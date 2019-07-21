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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обирай свідомо Агресія Росії проти України
 Суспільство
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Все про:перемир'я (393) Об'єднані сили (339)

 Командування ОС повідомило про початок "режиму тиші" з обопільним припиненням будь-якого вогню

Підрозділи Об'єднаних сил, незважаючи на оголошений "режим тиші", будуть адекватно відповідати на ворожі обстріли в разі провокацій.

Як пише Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС : "На виконання рішення, ухваленого у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи, з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року уздовж всієї лінії розмежування в районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях встановлюється "режим тиші", що передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти 20 липня здійснили 26 обстрілів на Донбасі: двох воїнів поранено

Водночас наголошуємо, що підрозділи Об'єднаних сил адекватно відповідатимуть на ворожі обстріли у разі порушення російськими окупаційними підрозділами режиму припинення вогню та здійснення ними збройних провокацій й обстрілів наших позицій, чи мирних населених пунктів.

Відповідно до чинного Законодавства України, Об'єднані сили мають право і зобов'язані забезпечити збереження життя і здоров'я військовослужбовців, цивільного населення, не допустити втрати території".

Командування ОС повідомило про початок режиму тиші з обопільним припиненням будь-якого вогню 01

Нагадуємо, 17 липня Тристороння контактна група на переговорах в Мінську погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 року за київським часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138689
 
