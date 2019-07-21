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 Окупанти 20 липня здійснили 26 обстрілів на Донбасі: двох воїнів поранено

Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це інформує пресслужба штабу ООС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу Гранітного– зі стрілецької зброї;
біля Лебединського – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
неподалік Пісків – з міномету калібру 82 мм та підствольного гранатомету;
двічі околиці Талаківки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі в районі населеного пункту Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
поблизу Новотрїцького – з автоматичного гранатомету;
біля Красногорівки – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
неподалік Водяного– з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
околиці Богданівки – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Пищевик – із великокаліберного кулемету;
поблизу Мар'їнки– зі стрілецької зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню, поранено бійця ОС, - пресцентр. ВIДЕО

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 13 разів:
двічі  біля Щастя – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Артема – з великокаліберного кулемету;
чотири рази неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
двічі околиці Луганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Попасної– з міномету калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету;
біля Новоолександівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
в районі населеного пункту Катеринівка – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету;
неподалік Новозванівки – з артилерійських систем калібру 122 мм.
У результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці мають поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

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За даними розвідки, 20 липня шістьох окупантів поранено.
Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - підкреслюється в повідомленні.

Окупанти 20 липня здійснили 26 обстрілів на Донбасі: двох воїнів поранено 01
Окупанти 20 липня здійснили 26 обстрілів на Донбасі: двох воїнів поранено 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138696
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання українським бійцям.
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Найшвидщого одужання!
Героям Слава!!!
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це зведення за 20.07
невідомо чи стріляли після опівночі.
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Сьогодні вже мало настати залізобетонне перемир'я.
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Найшвидщого одужання!
Героям Слава!!!
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коментар відмічено як спам  
 
Зебіле - кров всіх воїнів, які загинули після твого наказу про відвід військ, на твоїх руках. Малорос ****.й.
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Смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! Одужання пораненним воїнам України!!!
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Одуження героям!
Кацапсінам похер всі домовленості це так історично було е і буде!
Ось фільм про напад кацапні на Фінляндію:
Оккупация Зимняя Война Финляндия
Дуже багато цікавих фактів фіни розповідають, рекомендую!
Цитата Молотова "вместо бомб мы сбласываем хлеб голодающему финскому народу". Я цей фільм, законом би зобовьязав кожен рік в кожному класі показувати, перед початком учбового року.
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спасибо, что живые!
пораненим хлопчикам найскорішого одужання і маленьких шрамів
хочу очень ошибиться.... и удивиться.... новому 100500-му перемирию
(часы? сутки? два дня???)
но это не отменяем утренний посыл в Небо - горіть у пеклі москалі (с) і приблуди з ваткою
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В принципі, для того, щоб домовитись з Росією про припинення вогню, нашим представникам не обов'язково їздити в Мінськ.

Можна просто підійти до будь-якої цегляної стіни і домовитись з нею.

Результат буде той самий, а бюджетні гроші на поїздки будуть заощаджені.
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Был забанен,теперь вот хочу высказаться по поводу мобильных вагончиков для воинов,осмотренных Зелей.Худшего я не видел.Ни пожарники,ни санврачи не принимали участия в разработке вагончиков.Проводка открытая,отопление пожароопасное,вентиляции,как для жары нет.Спать в жару солдату-смерть.Потратились на отопители,а можно было кондиционер поставить,который летом на охлаждение,зимой на отопление работает.Нет общего пространства для ребят.Что с умывальниками,водой,туалетом ?.У нас при совке в стройвагончиках это всё было.,Вероятно, надо было делать купейного типа,или плацкарта.У солдата личные вещи,их где-то хранить надо.Материалы негигиеничные,пожароопасные.Жертвы могут быть.система эвакуации непродумана.Короче ,по дебильному все зроблено.Донесите это Зеле,кто сможет.А он доволен.На те же деньги можно было бы песню сделать
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Секретная разведывательная служба Великобритании совместно с Центром правительственной связи проверяют версию о том, что Россия может быть причастна к захвату Ираном танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на источники в службах безопасности.
Как пишет газета, существуют опасения, что судно было направлено в воды Ирана с помощью сигналов с ложными координатами GPS, которые были распространены «российской шпионской технологией». Из-за этого, отмечает издание, экипаж судна мог подумать, что находится на безопасном расстоянии от иранских вод.
«У России есть технология, позволяющая подделать GPS. Возможно, она помогла Ирану в этой авантюре... Корпус стражей исламской революции (КСИР) и российская разведка очень тесно сотрудничали в Сирии, продвигая свои интересы», - говорится в статье.
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОкупанти 20 липня здійснили 26 обстрілів на Донбасі: двох воїнів поранено
 
 
 
 
 
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