 Інформація про війська РФ у Чорнобильській зоні не відповідає дійсності, - Міноборони Білорусі

"Розповсюджувана в мережі інформація про нібито "присутність військ РФ на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження" не відповідає дійсності", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення телеграм-каналу оборонного відомства Білорусі.
Нагадаємо, в 61-й окремій піхотній єгерській бригаді 20 липня заявили, що компетентні служби перевіряють інформацію, що з'явилася в соцмережах, про те, що в білоруській частині Чорнобильської зони відчуження біля північного кордону України нібито перебувають війська РФ.
хотя в этом есть и положительнй момент - радиация русне напользу.
сусликов видишь? а они есть!
Ну как же? Верим... Вермим конечно!
"Российские войска присутствуют на всей территории Беларуси" - отключаясь от телеграмм-канала тихонько добавили в ведомстве.
Источник: https://censor.net.ua/n3138685
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