 
 Топ коментарі
 
Сподіваюся Зєля розуміє, що якщо загинуть українські Воїни і виявиться що їм знову заборонили відкривати вогонь- замість отримати повну і абсолютну владу його тупо винесуть вперед ногами?
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Усім повідомило командування? Сепаратистами і кацапам теж?
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A Зеля уже - отработанный материал. Завтра будет новая Рада - ЗАО из олигархов и их шнырей. Зеля никому не нужен больше.
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Так и не огласили кто будет ответственный за срыв режима тишины и кто должен сесть в тюрьму за убийства и увечья наших людей.
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Є Конституція, закони і посадові обов'язки. Тому окремо щось оголошувати не треба.
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Террористы должны сесть в тюрьму. Т.е. "народные милиционеры ЛНР/ДНР".
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После вашего перемирия только увеличивается количество раненых с украинской стороны
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Це вже було в 2014-2018 роках неоднаразово, кондитер цим бавився неодноразово, з нульовим результатом, навіть скоріше з провальним. Зелень вирішив довести, що танцювання на граблях це не стільки українська забавка, як єврейська?
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Прощай оружие?МолодецЗе!Остановид кровопролитие!Уррррря мир,урррря капитуляция!
Инициатива полностью была в руках ООС.Террористы несли огромные потери и не знали что делать.Но вовчик ЗЕ молодец(!) помог!
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Ну шо панове, робимо "ставки" скільки гніди будуть мовчати?! моя думка така, ну тиждень це з гаком...
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це я хлопцям на передку хоча б тиждень спокою бажаю, а там...?
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Та який там спокій на передку..... А тут ще "свої гниди" за спиною розгулялися .
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"Нада просто перестать стрелять" ( Говнокомандующий Вовка )
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очень хочу ошибиться... и очень удивиться... соблюдением свинособаками перемирия
вот... просто мечтаю!
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За тиждень 5 вбитих бійців офіційно, з них 2 з 24 брг. тупо розстріляні як в тирі без жодних причин. А ЗЕБАНДА верещить "дагаварились". З москалями ніколи ніхто не домовився і не домовиться ніколи, читайте історію. Ну як можна домовитись з дикуном і хамом у котрого є атомна зброя ? У ЗЕЛЮДЕЙ інша ментальність, вони вважають москалів своїми, 95 кв. їх взагалі любить за гонорари і овації.
Видно що ЗЕБАНДІ по...уй скільки українців москалі вбиватимуть щодня. главноє шоб донбасити і кацапстан були раді і довольні - "вон сколько укров замачили при зеленском, а наших не трогают", та виграти вибори до Ради.
Жидокремлівська змова.
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Адвокат антисиметизм , он вреден для вашего здоровья, 😁 а насчет Параши мы с вами совподаем, я всегда говорил , что президент должен быть этнический Украинец , рожденый и воспитаный в Канаде или Австралии , кто ж вам доктор шо вы не смогли Кошулинского протащить впрезиденты , и Черновола не уберегли и Сашко Билого
, Ярошей не предлогать😁
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Жида назвав жидом. Де тут антисемітизм?
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******* хвилини. Стріляти ні якому разі не можна - прифронтовій зоні голосують за Медведчука, Бойка і Рабіновіча. За Петра Олексійовича,бувало, там також по 80 відсотків кидали.
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ПОРОХОБОТИКИ, шо вам не нравится? Он еще не сел на велосипед, а вы шипите. У вашего ГАВНОКОМАНДУЮЩЕГО было 5 лет, все увидели его гениальность. Так что - ЗАТКНИТЕСЬ.
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зрячие увидели. Да. Утырки как ты - нет. Санкции ЕС против РФ, оружие Украине, учения, подготовка ВСУ по стандартам НАТО 2/3 частей на новой системе питания, 184 объекта строительства для армии (которое Зеля притормозил), стабилизация гривны, 17% от Нафтогаза в бюджет (против миллиардов "убытков" прежде) и многое другое......
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Хм. Хто ж знав, що для всього цього треба було лише висадити у повітря 70% українських арсеналів...
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Тебя почитать, так просто РАЙ. Чо 70 с лишним процентов дураков выштовхнулы под зад этого ГЕНИЯ? А я напишу, ЖРАТЬ ХОТЯТ. А эти ублюдки все на себя тянули, вот и РЕЗУЛЬТАТ, ВСЕ, ПРОЕХАЛИ. А теперь вопи сколько хочешь. Возврата нет. Т-У-У-У............. .
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кацап,шо тобі не нравиться,в вас і так є чого радіти,іди лупани боярки і станцюй бариню,сюди ти чого приперся,дай людям поговорити
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"Во исполнение решения, принятого в Минске..." )))) Вы серьезно?
сегодня на фронте не будет ни одного выстрела исключительно для того, чтобы украиноненавистнические утырки, "случайно" живущие на подконтрольной Киеву территории "Дамбаса", смогли безопасно добежать до участка и проголосить "За життя Путина" )))
Источник:https://censor.net.ua/n3138689
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"Хлібне перемир'я" почало діяти: Місія ОБСЄ б'є на сполох. "Гібриди" Путіна забрали з-під міжнародного контролю десятки танків
З 21 липня на Донбасі рішенням Тристоронньої контактної групи почалось "хлібне перемир'я" - безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню. У документі, прийнятому ТКГ, вперше передбачено відповідальність осіб за відкриття вогню. У випадках порушень режиму припинення вогню на Донбасі вживатимуть "дисциплінарні заходи" та повідомлятимуть про такі випадки Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, зазначають Патріоти України.
А тим часом місія ОБСЄ виявила відсутність 29 танків, а також шести гаубиць і дев'яти мінометів у постійному місці зберігання озброєння в окупованих районах Луганської області. Про це повідомляється в опублікованому в суботу звіті ОБСЄ.
"19 липня спостерігачі констатувала, що 18 танків Т-64 и 11 танків Т-72, 4 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 2 самохідних гаубиць (2С1) та 9 мінометів (82 мм) і далі бракувало у постійному місці зберігання", - йдеться звіті.
В той же час 19 липня ОБСЄ зафіксувало десять танків (Т-64) і три самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) на полігоні біля н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська) - все це було розміщено за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння.https://patrioty.org.ua/politic/khlibne-peremyria-pochalo-diiaty-misiia-obsie-bie-na-spolokh-hibrydy-putina-zabraly-z-pid-mizhnarodnoho-kontroliu-desiatky-tankiv-287870.html?fbclid=IwAR23cEDvaBnl2tRdS7HfAYs_ljWazuFk8jTGFdUIrQa5HnBSKWLfwZaeYAQ
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Для якойсь маштабної провокації цілком достатньо.
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А чому шобла внесла зміни до положення про військову службу на випадок стану війни? Скорше є такий варіант, якщо нарід буде бунтувати проти "зелені": провокація орків - воєнний стан - повний контроль.
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Поки що не бачу небезпек. А там подивимось. Вовік може поміняти плюс на мінус протягом доби.
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Скажіть мені будь-ласка--яка країна в світі добровільно віддала свою територію?
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Молже не віддають, а продають. Маю думку, що московія інтенсивно фінансує Владіміра.
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до виборів Зе--кричали --зрада..зрада
а тепер то не зрада--а добровільна передача території України в руки окупантів--можна навіть так в конституціїї ЗЕ напише
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на радіо "Свобода" дядько не так давно говорив--Америка любить сильних---коли побачить що Україна бьеться -вам допоможуть..а зараз вони вас в дупі мають--тому тільки-озабоченность
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоКомандування ОС повідомило про початок "режиму тиші" з обопільним припиненням будь-якого вогню
 
 
 
 
 
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