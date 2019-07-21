 ЗСУ адекватно відповідатимуть на російські обстріли і після чергового перемир'я, - командування ООС

Як пише Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС : "На виконання рішення, ухваленого у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи, з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року уздовж всієї лінії розмежування в районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях встановлюється "режим тиші", що передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.
Водночас наголошуємо, що підрозділи Об'єднаних сил адекватно відповідатимуть на ворожі обстріли у разі порушення російськими окупаційними підрозділами режиму припинення вогню та здійснення ними збройних провокацій й обстрілів наших позицій, чи мирних населених пунктів.
Відповідно до чинного Законодавства України, Об'єднані сили мають право і зобов'язані забезпечити збереження життя і здоров'я військовослужбовців, цивільного населення, не допустити втрати території".
Нагадуємо, 17 липня Тристороння контактна група на переговорах в Мінську погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом.
А я любила читати, коли орків порізали (горлянки) чи прибили - і ми такі: ніц не знаєм ... у нас все на місці ... патрони пораховані ... пломби не зірвані ...
Инициатива полностью была в руках ООС.Террористы несли огромные потери и не знали что делать.Но вовчик ЗЕ молодец(!) помог!
вот... просто мечтаю!
Видно що ЗЕБАНДІ по...уй скільки українців москалі вбиватимуть щодня. главноє шоб донбасити і кацапстан були раді і довольні - "вон сколько укров замачили при зеленском, а наших не трогают", та виграти вибори до Ради.
Жидокремлівська змова.
, Ярошей не предлогать😁
сегодня на фронте не будет ни одного выстрела исключительно для того, чтобы украиноненавистнические утырки, "случайно" живущие на подконтрольной Киеву территории "Дамбаса", смогли безопасно добежать до участка и проголосить "За життя Путина" )))
Источник:https://censor.net.ua/n3138689
З 21 липня на Донбасі рішенням Тристоронньої контактної групи почалось "хлібне перемир'я" - безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню. У документі, прийнятому ТКГ, вперше передбачено відповідальність осіб за відкриття вогню. У випадках порушень режиму припинення вогню на Донбасі вживатимуть "дисциплінарні заходи" та повідомлятимуть про такі випадки Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, зазначають Патріоти України.
А тим часом місія ОБСЄ виявила відсутність 29 танків, а також шести гаубиць і дев'яти мінометів у постійному місці зберігання озброєння в окупованих районах Луганської області. Про це повідомляється в опублікованому в суботу звіті ОБСЄ.
"19 липня спостерігачі констатувала, що 18 танків Т-64 и 11 танків Т-72, 4 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 2 самохідних гаубиць (2С1) та 9 мінометів (82 мм) і далі бракувало у постійному місці зберігання", - йдеться звіті.
В той же час 19 липня ОБСЄ зафіксувало десять танків (Т-64) і три самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на полігоні біля н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська) - все це було розміщено за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння.https://patrioty.org.ua/politic/khlibne-peremyria-pochalo-diiaty-misiia-obsie-bie-na-spolokh-hibrydy-putina-zabraly-z-pid-mizhnarodnoho-kontroliu-desiatky-tankiv-287870.html?fbclid=IwAR23cEDvaBnl2tRdS7HfAYs_ljWazuFk8jTGFdUIrQa5HnBSKWLfwZaeYAQ
а тепер то не зрада--а добровільна передача території України в руки окупантів--можна навіть так в конституціїї ЗЕ напише