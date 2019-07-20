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 Інформація про війська РФ у Чорнобильській зоні не відповідає дійсності, - Міноборони Білорусі

У Міністерстві оборони Республіки Білорусь відреагували на інформацію про російські війська в Чорнобильській зоні.

"Розповсюджувана в мережі інформація про нібито "присутність військ РФ на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження" не відповідає дійсності", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення телеграм-каналу оборонного відомства Білорусі.

Інформація про війська РФ у Чорнобильській зоні не відповідає дійсності, - Міноборони Білорусі 01

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Нагадаємо, в 61-й окремій піхотній єгерській бригаді 20 липня заявили, що компетентні служби перевіряють інформацію, що з'явилася в соцмережах, про те, що в білоруській частині Чорнобильської зони відчуження біля північного кордону України нібито перебувають війська РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3138685
 
 
 Топ коментарі
 
ну все... нашим розвідникам вже можна не перевіряти Информация о войсках РФ в Чернобыльской зоне не соответствующей действительности, - Минобороны Беларуси - Цензор.НЕТ 299 раз білоруси сказали, що кацапів в них не має
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ага ихтамнетов нигде нет,чтоб они здохли суки и завтра лучше всего
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а я бы проверил. может это зеленский виноват?
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по любому...при порошенко путин так близко к киеву не подбирался
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при парашенке канфеты были дешевле.
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Несправедливо, ведь кому-то даром доставались...😁
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не туда попал это порошенке.. ну хоть с вазелином.
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ну все... нашим розвідникам вже можна не перевіряти раз білоруси сказали, що кацапів в них не має
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ага ихтамнетов нигде нет,чтоб они здохли суки и завтра лучше всего
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Сотни людей из Минска сейчас шарят по лесам Чернобыля проверяя эту информацию. Уверен, от их зоркого глаза ни один комар не ускользнет, к утру поступят первые донесения.
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Там надо фейсбук проверить, кто именно делает такие вбросы! Там сто-пудово Петра работа! Інформація про війська РФ у Чорнобильській зоні не відповідає дійсності, - Міноборони Білорусі - Цензор.НЕТ 8708
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как это знакомо - ихтамнет.
хотя в этом есть и положительнй момент - радиация русне напользу.
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Тот случай когда хочется чтобы уровень радиации был как можно выше.
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Хотя раиссянцы и без радиации достаточно таки мутировали в вырожденцев.
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О чём же Лука с Х**лом договорились на Соловках ?
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ихтамнет
сусликов видишь? а они есть!
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тобто зелёных человечков можно геноцидить як душа забажайе...
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Зеленський заявив, що введе на кожного українця 10% налог, для відновлення та інтеграції Донбаса. А військовий збір 1,5% скасують. Пам"ятайте це, коли завтра будете йти на вибори!!!Информация о войсках РФ в Чернобыльской зоне не соответствующей действительности, - Минобороны Беларуси - Цензор.НЕТ 8916
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Минобороны БелоруССкогг федерального округа?

Ну как же? Верим... Вермим конечно!
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Порося может бегать где угодно , результат один .
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Тка російських військ теж нібито не було в Криму та ОРДЛО😏, а потім виявилося що во5и є. Тепер їх нема в Бєларусі? Можливо взагалі нема самостійних ві1ськ Бєларусі, а є бєларуський підрозділ російських військ?
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А в Занзибаре решительно заявили, что на территории Багдада всё спокойно.
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"Распространяемая в сети информация о якобы "присутствии войск РФ на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения" не соответствует действительности", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение телеграм-канала оборонного ведомства Беларуси.

"Российские войска присутствуют на всей территории Беларуси" - отключаясь от телеграмм-канала тихонько добавили в ведомстве.
Источник: https://censor.net.ua/n3138685
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"А ну нет, так нет... расходимся..." так что ли?
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великої різниці між цими двома войскамі* не бачу
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Сядут все . Порохоботы вернут деньги в бюджет
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Поздравляю,чемпион))Вы, батенька,перещеголяли всех зебилов))
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Вірити офіційному Мінську - себе не поважати. Де Гриб, Лукашенко? Тебе ще пуйло не зняв з губернаторів Мінського автономного округа?
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Ну значит есть.... если Министерство лжи опровергает. значит наоборот.... кормленые из одной миски с мацквой
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а що у вас такі смайлики,як з лікарні втікли? туберкульозники?
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С телефона. Тут функционал форумский работает наполовину. Ни картинкой швырнуться. Ни ссылку гиперактивную вставить.🤪
Притесняют нас. 😤
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я був на риболовлі..тай сижу..вилазять два бугая в камуфляжах з кущів, думав в руках автомати з прицілами ,а виявилось вудочки з катушками Інформація про війська РФ у Чорнобильській зоні не відповідає дійсності, - Міноборони Білорусі - Цензор.НЕТ 5962
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а чого кагтавите..? маленьку ловив--вона ще не йо***ана
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На всякий случай лучше открыть заградительный огонь."Береженого бог бережет " беларуская народная мудрость.
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Я ж говорю- Сталкеры, монолит ищут. Никакой беды, ну может пару снорков пристрелят
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КГБ Белорусии поклялось на портрете Лукашенки, что войска РФ, которые были замечены на границе Беларуси и Украины, это вовсе и не войска, а заблудившиеся крестьяне, которые мирно собирали бульбу на болотах в южной Беларуси, а БМП и танки Т80, которые ими были случайно найдены там же, это "эхо войны" и крестьяне их использовали для перевозки урожая. Інформація про війська РФ у Чорнобильській зоні не відповідає дійсності, - Міноборони Білорусі - Цензор.НЕТ 717
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лучшее место для сруских вояк - под куполом реактора, некоторых на постоянной основе а всех остальных, на время не обходимое для привыкания к радиации, показатель что привык - малой голову не поднимает. Много позитива будет - меньше толпо-опов в мире.
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