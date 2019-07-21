 Верховний суд скасував реєстрацію нардепа-втікача Онищенка кандидатом на виборах у Раду

Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії, інформує Цензор.НЕТ.
"Рішенням Верховного Суду від 21 липня 2019 року апеляційну скаргу Комісії на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 17 липня 2019 року, яким ЦВК було зобовʼязано зареєструвати Онищенка О.Р. кандидатом у народні депутати в ОВО № 93, задоволено. Згадане рішення Шостого апеляційного адміністративного суду скасовано.
При цьому Верховний Суд дійшов висновку, що обставини, на які посилався Онищенко О.Р., а саме – викладені в рішенні Печерського суду від 12 липня 2019 року, яким встановлено, що Онищенко О.Р. навчався за кордоном, та які були визнані Шостим апеляційним адміністративним судом нововиявленими, існували на час прийняття судового рішення, про перегляд якого просив заявник, були йому відомі, він був учасником цих подій і, окрім того, під час розгляду справи займав активну позицію щодо доведеності цих обставин у суді.
У своєму рішенні Верховний Суд встановив, що надання неналежної правової оцінки встановленим фактичним обставинам справи привело Шостий апеляційний адміністративний суд до помилкового висновку.
Ця істота довго не проживала в Україні.
В тюрягу його !
Так, кротику?
Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников, :
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
Йому потрібно із слідчими спілкуватись, а не засідати у ВР.
А то взяли моду ....
Дверь в администрацию Пороха открывал ногой до тех пор, пока не сошлись в дележе бабла.
Бо ти навіть не зрозумів, чому Верховний суд скасовував рішення ЦВК про відмову в реєстрації... А там були прості причини: СБУ, ДПС та МВС не надали запит ЦВК документів про відсутність імярек на території України, чи про їхні інші громадянства, тощо. Через це ЦВК користувалось відкритими даними в неті. Тому й ВС повернув ЦВК їхню постанову з вимогою "розглянутиповторно", але після шуму силовики вже й надали для ЦВК необхідні документи.