуть вибрати тільки партію.

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Прохідний бар'єр до Верховної Ради для політичних партій становить 5%.

Відповідно до закону про вибори народних депутатів України, ЦВК встановлює результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі та в одномандатних округах не пізніше, ніж на п'ятнадцятий день з дня голосування (не пізніше 5 серпня). Не пізніше, ніж на п'ятий день (не пізніше 10 серпня) з дня встановлення результатів виборів ЦВК офіційно оприлюднить ці дані в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" (список обраних депутатів публікується в алфавітному порядку).

Мінімум чотири екзит-поли будуть проведені в день виборів. Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова проведуть "Національний екзит-пол".

Крім того, соціологічне дослідження проведуть Центр соціальних і маркетингових досліджень "Соціс" спільно з Комітетом виборців України (КВУ)

Результати екзит-полів будуть оприлюднені після закриття виборчих дільниць о 20:00.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138699
 
   
 Топ коментарі
 
Доброе утро, зебилята. Вот интересно, какой сюрприз вы сегодня приготовили стране и сколько времени Украине придется выбираться из этого "сюрприза"?
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Народ который не любит свою страну , не заслуживает ничего хорошего. Жалко только небольшую часть украинцев которые от этого о будут страдать.
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А правда, что если в маршрутке крикнуть: - "Вот дибил конченый!" пол-маршрутки будет оправдываться, что Зе совсем не такой?
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нет. вся маршрутка сразу начнет смотреть в окна, чтоб увидеть, где ж там выступает порошенко
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГолосування на позачергових парламентських виборах стартувало в Україні
 
 
 
 
 
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