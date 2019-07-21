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 Політика України
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Все про:ВР (5208) Верховний Суд (420) вибори (4252) Онищенко Олександр (426)

 Верховний суд скасував реєстрацію нардепа-втікача Онищенка кандидатом на виборах у Раду

Верховний суд задовольнив апеляцію ЦВК на рішення Шостого адмінсуду Києва, який зобов'язав комісію зареєструвати Олександра Онищенка кандидатом в депутати.

Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішенням Верховного Суду від 21 липня 2019 року апеляційну скаргу Комісії на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 17 липня 2019 року, яким ЦВК було зобовʼязано зареєструвати Онищенка О.Р. кандидатом у народні депутати в ОВО № 93, задоволено. Згадане рішення Шостого апеляційного адміністративного суду скасовано.
При цьому Верховний Суд дійшов висновку, що обставини, на які посилався Онищенко О.Р., а саме – викладені в рішенні Печерського суду від 12 липня 2019 року, яким встановлено, що Онищенко О.Р. навчався за кордоном, та які були визнані Шостим апеляційним адміністративним судом нововиявленими, існували на час прийняття судового рішення, про перегляд якого просив заявник, були йому відомі, він був учасником цих подій і, окрім того, під час розгляду справи займав активну позицію щодо доведеності цих обставин у суді.

Також читайте: Прізвища Онищенка немає в бюлетені, питання з ним ще остаточно не вирішене, - глава ЦВК

У своєму рішенні Верховний Суд встановив, що надання неналежної правової оцінки встановленим фактичним обставинам справи привело Шостий апеляційний адміністративний суд до помилкового висновку.

Верховний суд скасував реєстрацію нардепа-втікача Онищенка кандидатом на виборах у Раду 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138697
 
 
 Топ коментарі
 
Слуги його не посадять, бо ворон ворону ока не виклює.
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Не хвилюйтеся. Гадаю, Зеленський знайде Онищенку тепле і хлібне місце.
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Та ;барига; навіть Гулаг не побудував і суди трійок не відновив. А совкова душа так бажала скрєп!
Так, кротику?
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А завтра скажут ,что восстановили Верховный суд отменил регистрацию нардепа-беглеца Онищенко кандидатом на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 178 Украинцы умеют посмеяться.
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Жалко, было бы с Петей в "Раде",о чем поговорить.
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а 13% твоїх зеиляків ригів тебе абсолютно не хвилює?
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Дуже добре.
Ця істота довго не проживала в Україні.
В тюрягу його !
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Слуги його не посадять, бо ворон ворону ока не виклює.
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Та ;барига; навіть Гулаг не побудував і суди трійок не відновив. А совкова душа так бажала скрєп!
Так, кротику?
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Ти привезеш їх до України?
Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников, :
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
https://censor.net.ua/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
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Олекса́ндр Рома́нович Они́щенко - український олігарх-мільярдер, нафтогазовий трейдер; колишній український політик-нардеп ВР України VII і VIII скликань від Партії регіонів. Колишній боксер, спортсмен-кіннотник, організатор численних кіннотних змагань та конкурсів жіночої краси «Міс Україна». Вікіпедія
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Не хвилюйтеся. Гадаю, Зеленський знайде Онищенку тепле і хлібне місце.
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Не ошибочная оценка, а пачка бабла привела апелляционный суд к решению
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Все вірно.
Йому потрібно із слідчими спілкуватись, а не засідати у ВР.
А то взяли моду ....
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И один из друзей Пети и выполнял его деликаатныее поручеения.
Дверь в администрацию Пороха открывал ногой до тех пор, пока не сошлись в дележе бабла.
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Вже проголосував за № 10 "Європейську солідарність".
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Невипадково ординські телеАнали часто показують інтерв'ю з цією тварюкою.
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Ну что, малороссы, сегодня ваш день? Шанс снова насрать в борщ клятым порохоботам.
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У зебень одна проблема, но большая , как говорили в старину- плюнут вниз попадают себе на ноги, плюнут вверх попадают себе в лицо.Хотят обгадить других, но гадят в первую очередь себе и стране, в которой живут сами и будут жить их дети.
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Нет бы как нормальные хрякоботы: плевать на всех, себе на радость.
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це ви, всі вороги з **********, плюєте на весь світ. По собі оточуючих міряєте.
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Жалюгідні 7 відсотків це ще не "весь світ".
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читаю новости каждый день про регистрацию кандидатов особенно про куницких..шарийов и и других беженцев из страны..в ЦВК тупорылые неадекваты...никак неразбируться с ними и их регистарацией. дрочатся каждый день с ними...то зарегестрируют....то сниму! потом ветер подует им с другой стороны...придурки снова зарегистрируют... ветер подул снова с другой стороны....снимают...хахаха,скажите что не так? спрашиваю в адекватных людей естественно а не у ботов малолетних...
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Какой ещё ветер? Суд принимает решение - они выполняют, как и должно быть в правовом государстве. Другое дело, что в судах не всё так просто.
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ага...значит суд говорите! ну ветер значит подул с другой стороны в суд... ну что тут не ясного?! а суд он что справедливый или БОЖИЙ? ну не смешите вы всех адекватных трезвомыслящих людей....)) сами в конце и признали...сами себе и противоречите.какой смысл было мне отвечать?
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Не читай тільки Г+Г, ну, того ж самого дубінського. Або: якщо читаєш, то паралельно інші, більш відповідальні ресурси та ЗМІ.

Бо ти навіть не зрозумів, чому Верховний суд скасовував рішення ЦВК про відмову в реєстрації... А там були прості причини: СБУ, ДПС та МВС не надали запит ЦВК документів про відсутність імярек на території України, чи про їхні інші громадянства, тощо. Через це ЦВК користувалось відкритими даними в неті. Тому й ВС повернув ЦВК їхню постанову з вимогою "розглянутиповторно", але після шуму силовики вже й надали для ЦВК необхідні документи.
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знаю кто такой дубинский..кое что слушал его..а вообще то нет! так здесь же тоже написано и на других ресурсах и новостях то о снятии то о принятии их в списки... так им тоже не верить...я читаю разное и делаю выводы то что с открытых источников... шоу не шоу силовики не силовики...дали не дали документы мне фиолетово. я не в их команде как и вы.чтобы знать что кому что дал.так что мне нерасказывайте что я прочитал первое попавшее заявление ЦИК и даю ответ. такие вопросы к малолеткам что здесь занимаются тролингом не читая новостей..примерно так.
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Суды у нас,как участники ток шоу,друг другу противоречат.
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Смішно звучить висновок Вишки про те, що адмінсуд просто... помилився)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВерховний суд скасував реєстрацію нардепа-втікача Онищенка кандидатом на виборах у Раду
 
 
 
 
 
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